La precandidata a senadora nacional del frente Unidad Ciudadana en Buenos Aires y ex presidenta de Argentina Cristina Kirchner publicó ayer un video junto a trabajadoras de Atucha de la localidad de Zárate y respaldó el reclamo en los despedidos de Pepsico.

“Las trabajadoras de Atucha en Zárate solo piden trabajo, igual que las trabajadoras de Pepsico en Vicente López”, señaló la expresidenta en su cuenta de Twitter, luego del violento desalojo de la protesta en esa planta alimenticia. La exjefa de Estado acompañó el mensaje con un video en el que distintas trabajadoras contaron su experiencia tras los despidos en Atucha y con la etiqueta “#Asinosepuedeseguir”.

“Acá me parece que no es solamente un tema de trabajo, que es fundamental para poder seguir viviendo, es del trabajo, de tecnología, es de educación, de capacitación, de competitividad, es de conocimiento, de argentinos y argentinas. Así que tomo mi amor, toda mi solidaridad, y todo lo que yo pueda y sea capaz de darles, no tengan dudas que lo van a tener”, subrayó Cristina Kirchner al hablarles a los trabajadores.