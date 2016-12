ilegal Madres uruguayas ofrecen sus hijos en adopción por Internet

Por: Matías Rótulo

Otros adultos proponen adoptar salteándose los procedimientos. El INAU investigará los casos.

LA REPÚBLICA, en base a fuentes policiales que están trabajando sobre este tema, identificó a personas que en nuestro país ofrecen a sus hijos en adopción por Internet. Otras, piden adoptar. Todas se pasan por alto el Código de la Niñez y la Adolescencia. El director del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), Jorge Ferrando, dijo que estos procedimientos son ilegales. El diputado frenteamplista Julio Bango aseguró que se está trabajando en la agilidad de los trámites de adopción pero “solo la Justicia puede determinar la adopción”.

Solo con poner las palabras claves tales como “adoptar, niños, Uruguay”, en cualquier buscador de Internet y tener algo de paciencia, se puede obtener el resultado deseado. Son niños ofrecidos o personas que desean ser padres o madres y que en un principio no piden nada a cambio. Solo quieren burlar la ley. Buscan embarazadas para que, cuando los niños nazcan, vayan al Registro Civil a anotarlos al nombre de alguien que quiera hacerse cargo del niño.

El sitio www.papacito.net (1), es uno de los lugares donde personas ofrecen adoptar o dar en adopción a niños. Son madres y padres que o bien buscan adoptar un niño o niña, o mujeres embarazadas que ofrecen a sus hijos por Internet. El desconocimiento de una norma no exime a una persona del delito, y muchas de estas personas desconocen las normas o dicen desconocerlas. “Yo quiero adoptar, me ponen en una lista de espera y me hacen mil preguntas, así no puedo”. Esto fue lo que respondió a LA REPÚBLICA, una mujer que quiere tener hijos, pero afirma no poder esperar los plazos legales. Ella, M.S. aceptó ser fuente de LA REPÚBLICA y por eso no revelamos su identidad. Vive en Durazno y puso en un sitio web sus datos solicitando que quiere ser madre. Dice que conoce la norma, pero “tengo mucho amor para dar”. Marita, (escuchar audio en www.diariolarepublica.net), cuyo teléfono figura en el sitio web www.papacito.net fue llamada telefónicamente por LA REPÚBLICA (la persona no supo que fue contactada por este matutino) y según la grabación de la llamada, explicó: “yo ya tengo tres hijos, quiero adoptar uno, pero el INAU da muchas vueltas, te la complican”. Vive en Villa Española y fue uno de los casos que está siendo investigado por la Policía.

El ofrecimiento que hizo Marita al ser llamada fue “ir con un abogado al Registro (Civil) y arreglar las cosas” ya que “nunca lo hice” pero “averigüé”.

El director del INAU, Jorge Ferrando, explicó que la ley del año 2009 trata de evitar el tráfico de niños sea por interés económico o afectivo, ya que “de no hacerse como dicta la ley se incurriría en un delito”. Antes de la ley del año 2009 “se identificaba en el ámbito hospitalario a una pareja joven que estaba esperando a un bebé y se producía un tráfico, con otras personas, suponiendo que en el medio había dinero”. La adopción se regularizaba mediante un juez pero esto “ya no es así”. Ferrando dejó en claro que “cualquier trámite de adopción tiene que pasar por el INAU, que hace un estudio sobre las condiciones de la familia. Después es el juez quien define a partir del informe técnico del INAU si esa familia está en condiciones de recibir un niño en adopción”. El procedimiento de adopción es un procedimiento en que la gente interesada en adoptar se pone en una lista y “después la Justicia puede llegar a definir si está en condiciones de adoptar” dijo Jorge Ferrando.

Acortando plazos

El diputado Julio Bango dijo a LA REPÚBLICA que el procedimiento de ir frente a un juez para tomar a un niño en adopción “es anterior a la ley del año 2009, pero que desde ahí el único procedimiento válido es el que establecen las normas (ver recuadro).

Actualmente, a nivel legislativo, diputados de todos los partidos discuten modificar la ley de adopciones acortando los plazos legales y evitando que dos jueces definan sobre un mismo caso. En esa comisión trabaja Julio Bango que dijo que “se está tratando de acortar los plazos legales, evitando entre otras cosas que un niño pase por una familia y después por otra”.

La normativa en Uruguay

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir en familia. Según el artículo 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia “la adopción de niños, niñas y adolescentes es un instituto de excepción, que tiene como finalidad garantizar el derecho del niño, niña y adolescente a la vida familiar, ingresando en calidad de hijo, con todos los derechos de tal, a una nueva familia”. Según el artículo 136 de la misma normativa “el único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a través de equipos especializados en la materia”.



Intercambios de mails

El siguiente es uno de los mails que en las últimas horas LA REPÚBLICA intercambió con una persona de Soriano que pidió por medio de un sitio web adoptar a un niño:

(LA REPÚBLICA) “Daniela, vi en una página que quieres adoptar un bebé, ¿Puedo comunicarme contigo por teléfono?”

(Daniela) “Hola … si es nuestro mayor anhelo poder ser padres, pero quisiera que me contaras un poco cuál es la situación, por ejemplo quiero saber si eres de Uruguay. Créeme que somos un matrimonio sincero y tenemos toda la esperanza de poder concretar nuestro sueño; gracias por escribirme y espero me des más detalles, después te paso mi número de celular, así hablamos…”.

Flavia tiene 25 años. Vive en un pequeño pueblo de Tacuarembó (que no identificaremos). “Estoy sola, me iba a casar y quedé embarazada. Mi esposo me dejó al mes. Ahora no sé qué hacer. Espero gemelos y soy muy pobre”. Un día fue a un cibercafé de la ciudad de Tacuarembó, donde a veces concurre al médico, “y una amiga me había dicho que podía ofrecer a mis hijos”. Primero ofreció a sus hijos en una página donde el mensaje fue borrado por cuestiones legales del sitio. Luego, entró a otra página (de la que Flavia no recordaba el nombre al momento de ser entrevistada), y ahí puso el siguiente mensaje (que LA REPÚBLICA detectó gracias a las fuentes que facilitaron el acceso a Flavia), “Voy a esperar a dos niños, por favor, necesito que alguien se comunique”. La muchacha dejó un teléfono y “me llamaron dos personas, una me ofrecía plata, mil dólares, un hombre me preguntó si estaba soltera y me ofreció casamiento”. Hoy Flavia se arrepiente de haber puesto aquel mensaje “espero a mis hijos muy pronto, los voy a cuidar yo, como sea” dijo.

(1) A modo de ejemplo, los lectores pueden acceder a: http://www.papacito.net/forolatino/. showthread.php?t=57&page=38

Escuche el audio de la comunicación con Marita

marita audio