Según la psicología, Natalie Portman y Andrew Garfield ganarán los próximos Oscars a los mejores actores. También albergan grandes posibilidades Viggo Mortensen, Ryan Reynolds y Emma Stone. Pero pocas o ninguna tienen Denzel Washington, Ruth Negga e Isabelle Huppert. Esta conclusión nace de un estudio publicado por la revista British Journal of Psychology. En él se explica que los nominados tienen muchas más posibilidades de ganar un galardón si son estadounidenses y actúan en una película que retrate la cultura americana.

De este modo, los candidatos perfectos este año no son otros que Andrew Garfield, que interpreta en “Hasta el último hombre” a un soldado americano cuyos principios les impedían matar; y Natalie Portman, que encarna a la mujer de JF Kennedy en “Jackie”.

El estudio ha sido realizado por un equipo de la Universidad de Queensland (Australia). Los investigadores analizaron la distribución, desde 1968, de todos los premios a mejor actor y actriz repartidos en los premios Oscar y su equivalente en Reino Unido, los BAFTA.

En total, la muestra fue de 908 candidatos (97 ganadores y 383 nominados de los Oscars y 97 ganadores y 331 nominados de los BAFTA). Aun teniendo en cuenta sus diferencias evidentes, ambos premios presentaron números similares.

Hasta el 69% de todos los Oscars y el 52% de los BAFTAs fueron para estadounidenses, que consiguen más del 50% de nominaciones en casi todas las galas celebradas desde los sesenta. Además, el número de británicos que consiguen premios en los BAFTA es mucho mayor al de los Oscars (34% frente a 18%).

Esto evidencia la primera conclusión del estudio: el jurado se ve atraído por personas de su misma nacionalidad. “En esta investigación abordamos qué hace que una interpretación creativa sea vista como algo excepcional. Los resultados muestran que para los espectadores es mucho más fácil percibir una actuación como brillante cuando está realizada por una persona que pertenece al mismo grupo social”, explica el director del estudio Niklas K. Steffens.

De este modo, si el votante del jurado es americano, sentirá mayor atracción por la actuación de un americano. También tendrá predilección por una persona blanca si él es blanco, y por una persona joven si es joven.

De la misma forma, el argumento de la película y el rol del protagonista juegan mucho a su favor. El 88% de los ganadores de los Oscars actúan en películas que reflejan la cultura estadounidense, frente al único 26% que se ambientan fuera. Y, cuando se trata de personajes históricos reales e influyentes, el número aumenta todavía más.

“Existe una creencia generalizada de que nuestra percepción a la hora de emitir un juicio de valor viene determinada por cualidades objetivas, pero en realidad está fuertemente influenciada por los grupos sociales de los que somos miembros y que proporcionan la base para dar sentido al mundo”, sentencia Steffens.

Musicales de la noche

La cita más importante del cine hollywoodiense estará amenizada con las actuaciones de los nominados al Oscar a mejor canción. Este domingo 10 de febrero se ha anunciado que Justin Timberlake, John Legend, Sting y Lin-Manuel Miranda interpretarán en la 89ª edición de los premios Oscar las canciones que les pueden hacer ganar la estatuilla.

Justin Timberlake cantará el tema Can’t Stop the Feeling de la película de animación Trolls. Lin-Manuel Miranda estará acompañado por la también cantante y actriz Auli’i Cravalho quienes interpretarán el tema principal de Moana, How Far I’ll Go.

El británico Sting, por su parte, cantará la nominada The Empty Chair de la cinta Jim: The James Foley Story. Además, John Legend, ganador del Oscar a mejor canción en 2014 por Glory del largometraje Selma, interpretará las dos canciones de la película La La Land que optan a llevarse el galardón. City of Stars y Audition (The Fools Who Dream), son los títulos de las canciones que Legend cantará durante la gala.