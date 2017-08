Compartir Tweet



WhatsApp





La sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre recibió nuevamente la gala de los Premios Graffiti a la música uruguaya.

Los tradicionales aerosoles que en sus inicios distinguían a lo mejor del rock uruguayo fueron creciendo y comenzaron a premiar a las mejores producciones de música uruguaya en todos los géneros, incluyendo también libros sobre música.

La noche del 9 de agosto fue especial porque los Graffiti celebraron sus 15 años y lo hicieron con un gran despliegue de músicos quienes en una de las partes de la ceremonia dedicada al show homenaje iban ingresando al escenario y se pasaban el micrófono como una posta para ir recordando pequeños fragmentos de temas de aquellos artistas que en estos quince años recibieron el Graffiti a la Trayectoria. El cierre de esa instancia del show estuvo a cargo de Diego Chirola Martino vocalista elegido para poner voz al ya himno “Candombe de la Aduana” en homenaje a Niquel y a Jorge Nasser quien fue el ganador del Premio Trayectoria 2016. El cierre del show homenaje contó además con la participación del coro Rapsodia cuyos integrantes se encontraban sentados en la platea y al sonar el estribillo se pusieron de pie y comenzaron a entonar la icónica canción mirando hacia el público quien también se sumó a los coros de “Candombe de la Aduana”.

Un gran y colorido despliegue escenográfico dio marco a una verdadera fiesta de la música nacional donde quedó ratificado que Uruguay es un semillero de grandes valores.

El disco Bunker, de la banda Once Tiros -quien además fue parte del show en vivo- fue la gran ganadora de la noche con cuatro Graffiti , tres del jurado y uno por voto popular (álbum del año, mejor dúo o banda del año, mejor álbum de rock y blues y en votación popular se alzaron como mejor álbum del año). “Sentimos alegría porque el tema de la votación popular para nosotros es importante, confiamos mucho en nuestro público nos banca la cabeza cuando cambiamos la pisada y no repetimos la fórmula de otros discos. Hicimos Bunker con mucho amor”, dijeron los músicos de Once Tiros al recibir el Graffiti por votación popular.



La banda Rombai ganó como mejor disco de cumbia pop y se impuso por votación popular en las categorías artista del año y en tema del año por la melodía “Cuando se pone a bailar”.

Cabe destacar que unas 27000 personas votaron en la categoría tema del año.



En la ceremonia estuvo presente a través de un video el comunicador maragato Omar Gutiérrez quien desde sus tradicionales programas de televisión siempre brindó espacio para que tocaran en vivo artistas uruguayos de todos los géneros musicales. Pues bien, en estos 15 años de los Graffiti Omar estuvo presente para anunciar al ganador en la categoría álbum de tango.

“Es un honor para mí estar acá y compartir con todos ustedes la fiesta más importante de la música de Uruguay” dijo Omar y previo a mencionar los nominados lanzó una de sus inconfundibles frases “atenta platea, los nominados son los siguientes vecinos”.



Otro de los momentos emotivos de la noche fue el show de Larbanois & Carrero quienes con su interpretación de “Ocho letras” demostraron que el folclore también tiene mucho rock, con guitarras potentes , rap , el dúo rompió prejuicios y generó el delirio de la platea. Además apoyados por las grandes pantallas led mostraron la realidad de los cantegriles, hasta finalizar con una gran imagen del padre Cacho, el cura de los cantegriles a quien el dúo dedicó el show que fue ovacionado por el público.



Edu Pitufo Lombardo fue otro de los músicos que cantó en vivo en la noche del miércoles.



El tango y el rock marcaron presencia en la gala de los Premios Graffiti con un quinteto de lujo sobre el escenario del Auditorio del Sodre. Julio Cobelli, Gabriel Peluffo, Christian Cary, Guzmán Mendaro y Poly Rodríguez transitaron por un repertorio tanguero en el marco del centenario del icónico tango La Cumparsita.





El premio trayectoria tal vez fue el que quedó más deslucido al no contar con la presencia en el auditorio de su homenajeado, Leo Maslíah quien se excusó porque estaba ensayando en Buenos Aires para un show que brindará este viernes.

En la ceremonia estuvo presente a través de un video, el uruguayo Jorge Drexler quien desde España fue el encargado de presentar los nominados a la categoría Mejor Solista Masculino, premio con el que se alzó Nicolás Molina por su trabajo “El folk de la frontera”. Al subir al escenario el músico rochense agradeció el premio y dijo “este disco fue grabado en un rancho de Aguas Dulces, mi casa y en una usina cultural del Centro Mec”, Molina aprovechó para dedicar el premio a Rocha y a su familia así como también reivindicar el trabajo realizado por las usinas culturales del MEC, . “Es un poquito más difícil hacer música en el interior y estar viviendo allá , pero acá estamos”, expresó feliz ante el aplauso del público.





El pop de Julieta Rada en vivo junto a su banda y luego el cierre musical de Rombai con su cumbia pop fueron el broche de lujo para cerrar con alegría la fiesta de 15 de los premios a la música uruguaya.

MEJOR DISEÑO DE ARTE

Chau – Jorge Barral / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

MEJOR DVD MUSICAL

Concierto 30 Aniversario – Jorge Nasser / MMG

MEJOR VIDEO CLIP

Revólveres y Rosas – Socio / Bizarro

MEJOR RE EDICIÓN

7 y 3 – Jaime Roos / Bizarro

MEJOR EDICIÓN ESPECIAL

Colección Histórica – La Trampa / Bizarro

MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA

Nos íbamos a comer el mundo. 20 años de rock en Uruguay (1990-2009) – Kristel Latecki / Ediciones B

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

En Vivo Teatro Solis – Spuntone Mendaro / Bizarro

MEJOR ARTISTA NUEVO

Instantes decisivos – Papina De Palma / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN CRISTIANA

Remando – Juan Carlos Labandera / Del Reino

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Homenaje a Rada – The Radas Old Boys / Ayuí

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Ultramarino – Trío Ibarburu / MMG

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP

Los Buenos Modales – Los Buenos Modales – Pure Class Music

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

MEJOR ÁLBUM INDIE

El Folk de la Frontera – Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK

Rock criollo – Pecho E´ Fierro / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN

Barrio Sur – Hugo Fattoruso y Barrio Sur / MMG

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

La recompensa es el camino – Tribu Dy Rasta / Barca

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL

Tardes infinitas – Giraluna / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y POP ALTERNATIVO

Chillan las Bestias – Chillan las Bestias / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE

Ahí nomas – Copla Alta / MMG

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Gurí – Cuarteto Ricacosa / Ayuí

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

Otra calle – El Fata y Los Fatales / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA

Un día de Julio – Agarrate Catalina / MMG

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA POP

De fiesta – Rombai / MMG

MEJOR ÁLBUM DE PUNK

Relajo pero con orden – Trotsky Vengarán / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE POP

Instantes decisivos – Papina De Palma / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y BLUES

Bunker – Once Tiros / Independiente

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO

Luciano Supervielle – Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

MEJOR COMPOSITOR DEL AÑO

Garo Arakelian, Diego Presa, Gonzalo Deniz – Sesiones – El Astillero / Bizarro

MEJOR SOLISTA FEMENINA DEL AÑO

Rossana Taddei – Semillas / Bizarro

MEJOR SOLISTA MASCULINO DEL AÑO

Nicolás Molina – El Folk de la Frontera / Santas Palmeras

MEJOR DÚO O BANDA DEL AÑO

Once Tiros – Bunker / Independiente

TEMA DEL AÑO

El amor anda suelto – El Astillero / Bizarro

ÁLBUM DEL AÑO

Bunker – Once Tiros / Independiente

PREMIO TRAYECTORIA

Leo Masliah

VOTACIÓN POPULAR

ARTISTA DEL AÑO

Rombai

ÁLBUM DEL AÑO

Bunker – Once Tiros / Independiente

TEMA DEL AÑO

Cuando se pone a bailar – Rombai / MMG

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO PREMIOS GRAFFITI 2017

Montevideo Sonoro

Por su innovadora propuesta para identificar, ubicar y difundir patrimonio musical de Montevideo.

Soy Tu Piano

Por la promoción y democratización del acceso a la cultura en espacios públicos a través de la música, impulsando la educación artística y fomentando la convivencia ciudadana.

Al Proyecto Nada crece a la sombra

Por la edición del disco “Nada crece a la sombra”, resultado tangible de los talleres de hip hop para jóvenes privados de libertad, que buscan generar un cambio identitario que promueva el alejamiento del entorno delictivo, la reintegración efectiva y la reducción de la reincidencia.

Al proyecto Rock para la libertad

Por la edición del disco “Desastrosamente particular”, de la banda Toke y Salga, integrada por internos de la unidad 6 de Punta de Rieles y por la presentación del mismo en la Sala Zitarrosa.

Reconocimiento Por Promover La Igualdad De Género Desde La Música

Ciclo Ellaz

Por crear y promover un espacio relevante para artistas mujeres exponentes de la música nacional.

Talleres de Hip Hop y Machismo

Por su propuesta para adolescentes, que busca fortalecer su capacidad de comprensión auditiva, generando debate acerca de la discriminación, machismo y violencia en diversos géneros musicales.