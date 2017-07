La clase política, comprometida con la lucha LGBTI

Compartir Tweet



Largas telas colgadas en el Palacio legislativo hacia Avda. del Libertador, con los colores de la bandera LGBTI marcaba de alguna manera el apoyo, el compromiso de la clase política en la lucha y reivindicaciones de dicho colectivo. Representantes del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado estuvieron con los activistas. LA REPÚBLICA habló con los parlamentarios.

Para el legislador colorado Fernando Amado “es notorio y muy evidente año a año el crecimiento en la conciencia colectiva en cuanto a la necesidad de evidenciar y festejar victorias a contracorriente de la cultura dominante histórica. Que además tiene que ver con la amortiguación social de entender, que esa civilización cultural histórica, tiene una cantidad de déficit y que por suerte, poco a poco se ha ido mejorando”.

Por eso “debemos corregir el error histórico y creo que todo este tipo de iniciativas, es importante apoyar y acompañar”.

Para la legisladora frenteamplista Cecilia Bottino, que integra la Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados dijo que esto “se trata de una cuestión de equidad, de reconocimiento a la lucha de organizaciones sociales que han planteado el tema de equidad, en este caso de los colectivos de la diversidad sexual. Una lucha de muchos años pero con pocos de reconocimiento legislativo, por lo cual estamos comprometidos a seguir esta lucha en forma permanente” dijo.

Ajuicio de Nicolás Viera, diputado frenteamplista suplente de Colonia “es importante como la sociedad viene consolidando una agenda de derechos muy diversa y además con las ganas de que no se cambie, porque son logros de la sociedad en su conjunto. Entiendo que este es el momento de llevar a tierra esa andanada de leyes que han garantizado los derechos de los uruguayos en su conjunto”.

En tanto para el diputado colorado canario Adrián Peña “es un día de festejo y de conquistas pero se debe seguir avanzando” porque “no alcanza con legislar sino de hacer cumplir la ley y además debe es tomada por la ciudadanía como tal. Hay una realidad y nosotros debemos responder a quienes representamos por lo cual el desafío es permanente”.

Valentina Rapela, diputada colorada de Montevideo dijo que “un día de festejo pero también de reflexión y de cambiar la cabeza de la sociedad, que si bien el tema de la diversidad para algunos es tabú, por suerte hoy en día ha tomado otra repercusión para mucha gente. Me comprometo con esta causa y creo que hay que seguir trabajando todos los días y no quedarnos en este día nada más”.

Para la legisladora nacionalista Beatriz Argimón es muy importante que “todas las expresiones que buscan afianzar sus derechos deben ser acompañados y especialmente cuesta, que la sociedad se vaya acostumbrado a que esos colectivos tienen derechos adquiridos”.

La parlamentaria no esquivo responder acerca de la situación interna en el partido a raíz de expresiones de un colega de su Partido contra la comunidad gay. “Para mi esta bien, primero que no todos pensamos igual, es la opinión de una persona de mi mismo Partido, pero además particularmente entiendo que mientras la discrepancia se hecha en niveles de respeto será bienvenido”.

Esta serie de actividades en el Día del Orgullo Gay “es una puesta a punto de una agenda de derechos que este gobierno ha colocado. Y hoy lo que hacemos es seguir profundizando no solo los derechos sino la democracia” dijo la senadora Ivonne Passada.

La parlamentaria frenteamplista preciso que “estas cosas se deben seguir multiplicando y de alguna manera se deben generar debates nacionales para no incurrir en discursos que lamentablemente siguen estigmatizando la situación, siguen profundizando la diferenciación y a veces hay intentos restauradores de quitar estos derechos que se han colocado con muchísima legitimidad y con mucho apoyo político. Y eso se debe fortalecer con presencia en la calle, con la gente comunicando, abocados a una tarea de una educación que no sea sexista y que apunte a lo valores y que las diferencias sean otras y no estas” precisó.