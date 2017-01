Por: Andrés Copelmayer, Analista

A más de 100 años de su nacimiento el General Seregni continúa presente y una mañana siguiente delante de la mayoría de los frenteamplistas, marcando el rumbo de la izquierda uruguaya. Insiste con la búsqueda de consensos, aunque como cuando promovió el voto en blanco desde la cárcel, haya muchos dirigentes que aún no lo puedan comprender.

Unidos venceremos

El General Seregni alertó a tiempo sobre los riesgos de la contaminación del FA con las vanidades y miserias humanas que apareja el acceso al poder. El 30/11/89, apenas concretado el triunfo de la izquierda en la Intendencia de Montevideo por primera vez en la historia, el General expresó: ” Hemos demostrado que el FA es una opción real de gobierno en el Uruguay.

Pero el horizonte sigue allí, tendido como siempre a leguas de distancia. Quizás no exista una victoria final. Quizás el triunfo consista en ver siempre el horizonte allá lejos, sin acercarlo a prepo ni deformalo”. Comenzado el 2017 y con 3 años de mandato por delante, es tiempo de volver a la fuente con humildad. Cultivar la fraternidad fundacional del FA y prodigarnos en el ejercicio de la ética de la responsabilidad.

Para eso no deberían existir egos ni peros que impidan que los 4 referentes más importantes del FA tengan un ámbito de diálogo y debate permanente y sostenido en el tiempo que fluya y se enriquezca con los aportes de los frenteamplistas de a pie. Tabaré, Pepe, Danilo y Miranda tienen el liderazgo y la representatividad suficientes como para juntarse de una buena vez para debatir y articular los ejes paradigmáticos de la gestión de este tercer período de gobierno frenteamplista.

En el futuro de la izquierda difícilmente exista otra oportunidad donde tres líderes con la visión y carismas del Presidente Vázquez, el Ministro Astori y el Senador y ex Presidente Mujica, coincidan históricamente en una misma gestión de gobierno. Que no se junten sería un error imperdonable, generador de grietas innecesarias en el proyecto popular del FA.

El valor estratégico de la unidad trasciende infinitamente las cuitas personales que les impiden compartir mostrador. No solo para hablar exclusivamente, como muchos dicen, del famoso voto 50 del Parlamento o sobre como blindar la negociación de la próxima rendición de cuentas.

Sino también para definir cuales serán los íconos de esta tercera gestión de gobierno FA pensando en los intereses de la causa popular, para luego plasmarlos presupuestalmente.

¿Será solo la tercera pastera? ¿Se priorizará el sistema nacional de cuidados? ¿Las políticas sociales dirigidas a la primera infancia?, ¿La revolución cultural pendiente? ¿Cambios significativos en la distribución de la riqueza?¿Profundizar la descentralización real del poder político? ¿Avanzar en la agenda de los derechos humanos? ¿Implementar con o sin ADN cambios profundos en la educación?.

Hoy el General Seregni no está para rezongarlos, pero un pueblo entero encarna su voluntad de que se expriman en el diálogo para sintetizar consensos.

Recambio generacional, 2019 y después

La renovación del FA no depende exclusivamente de la cédula de identidad ni del género. A pesar de la ansiedad de muchos por matrizar candidaturas, no habrá mañana para la izquierda si no se fortalece el vínculo y se crean redes con los movimientos sociales emergentes y las nuevas demandas de la gente.

No señalo los berrinches del bolsillo sino la consolidación de valores de convivencia inclusivos, creativos y solidarios presentes en los jóvenes pero aplastados por la implacable lógica consumista del mercado. La derecha trabaja incansablemente desde la asunción de Tabaré para sacar a la izquierda del poder como sea y vale todo.

Desde cuestionamientos ideológicos de clase impecablemente fundados; disfrazarse de outsider antisistema cacerolenado desde el piso 40 del World Trade Center; intentar resucitar al querido Wilson; hasta cobrar al grito “tarifazo” y colgar fotos truchas en twitter. El FA tiene ya 3 líderes históricos consolidados que estarán donde elijan estar pero también una segunda línea de novela.

Compañeros y compañeras éticamente irreprochables, comprometidos con el servicio público, que dialogan con todos sin excepciones y que tienen la cabeza abierta para sostener fraternarlmente el más duro debate de ideas. Solo por nombrar algunos con formación política, militancia y llegada con la gente; el MPP tiene al Pacha Sánchez, Yamandù Orsi y Aníbal Pereira; el PS a Daniel Martínez, Mónica Xavier y Álvaro García; el PCU a Oscar Andrade; Casa Grande a Constanza Moreira; el FLS al Flaco De Los Santos y Mario Bergara; hay independientes como Javier Miranda; y dirigentes jóvenes del interior del país que dan pelea con chauchas y palitos como Andrés Lima en Salto y Sergio Milesi en R.Negro solo por señalar ejemplos.

El dilema no es generacional sino político. El debate no es como, cuando ni cuanto relevo etario habrá. Para ello existe el reclamo histórico de las bases para que sean los frenteamplistas en las urnas quienes decidan cuanta y que tipo de renovación quieren. Solo se necesita que la orgánica habilite la postulación a las internas de todos los que se tengan fe sin la interferencia de acuerdos cupulares, dedos gigantes ni amagues de los postulantes por miedo a perder.

Cuanto más transparente y amplio sea el proceso, mejor para nuestra democracia interna. La encrucijada política del FA es como integrar equipos con capacidad para incluir a los comunes en la construcción y lucha por las nuevas utopías de la izquierda oriental. Abriendo los brazos, adaptándonos a las nuevas realidades pero sin perder la identidad de los valores de vida fundacionales del FA.