Miles de estadounidense marcharon ayer por las calles de esta capital para manifestar su desacuerdo con las políticas de medio ambiente que promueve el presidente Donald Trump, al cumplirse los primeros 100 días de gobierno del mandatario.

Bajo un día soleado y temperaturas de hasta 32 grados centígrados, hombres, mujeres, niños, e incluso mascotas, paralizaron parte del centro de la ciudad, luego de que las autoridades cerraron un amplio perímetro entre la alameda central, donde se concentró la multitud, hasta la Casa Blanca.

La manifestación en esta capital fue parte de la Marcha Popular por el Clima, en el marco de la cual se convocaron protestas similares en otras ciudades de Estados Unidos como Boston y San Francisco, así como otras a través del mundo.

“A mí me da mucho miedo el futuro para nuestros hijos y si no hacemos cambios radicales, ellos van a vivir en un mundo muy diferente al que nosotros crecimos. Todos los días pienso en eso y me da tristeza que el gobierno no nos escuche”, dijo Dawn Arteaga. La mujer, de 37 años, quien asistió acompañada de su esposo Michel y sus dos pequeños hijos, citó como fuente de su preocupación la decisión de Trump de eliminar las regulaciones impuestas por el gobierno anterior sobre la industria del carbón.

Durante sus primeros 100 días de gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva reviviendo la construcción de los controversiales oleoductos Keystone XL y el Dakota Access Pipeline, vistos por críticos como amenazas potenciales para los mantos acuíferos ubicados en las rutas que recorrerán. Además de sus órdenes ejecutivas para eliminar regulaciones impuestas por el gobierno anterior, el mandatario ha propuesto amplios recortes presupuestarios a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otras agencias responsables de labores científicas asociadas al medio ambiente

foto.Astrid Riecken Getty Images