Tras el revuelo que se vivió anoche en el Parque Central, algunos dirigentes y allegados tanto de River como de Nacional se refirieron a la agresión al funcionario de recaudación lamentando lo sucedido.

El entrenador de River Plate, Julio Avelino Comesaña se refirió a la situación que atraviesa nuestro fútbol, donde se trabaja para sacar a la violencia del principal deporte pero siguen apareciendo casos como el de anoche con la agresión aun funcionario que derivó en la suspensión de un partido: “Esto ya pasó y no se puede seguir así. ¿Estamos esperando para que pase un asesinato?”, se preguntó el DT visiblemente molesto con la situación.

Además el técnico que volvió desde el fútbol colombiano indicó que “si hay que parar el fútbol el tiempo que sea necesario para que esto se solucione que pase”.

El delegado de Nacional, Guillermo Pena se refirió a la situación que se vivió anoche en el Parque Central. “Esto es una pena. Hoy no me interesan, ni nos tiene que interesar, los puntos en disputa, un funcionario vino a trabajar en carnaval y se tuvo que ir no a su casa sino que rumbo al hospital”, dijo el tricolor molesto con lo sucedido, cuando todos esperaban ver un partido de fútbol y se quedaron sin nada.

Mientras tanto el dirigente Pablo Durán también se refirió al hecho. “Es una tristeza que haya pasado esto, la seguridad de Nacional trabajó bien en el tema, pero lamentamos lo que le pasó a este funcionario”, dijo.