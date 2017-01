EL EX CAPITÁN CELESTE Y LOS DIRECTIVOS DEL GREMIO HICIERON DECLARACIONES FUERTES

Diego Lugano aseguró que no terminará su carrera jugando en Uruguay: “Ya cumplí 36, estamos en una etapa en la que semestre a semestre vas evaluando cómo estas y hasta dónde compensa seguir jugando o no.

Seguir jugando involucra dejar muchas cosas de lado, por ahora disfrutando de esta pasión. Debo pensar en el primer semestre y estoy muy animado porque hace tiempo que no realizaba una pretemporada. Una cosa es cierta, no vuelvo al fútbol uruguayo. Fui capitán de la selección por 10 años y no estoy identificado con ningún club. Volver sería crear una identificación innecesaria. Quiero dejar mi imagen como capitán de la selección uruguaya”.

Diego Lugano, en entrevista con Globoesporte en Brasil, se refirió al tema de los reclamos por los derechos de imagen, y explicó que “Uruguay tiene un sistema arcaico, irracional, injusto”.

En ese diálogo sostuvo que él y sus compañeros están “yendo contra un sistema con muchos intereses creados, con millones y millones de dólares, con mucha gente poderosa que se siente ofendida, peligrando. Nosotros sabíamos que por ir de frente íbamos a tener problemas”, aseguró y se mostró confiado de que “el fútbol uruguayo en breve va a generar lo que se merece”.

Lugano explicó que los derechos de imagen y patrocinio estuvieron por 20 años en una empresa y la Asociación Uruguaya de Fútbol “recibe la mínima parte de lo que le correspondería y el fútbol mucho menos.

Como 20 años es mucho tiempo y el sistema está instalado, la mayoría de la prensa trabaja para el sistema, la política, los dirigentes, y los jugadores locales no tienen fuerza para intentar revertir esto, fuimos nosotros los que decidimos intentar cambiar de frente, para que la gente sepa que hoy los derechos de televisión, de patrocinio, tienen que ser para el fútbol en general, para que el fútbol uruguayo crezca”, sostuvo.

Por su parte, la Mutual denunció que los jugadores de la selección, sin avisar a la gremial, concurrieron a pedir a Fifpro (la gremial mundial de jugadores) el dinero por derechos de imagen. Gustavo Ancheta, integrante de la Mutual, reveló en Sport 890 que “los jugadores de la selección fueron a reclamar a escondidas una plata que era para la Mutual. Fueron directo a Fifpro (que paga a la Mutual por los derechos de imagen) a pedir la plata de los derechos de imagen. Les dijeron que no, que con la única que tratan estos temas es con la Mutual.

Ahora no están los US$ 300 mil que pagaba Fifpro, porque tampoco se los dan a la Mutual, y se perdieron los US$ 250 mil que daba Tenfield”. Ancheta agregó que “Lugano se reúne con la selección, con Godín, y lleva 30 capitanes de los equipos al complejo celeste. A escondidas. Si fuera así yo mañana pido el complejo celeste para hacer un asado. Hace una reunión a escondidas. Si vos decís quiero hacer una Mutual nueva, te quiero correr, vamos de frente”.

Por su parte, Enrique Saravia, denunció que los jugadores que firmaron la nota para sacarlo de la Mutual lo hicieron engañados. “Les dijeron una cosa y firmaron por otra. Eso es grave. Entonces, ¿cómo le vas a dejar una Mutual a gente que está engañando al jugador de fútbol? Nosotros estamos estudiando el tema”.

Saravia dijo que no fijará la asamblea pedida mediante carta por más de medio centenar de jugadores porque quiere confirmar que no existió engaño. “Primero estamos viendo esto porque si ya de primera hubo una engaño. Aparte no da para andar peleándose entre jugadores”, concluyó Saravia.