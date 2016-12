Las mujeres también eyaculan. Al igual que los hombres, cuando una mujer llega al orgasmo en una relación sexual, expulsa un fluido, en su caso, a través de la vagina. Una vez que alcanza el clímax, las glándulas de Skene liberan el líquido que han ido almacenando durante la excitación del acto sexual hacia el exterior del cuerpo. La cantidad es distinta en todas las mujeres, pero eso no significa que no eyaculen. Esta puede variar por distintos factores como la duración del orgasmo o la apertura de las glándulas de Skene.

No siempre es necesario llegar al orgasmo para poder expulsar el líquido, basta con que la excitación sea tal que las glándulas de Skene no puedan contener más la cantidad de fluido que albergan.

Diferencias

La eyaculación se produce en ambos sexos tras llegar al orgasmo. En el caso de ellos expulsando semen a través del pene, y en el de ellas, fluido a través de la vagina. La forma de eyacular es distinta. Mientras que la eyaculación femenina es continuada, los hombres tienen pequeñas convulsiones o espasmos. De estas, las dos primeras son las que más placer producen, además de ser las que expulsan la mayor cantidad de semen en proporción al total que liberan.

Las funciones de los fluidos también son distintas. El esperma desempeña un papel dentro de la función reproductiva que tiene el sexo al contener los espermatozoides que podrían fecundar un óvulo. El líquido expulsado por la mujer es similar al del hombre, pero carece de propiedades reproductivas.

Una vez que ambos han alcanzado el clímax, la posibilidad de que vuelva a haber una nueva eyaculación tras el orgasmo es más alta para las mujeres. Los hombres tienen una recuperación mucho más lenta, mientras que ellas pueden llegar a sentir ese placer varias veces, es decir, son multiorgásmicas.

Eyaculación femenina y orgasmo

La eyaculación femenina o ‘squirt’ supone la liberación de todo el líquido que se ha ido acumulando en las glándulas de Skene a la vez que la excitación de la mujer va en aumento. Para que se llegue al clímax, es necesario que el clítoris esté lo suficientemente estimulado como para que se desencadene el orgasmo y la posterior eyaculación a través de la vagina.

En esta, las mujeres expulsan un líquido, en un principio blanquecino que posteriormente va volviéndose cada vez más transparente. En algunos casos, la aparición de este fluido se confunde con la orina por lo que muchas mujeres cortan el orgasmo por vergüenza. Con esto no se consigue nada ya que el líquido ya ha sido expulsado de las glándulas de Skene una vez alcanzado el clímax, por lo que no se puede evitar que este salga al exterior y solo se consigue no disfrutar del momento.

La eyaculación entre una mujer y otra se diferencia por la cantidad de líquido que se expulsa y la fuerza con la que este sale. Esto puede variar por la excitación que ha tenido la mujer durante el sexo, lo cual influirá en la duración e intensidad de su orgasmo y, por otra parte, por la apertura de las glándulas de Skene.

Una vez que la mujer ha eyaculado puede volver a hacerlo tantas veces como pueda o quiera en la relación sexual. No tiene que esperar para poder tener otro orgasmo, ya que mediante una nueva excitación, las glándulas de Skene volverán a llenarse del líquido que posteriormente saldrá una vez que alcance el placer necesario.