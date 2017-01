Tras pasar unos días de vacaciones en Uruguay, Luis Suárez regresó a Barcelona, donde en breve comenzará la segunda parte de la temporada, que incluirá la definición de la Liga española y la Liga de Campeones. Antes de volver a las canchas, el mejor “9” del mundo habló sobre sus días en Nacional, su presente y el de la selección durante una entrevista que brindó a “Tuya y Mía”, programa emitido por El Espectador.

Consultado sobre la posibilidad de volver a jugar en los tricolores en algún momento, señaló: “Ojalá pudiera porque me quedó la espina de disfrutar más Nacional porque me vine muy joven a Europa. Soy hincha, Martín (Lasarte) fue el que más confianza me dio. Pero hoy en día es muy complicado por lo que vivo, quiero seguir con mi sueño de seguir creciendo a nivel mundial”.

Posteriormente, confesó: “Sería una espina que me quedaría poder jugar más la Libertadores y todas las cosas que me gustarían como hincha, pero también hay que buscar la calidad de vida para que la familia se sienta mejor y hoy en día estamos muy felices acá”.

Más adelante, habló del cariño y el vínculo que ha generado con el lugar donde vive, al que le había puesto el ojo incluso antes de calzarse la camiseta “culé”. “Cuando ella (Sofía, su esposa) se vino a vivir acá me empecé a encariñar con la ciudad. Nosotros teníamos días libres en Holanda y veníamos a pasar a acá. Y cumplimos el sueño de estar acá”, relató.

La foto con los heladeros

Evidentemente, cuando el “Pistolero” está en Uruguay es constantemente parado por la gente, que le profesa su admiración y le pide fotos. Al respecto, contó un curioso hecho que le sucedió mientras pasó algunos días en Piriápolis con su familia.

“Mi señora bajó con mis hijos a una heladería y los heladeros la reconocieron, entonces la siguieron dos cuadras, porque yo había dejado el auto lejos, y me pidieron fotos”, contó.

Por supuesto, es consciente de la admiración que despierta en la gente. “Cuando salgo sé la exposición que tengo, cuando almuerzo o ceno sé que me van a pedir fotos, pero en los últimos tiempos son muy respetuosos y me dejan estar con mi familia para después pedirme una foto”, valoró.

Consultado sobre si le sucedía lo mismo cuando estaba en España, manifestó: “Es diferente. En Uruguay la mayoría de la gente se identifica con los jugadores de la selección y cuando me ven me exprimen al máximo porque saben que acá no estamos mucho tiempo. Hay más fanatismo en Uruguay que en Barcelona donde es más común que nos vean. Creo que en Uruguay es más fanatismo que cholulismo”.

Uno de los mejores

Otra noticia vinculada al mejor jugador uruguayo de la actualidad es que el diario deportivo francés L’ Equipe, uno de los más prestigiosos del mundo, dio a conocer el resultado de la encuesta que realizó entre sus cronistas y otros periodistas deportivos del mundo para definir el equipo ideal de 2016.

El “Pistolero” fue el único uruguayo que se metió en la lista. Debe mencionarse que fue uno de los que más votos obtuvo: cosechó 387, y fue superado solamente por Cristiano Ronaldo (408) y Antoine Griezmann (405). Otro dato interesante es que siete de los once miembros del equipo ideal militan en la liga española.

Repasamos el equipo elegido: Gianluigi Buffon (Juventus – Italia); Daniel Alves (Barcelona/Juventus – Brasil), Sergio Ramos (Real Madrid – España), Leonardo Bonucci (Juventus – Italia), Marcelo (Real Madrid – Brasil); N’Golo Kanté (Leicester City/Chelsea – Francia), Luka Modric (Real Madrid – Croacia); Lionel Messi (Barcelona – Argentina), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid – Francia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Portugal); Luis Suárez (Barcelona – Uruguay).