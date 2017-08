Compartir Tweet



WhatsApp





Madonna lo ha vuelto a hacer. Sus fiestas de cumpleaños de años anteriores en las que la extravagancia y el derroche eran el único hilo conductor de unas a otras se ha superado con la verbena ‘gitana’ que montó para celebrar sus 59 primaveras en un palacete en la región italiana de Puglia. Un auténtico festival de luces, colores y mucho despilfarro en el que la reina del pop volvió a demostrar que organizar fiestas es lo suyo. Reinventarse o morir.

Disfrazada con un vestido indescriptible y un sombrero ídem, Madonna entró en la fiesta subida a un caballo blanco.

Allí la esperaban, también medio disfrazados, sus seis hijos, Lola León, (20), Rocco Ritchie (17), David Banda (11), Mercy James (11) y las gemelas Stelle y Estere (4), con los que posó orgullosa para deleite de sus seguidores en redes sociales, quienes gracias a ella han podido vivir casi en tiempo real el minuto a minuto de su fiesta de temática ‘Gipsy’.

La mayor de todos sus hijos es Lourdes o Lola. Tiene de 20 años y fue producto de su relación con el entrenador cubanoamericano, Carlos León. Es la que más se parece a su madre y siempre le ha gustado la moda, incluso ha hecho campañas para Stella McCartney.

Después viene Rocco, de 17 años, hijo que tiene en común con el director de cine, Guy Ritchie. Rocco se ha interesado por la actuación y ha hecho películas como “I’m going to tell you a secret” . Apenas hace un par de años, el segundo hijo de la cantante, no quería tener nada que ver con ella, y de hecho, se fue a vivir con su padre a Inglaterra. Madonna tomó cartas en el asunto y peleó la custodia de su hijo. Más tarde, llegaron a un acuerdo y aunque Rocco vive en Londres, su madre va a visitarlo muy seguido.

Más tarde, la reina del pop decidió repetir maternidad junto a Guy Ritchie y adoptó a un niño de Malaui. David Banda, tenía 13 meses cuando el matrimonió decidió darle un hogar en 2006. Varias veces la orgullosa intérprete del pop ha presumido los dotes de bailarín que tiene el pequeño de 11 años. Mercy James tiene 11 años y en 2009 fue adoptada en Malaui al igual que David. En 2016 casi la pierde, ya que su familia biológica quería pelear su custodia.

Stella y Esther, son dos gemelas que tiene 4 años de edad y que han sido adoptadas por la intérprete de Like a Virgin a principios de este año en Malaui. La cantante ha mostrado en varias ocasiones la habilidad que tienen las pequeñas frente a la cámara.