Compartir Tweet



WhatsApp





Luis Suárez llega este martes a Uruguay para sumarse al plantel de la selección que encarará los partidos de Eliminatoria ante Argentina este jueves y ante Paraguay el próximo martes.

La interrogante planteada es si el salteño podrá jugar este jueves, o si estará para hacerlo el martes. El preparador físico José Herrera manifestó que “los médicos de Barcelona no descartaron que pueda jugar el jueves”.

Tabárez prefiere no aventurar una opinión: “Todo está resumido en los comunicados simultáneos que dieron las sanidades de Barcelona y Uruguay. Va a continuar su recuperación aquí y ahí veremos. Yo todavía no he podido hablar con él, necesito tiempo de charla y hay que esperar que llegue” manifestó el lunes en conferencia de prensa.

Pero el hecho positivo es que, en un principio se lo dio por descartado al jugador, pues tendría para cuatro semanas de recuperación; luego se decidió que viajara a Uruguay a culminar la recuperación de su lesión, y finalmente se empezó a manejar la posibilidad de que pueda estar ante Paraguay e incluso ahora se especula con que pueda llegar a estar ante Argentina.

Tabárez explicó que la presencia de Suárez para estos partidos se debe a la buena relación de los médicos celestes y catalanes: “Todo surgió de la buena relación que hay entre los profesionales de cada sanidad y de que el jugador en sus trabajos de recuperación mostró signos de mucha mejoría. El acuerdo es que Suárez siga la recuperación en Montevideo.

Todo lo demás entra dentro de las especulaciones y no conviene que hagamos ninguna. No me podría adelantar y ni siquiera comparar con otras situaciones que ha pasado Luis que mostró recuperaciones que han sorprendido un poco”.

Sobre la chance de jugar dijo: “No sé nada hasta hablar con el jugador, no me gusta tirar papelitos al viento y que salga cualquier cosa. Después se saca alguna frase de contexto y es todo perjudicial para la selección. Pero tiene que venir acá y tener una conversación conmigo y sobre todo con la sanidad, con el doctor Pan. A partir de ahí veremos.

Es un jugador muy importante como también lo son mucho de los que perdimos por lesiones. En el inicio de las Eliminatorias ganamos los dos primeros partidos sin Suárez y sin Cavani. Entonces no hay que quedarse ni lamentarse de lo que no sucede porque se le da espacio a los pensamientos negativos que son los que interfieren negativamente en la potencialidad del futbolista cuando va al partido.

Y no es cuestión de decir: ‘Vamo’ arriba la Celeste’ para darnos coraje. Tiene que ser una cosa racional de darle espacio a los pensamientos positivos y saber que la suerte de los resultados que consigamos dependerá que vayamos o no a un Mundial. A eso hay que apuntar con los jugadores que tenemos”.