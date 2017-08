Luis Aguiar: “Si me llaman de Peñarol, me voy gateando”

Compartir Tweet



Si alguien no se muerde la lengua para opinar es Luis Aguiar. El “Canario”, que la rompió en el Alianza Lima que es noticia en Perú, habló en “Locos por el Fútbol” (programa emitido por FM Del Sol) y dejó jugosas declaraciones.

Además de mencionar sus ganas de volver a Peñarol y la importancia de Pablo Bengoechea en su carrera –“fue quien me hizo volver a jugar al fútbol”, dijo-, contó sobre sus ganas de ser entrenador en el futuro y alabó a José Luis Palma, quien “fue el único que me mató el hambre. Como persona y presidente es de lo mejor que me he encontrado”.

Su lado más picante lo mostró a la hora de hablar sobre su último ciclo en Peñarol, donde sus minutos en cancha fueron disminuyendo gradualmente hasta evaporarse. Habló sobre alguien del mundo mirasol que ejerció una importante influencia contra él (no lo nombró; que el lector haga sus conjeturas), pero dejó en claro que su amor y respeto hacia el club es infinito.

En las próximas líneas, encontrará las palabras de un jugador calentón y de calidad pero, sobre todo, auténtico. Aguiar en estado puro.

Qué ganas de volver

¿Te gustaría volver a Peñarol y, si arregla, compartir vestuario con el “Lolo”?

Sí, estás loco. Me gustaría compartir ese vestuario. Si llega a ir, es porque anduvo bien en Fénix, no porque se lo regalan. Me encantaría volver a verlo en el club. Pero que no cante más. Eso ya lo sabe (risas).

¿Qué vestuario mirasol recordás con más nostalgia?

Fueron varios. La vez que me tocó estar en el vestuario en la final de la Libertadores es algo que no se olvida nunca más, aunque hayamos perdido. Lo que vivimos ahí con Peñarol, no se vive con nada, porque ninguna camiseta se siente tanto como la que vos sos hincha. Y no es pasarle la mano, es lo que siento.

Esa experiencia, la del clásico 5-0, en fin, hubo una cantidad de momentos espectaculares.

Ojalá pueda volver otra vez a Peñarol. Me voy de cabeza, me voy gateando, pero no depende de mí.

Si te llaman ahora mismo, ¿te complican con Alianza Lima?

No me meten en un aprieto si me llaman. Hay una cláusula que habría que pagar para salir. Ahora estoy pensando en salir campeones del Clausura. Pero la gente también entiende que a Peñarol no se le dice que no. Si me llaman en este período de pases, después que termine el campeonato, haría un esfuerzo para volver. Por lo que se ve ahora, esfuerzo no hay que hacer ninguno, solo ir. Si no siempre nos piden los esfuerzos a los mismos.

Yo estoy muy bien. Muchos dijeron que los últimos meses en Peñarol me arrastraba, pero no paso por mí. Pasaron cosas en lo futbolístico que no me dejaron trabajar como lo venía haciendo con Pablo. ¿Cómo pude haber pasado de eso a estar en un buen momento, especialmente físicamente? Eso es lo que me deja más contento de que Pablo y el Vasco hayan confiado en mí. También le agradezco mucho al “Profe” Turren, que es un crack.

¿Por qué en su momento te fuiste de Peñarol?

Siempre el jugador tiene que ser políticamente correcto. Pero esa pregunta no es para mí, sino para otra persona. Yo con Pablo (Bengoechea) jugué dos campeonatos y me fue muy bien. Si no equivoco, era uno de los mejores volantes. De un momento a otro, no jugué más. Algo pasó.

¿Responsabilizas al “Polilla” Da Silva?

Él era el técnico de turno. Pero las cosas se saben en el fútbol. Yo no jugaba, pero seguí trabajando con todo y sintiéndome espectacular. Me da la sensación que buscaron una reacción de mi parte que no encontraron, porque le tengo respeto a las personas que me quieren y por Peñarol, que vale más que cualquier jugador o entrenador.

Desde un principio se rumoreó que con el “Polilla” vos no ibas a jugar…

Eso me lo dijeron a mí, a vos, a la radio. Pero no fue Peñarol eh, que quede claro. El club se portó espectacular siempre conmigo, me abrió las puertas y me ayudó. No es hacia Peñarol hacia quien tengo reparos. Ya no me caso más con nadie. No puedo seguir con la misma mentira de siempre.

Gracias totales

¿Cómo es tu relación con José Luis Palma? ¿Cómo es como presidente?

A mí me llamó una vez una radio, no hace mucho, y creí que me iban a dar para adelante por el buen momento en Perú, preguntarme en qué andaba. Pero terminaron preguntándome del lío entre Palma y Fonseca. Fue una cosa que me dejó mal, caliente. Eso no se hace.

Hubo hinchas de Liverpool que en su momento me gritaron que Liverpool me mató el hambre. Si alguien me mató el hambre en mi carrera, fue José Luis Palma. Ese sí me ayudó con plata, ayudó a mi familia, cuando lo precisé estuvo. Como amigo y presidente fue lo mejor que me ha pasado. Como persona, lo voy a respaldar siempre.

¿Qué opinión tenés de Pablo Bengoechea?

A mí él me hizo volver a jugar al fútbol, por decirlo de alguna manera. A él lo llamaron para que no me llevara a Peñarol. Pero todo se sabe en el fútbol. Por eso uno es tan respetuoso durante seis meses cuando estás trabajando, pero después te enterás de cosas que no existen. Yo podré ser calentón, pero no mala gente.

Pablo es un señor. Yo le debo todo. Y no es por alcahuete. Él algún día va a volver a Peñarol, y ojalá le vaya muy bien; pero yo no le voy a pedir que me lleve. Yo separo las cosas.

Al Vasco, al Profe (Turren) y a Pablo le debo haber vuelto a jugar. Si era un ex futbolista, como decían en Uruguay, hoy por hoy me doy cuenta que no. Confío más en mí, y sé que con trabajo se pueden lograr cosas importantes.

LA OPORTUNIDAD QUE NO LLEGÓ

El “Canario” atravesó momentos de muy buen rendimiento durante su carrera, que hicieron a varios preguntarse por qué no tenía una chance en La Celeste.

Consultado al respecto, Aguiar dijo: “Una vez lo expliqué esto. Una vez me avisaron que seguramente iba a tener una oportunidad con los preseleccionados. Pero nunca llegó. Lo feo fue que los dirigentes, los jugadores y el técnico, que en ese momento era Diego Aguirre, me llamaron para felicitarme. Pero esa oportunidad nunca llegó”.

¿EL “CANARIO” DT?

Al preguntársele si en su mente estaba en volver a Liverpool en un tiempo, el volante contestó y, de paso, tiró un dato interesante: piensa ser entrenador en el futuro.

“Seguramente sí vuelva a Liverpool. Yo me acuerdo que me insultaron, me putearon todo cuando estando en Peñarol iba a saludar a mis ex compañeros. Nunca dije nada de Liverpool. Pero si dios quiere algún día voy a volver. Quizás a jugar, o capaz que a dirigir”, comentó.

Esto llevó a una pregunta inevitable, ¿tiene hecho el curso? “Todavía no hice el curso. Estoy pensando hacerlo. Quiero hacerlo cuando realmente tenga ganas de hacerlo. Va a ser más adelante. Lo que sí ya hice es el de la gerencia deportiva”, indicó.