Compartir Tweet



WhatsApp





El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva volvió a objetar ayer la selectividad de la operación anticorrupción Lava Jato, de la cual dijo que está funcionando como un partido político. Al intervenir en la sesión plenaria de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) en Río de Janeiro, Lula aseguró que enfrentará toda la persecución de que es víctima (por parte de Lava Jato) y ratificó además su determinación de luchar para ser candidato en las elecciones presidenciales del próximo año.

“Necesitamos tener conciencia de lo que está pasando en Brasil. El objetivo de las reformas (impulsadas por el gobierno de Michel Temer) es destruir aquello que conquistamos”, dijo y afirmó que quieren destruir el Partido de los Trabajadores (PT) “para evitar que Lula vuelva en la elección de 2018”.

El fundador del PT desafió una vez más a la justicia y al Ministerio Público a probar que él es en realidad el dueño de un apartamento en Guarujá, cuya propiedad le atribuyen sin que existan pruebas de ello y por cuyas reformas fue condenado a nueve años y medio de cárcel por el juez Sergio Moro. “Yo probé mi inocencia y quiero que comprueben que tengo un real que no me pertenece”, remarcó el exdignatario y aseveró: “Lava Jato está funcionando como un partido político”.

También el ex jefe de Estado brasileño participó en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) en el lanzamiento del libro ‘Comentarios a una sentencia anunciada: el proceso Lula’, que critica la condena proferida por Moro. Al término de la presentación, el líder histórico del PT manifestó que “van a tener que trabajar mucho’ para impedir que vuelva a ser candidato presidencia”. Aseguró además que, de vencer en las urnas, una de sus principales tareas será llevar adelante la regulación de los medios de comunicación.