Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, declaró que en el mismísimo funeral de Grondona hubo un cónclave espontáneo de dirigentes en el que empezaron a repartirse el monto de la coima que recibía el ex presidente de AFA.

El estadio de futsal del complejo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza se transformó en un océano de gente. El mundo de la pelota, de la Argentina, de Sudamérica y hasta del mundo se acerca al predio que hoy lleva el nombre de Julio Humberto Grondona para despedir al presidente vitalicio de la AFA. En ese contexto, en uno de los rincones sobre el parquet, varios dirigentes del continente debaten. No el espacio vacío que deja “Don Julio”, el rearmado del mapa político ante la partida del vicepresidente de la FIFA.

Hablan de dinero. Dinero negro, a repartir. “Inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona hubo una reunión, en el funeral tuvieron una reunión”, habría asegurado Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, en un nuevo día de declaraciones ante la Corte Federal de Brooklyn, en el marco del FIFA Gate, según consigna la Agencia Télam. Ese encuentro espontáneo habría servido para empezar a repartir la porción de coimas que recibía Grondona entre los directivos más encumbrados de Conmebol.

Burzaco se enfocó en el mecanismo de pago de sobornos para obtener derechos de transmisiones deportivas luego del fallecimiento de Julio Grondona quien, en vida, según su versión, funcionaba como catalizador de los mismos. “Grondona había estado apoyando a Torneos, ayudándonos, beneficiándonos, y yo entendí que tanto Torneos como yo quedábamos huérfanos. Tras la muerte de Grondona tuve una reunión con (Juan Ángel) Napout (entonces flamante presidente de la Conmebol) y Marco Polo del Nero (ex presidente de la Federación brasileña y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA). Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicara cuál era el total de coimas que se llevaba Julio Grondona por la Copa Sudamericana y la Libertadores”, continuó la declaración.

“Me dieron un panorama general de dónde enviar los fondos que recolectaba Grondona entre otros ejecutivos de Conmebol. Y resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de la Asociación del Fútbol Argentino, porque Segura me estaba preguntando también cuánto había para él. Ellos me dijeron ‘comenzá a pagarle a Segura 300 mil dólares por año, que es lo que sobra'”, dijo, incluyendo al sucesor de Grondona en sus acusaciones.

Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol; Ricardo Texeira, ex presidente de la Federación brasileña de fútbol; Rómer Osuna, de Bolivia, ex tesorero de la Conmebol; Eduardo Deluca, el argentino ex secretario general de Conmebol, José Luis Meiszner, también ex secretario del ente que rige el fútbol sudamericano; Eugenio Figueredo, el uruguayo ex vicepresidente de la Conmebol, Manuel Burga, ex titular de la Federación peruana, son otros de los nombres que integran la nómina de señalados por Burzaco de haber cobrado sobornos para favorecer a su empresa y a otras a cambio de entregar los derechos de TV de los certámenes más importantes. Y hasta el mismísimo funeral de Grondona, según su declaración, habría servido de sede para el reparto del dinero.

Diputada va a pedir el embargo de los bienes sucesorios de Grondona

Por su parte, la diputada argentina Graciela Ocaña solicitará ante la Justicia de ese país, el embargo de la sucesión de Julio Grondona, que se tramita en un juzgado de Avellaneda y se encuentra a nombre de su esposa. El pedido se origina después de la extensa declaración de Alejandro Burzaco donde admitió haber pagado coimas millonarias y en dólares al ex titular de la AFA. “La principal sospecha es que su patrimonio es producto de fondos ilícitos”, señaló Ocaña. Asimismo, solicitará la detención de Pablo Paladino ex coordinador de Fútbol Para Todos, aportando “nueva información sobre el pago de sobornos”.

La conexión local de la causa conocida como FIFAgate busca avanzar en los tribunales de Comodoro Py después de las más de 300 páginas de la declaración de Burzaco en Estados Unidos. Habló del pago de coimas por 15 millones de dólares y el escándalo salpica a ex funcionarios y representantes del sector privado que intervinieron en la venta de los derechos de transmisión de eventos futbolísticos.

Para la legisladora no hay dudas sobre el cobro de coimas por parte del fallecido titular de la AFA, “de las declaraciones se desprende que le pagaron sobornos durante años”, indicó. Es por ello que pedirá al magistrado el embargo de la Sucesión de Julio Grondona, que se encuentra a nombre de su mujer, bajo la sospecha que el mismo se constituyó con “fondos de origen ilícitos”.