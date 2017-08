Compartir Tweet



WhatsApp





Donald y Melania Trump no concurrirán este año a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center, una de las más importantes en materia artística en Estados Unidos, para que el evento se desarrolle sin “interferencias políticas”, dijo este sábado la Casa Blanca.

Tradicionalmente, los galardonados eran recibidos en la Casa Blanca antes del evento, pero Trump ha tenido una relación tensa con el mundo artístico y este año dos de sus exponentes se negaron a sumarse a la recepción.

“El presidente y la primera dama decidieron no participar este año de las actividades para pemitir que los galardonados celebren sin ninguna interferencia política”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Los premiados de este año son el rapero LL Cool J, la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan, el cantante Lionel Richie, el productor y guionista televisivo Norman Lear y la bailarina y coreógrafa Carmen de Lavallade. La dirección del Centro Kennedy agradeció la decisión del presidente Donald Trump de abstenerse de participar en la gala de premios.

“El Kennedy Center respeta la decisión tomada por la oficina del presidente de los Estados Unidos”, indicaron en un comunicado conjunto David M. Rubenstein y Deborah F. Rutter, ambos directores de la entidad.

“Al elegir no participar en las actividades de los lauros este año, la Administración ha señalado graciosamente su respeto por el Kennedy Center y garantiza que la gala de honor siga siendo un momento merecedoramente especial para los homenajeados. Estamos agradecidos por este gesto”, remarcaron.

El comunicado confirmó asimismo que tampoco tendrá lugar la recepción anual en la Casa Blanca con motivo del galardón. Para el 3 de diciembre está prevista la edición 40 de los premios del Centro Kennedy -se entregan desde 1978-, uno de los más importantes de la cultura estadounidense y que rinde homenaje a la trayectoria de los artistas.

Al menos dos homenajeados de la entidad con sede en esta capital, el legendario guionista y productor de televisión Norman Lear y la bailarina, coreógrafa y actriz Carmen de Lavallade, aseguraron que no asistirían a la recepción en la Casa Blanca debido a la presencia de Trump.

Lear -un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 95 años, cuyas comedias The Jeffersons y All in the Family abordaron temas sociales en los años 1970 y 1980- recordó el enojo de parte del gremio cultural del país luego que en marzo, el jefe del Ejecutivo presentó el plan de presupuesto donde propuso eliminar el apoyo financiero estatal a la radio pública y al Fondo Nacional para las Artes. Lavallade, de 86 años, sostuvo por su parte que no asistiría a la gala en la Casa Blanca debido a la ‘retórica socialmente divisiva y moralmente cáustica’ de la administración republicana tras los sucesos de Charlottesville, Virginia.

Las ambivalentes declaraciones de Trump para rechazar con firmeza los recientes hechos de violencia por parte de grupos supremacistas blancos le granjearon numerosas críticas por parte de líderes políticos, incluso de su propio partido.