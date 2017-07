Maria Julia Muñoz: Liceo 1 de Salto “ha violado la laicidad”

Compartir Tweet



María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, dijo que se “ha violado la laicidad” en el Liceo Nº 1 de Salto donde se realizó una jornada “en contra del aborto y los métodos anticonceptivos”. Hay una investigación en curso de Secundaria para “luego tomar las medidas administrativas”. La diputada del MPP, Manuela Mutti indicó que a los estudiantes se les entregó “folletos con la imagen de la Virgen y estatuitas de fetos”, mientras que su par Margarita Libschitz dijo a LA REPÚBLICA que hay que ir a fondo y la dirección “no puede seguir trabajando”.

“Condenaron uso de métodos anticonceptivos”

La diputada del MPP, Manuela Mutti denunció que en el Liceo Nª 1 de Salto por la realización de una jornada contra el aborto y los métodos anticonceptivos. “Violaron la laicidad de la Educación Pública y, por ende, del Estado, con la anuencia y presencia de la Sra. Directora Diana Lucero de Curcho”, indicó, añadiendo que “un ‘grupo de madres comprometidas en la lucha contra el aborto’, así presentadas, estuvieron a cargo de una charla sobre el aborto, exhibiendo folletería con imágenes católicas y condenando la utilización de métodos anticonceptivos, desconociendo así las leyes y políticas de salud vigentes”.

Según manifestó Mutti la actividad en la que se habló de la lucha contra el aborto “no contó con panelistas que profesaran ideas contrarias, por lo que también denunciamos el intento de adoctrinamiento llevado a cabo por personas vinculadas a Colegios Privados Católicos”. La denuncia por fue cursada ante las autoridades de Secundaria, expresó la diputada, quien agregó que también se presentaron denuncias ante el M.S.P y demás organismos competentes.

Respecto a la denuncia pública, que realizó a través de las redes sociales, es para que “ciertos actores sociales e institucionales dejen de atropellar las normas vigentes y cesen en su intento de retrotraernos a antes de 1919, cuando el Estado y la Iglesia Católica eran una sola cosa”, concluyó.

Muños respaldó a los alumnos

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz que se encontraba en Salto, fue al Liceo Nº 1 para acompañar a los estudiantes y profesores que en las afueras de la institución protestaban por la violación de la laicidad. Respecto a lo sucedido en la institución la ministra señaló que se hizo la notificación “por parte de las autoridades del consejo de educación secundaria, que es quien debe tomar medidas, no lo tiene que hacer el ministerio”. “Tiene que existir una investigación administrativa en primer lugar”, exigió.

Muños destacó el papel de los alumnos que lucharon por mantener la laicidad: “Nosotros íbamos a saludar a los estudiantes que están de alguna manera reivindicando la necesidad de mantener la laicidad en la educación pública”. “En realidad se ha violado la laicidad”, finalizó.

“No puede seguir trabajando”

Margarita Libschitz, diputada del mismo sector que Mutti, entrevistada por LA REPÚBLICA señaló que “en una institución educativa pública no se permiten hacer ningún tipo de selectivo religioso, ni político y este pasó por arriba ambos normas. Una organización religiosa dentro de un liceo, da charlas, reparte fetos de yeso, material religioso, por ende viola todas las normativas”. “Argumentaron encontra de una norma vigente que es la que le permite abortar”, añadió. Justamente Salto es el departamento donde “los médicos objetores de la ley de aborto son la mayoría”, dijo la diputada, por lo que gran parte de las mujeres que quieren realizarse un aborto tienen que trasladarse a hospitales o mutualistas de otros de departamentos vecinos.

Si bien “habrá que esperar las medidas que se toman”, en particular Libschitz piensa que “hay que ir a fondo. La dirección no puede seguir trabajando. No es un error pequeño”. “En un país con libertad de culto, cada uno tiene la libertad de estar encontra de los métodos anticonceptivos, del aborto, puede fomentar lo que quiera fuera de una institución privada, pero dentro de una institución pública no”, añadió.

Investigación en curso

El consejero de Educación Secundaria, Javier Landoni, dijo en Radio Uruguay que “el Consejo de Secundaria debe preservar que en los centros educativos la libertad de pensamiento y visiones del mundo se concreten. Por tanto los adultos, los directores de los centros educativos tenemos la obligación de preservar esto como un sagrado inviolable”. “Nosotros lo que hicimos fue recibir un conjunto de denuncias, nos hemos comunicado con los inspectores del lugar y se está realizando una investigación de urgencia, para determinar si los hechos se dieron así, con el fin de preservar los derechos de todos, y luego tomar las medidas administrativas que se entiendan pertinentes”, agregó.

Javier Landoni, manifestó que en 28 años de carrera, no había recibido denuncias de este tipo, con tal gravedad, “con tal cantidad de denuncias y con los procedimientos de pública notoriedad”. “Generalmente no es habitual, los liceos, la educación publica preservan muy profundamente estos aspectos porque de ahí surgen los futuros ciudadanos en un ejercicio pleno de su libertado”, afirmó.

Folletos antiabortos fueron entregados a estudiantes

Además de la charla presentada por un “grupo de madres comprometidas en la lucha contra el aborto”, los estudiantes del Liceo Nº 1 de Salto recibieron folletos. Uno de ellos, en su tapa, presentaba la imagen religiosa de una Virgen con bebes en brazos con la leyenda: “Atrévase a ver lo que realmente es el aborto”. Otro, con la imagen de un feto, presentaba la frase: “Todos los niños tienen derecho a nacer”. Además se repartieron fetos con yeso entre los estudiantes.