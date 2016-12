Por: Ismael Blanco, analista

Siempre las patronales y algunas en particular, se han destacado por su “humanismo” en estas fechas cercanas a la Navidad y a fin de año. Merece especial destaque por su sensibilidad la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

Recordaba que en mis tiempos de estudiante junto con un amigo, mientras cursábamos Derecho Laboral y específicamente estudiábamos los tipos de despidos, concluíamos que además del ejemplo más conocido como el “tarifado” y las otras variantes que surgen de éste -los despidos especiales como el de la trabajadora grávida, el trabajador enfermo u otras situaciones abusivas- advertimos una modalidad no prevista aún por la doctrina jurídica: el “despido humanitario”. Como se desprende del nombre, es aquel despido que se fundamenta en “las razones humanitarias”, obviamente las entendidas por el altruista y desinteresado patrón.

Un rasgo particular e identificable de este tipo de despido es que se le identifica por el hecho de que siempre va acompañado por la frase del gerifalte correspondiente que dice: “lo hago por tu bien” o “es una oportunidad para crecer” y como se realiza en las fechas que van desde Navidad al último día del año se remata con la frase “de paso te tomás unas pequeñas vacaciones para descansar y buscarte algo mejor de manera más tranquila”. Una maravilla de sensibilidad, ternura y humanismo.

También se debe subrayar, que esto puede ser aún mucho más repulsivo cuando el patrón utiliza a algunos de sus bien mandados como delegado, esos que nunca faltan para tan desagradable anuncio. Vienen del fondo de los tiempos, se trata de los practicantes de la alcahuetería, soplones baratos, los arrastrados por naturaleza. Su don y pericia para deslizarse por los suelos más fragosos y llenos de pringue genera la envidia de gusanos y reptiles.

La vida se nos presenta como una tragedia pero también como una comedia, parafraseando al barbudo de Tréveris, y cuando es así sólo hay que estar predispuesto para disfrutarla.

Hace unos años, promediando el anterior gobierno de izquierda, se me presentó la oportunidad de concurrir a una actividad de la Cámara Comercio en la que iban a evaluar la ronda de Consejos de Salarios, en virtud de integrar la Junta de la Fundación de Cultura Universitaria, principal editorial jurídica del país con destacadísimo prestigio internacional. Ésta se encuentra por su giro, enmarcada dentro del ramo del comercio, y es por este hecho que mis antecesores decidieron afiliar la institución a la mencionada corporación.

Ahora bien, para ser sincero, el principal motivo de mi presencia, estribaba en el atractivo de presenciar en vivo y en directo a sus integrantes en su salsa, sabiendo que estando “de entre casa” aflojarían su lengua lanzando todo tipo de adjetivaciones, pero por sobre todo me confirmarían su odio clasista hacia los trabajadores y su insaciable afán explotador.

Por cierto “no me defraudaron”. La convocatoria a la sede de la calle Rincón fue exitosísima por tratarse de materia salarial, diría que desbordante y de lo más malhumorada. El encono con el gobierno y en particular su odio clasista llegaba al éxtasis por tener que pagar unos pesos más a los salarios más menguados y sumergidos del mundo del trabajo, motivando alocuciones encendidas y radicalmente reaccionarias.

Destaco una por su particular jactancia y desprecio hacia el ejecutivo frentista, las autoridades ministeriales y los militantes sindicales y no era otra que la del inefable Dr. Ignacio de Posadas, que con gesto fruncido como quien huele un tufo pestilente, tal como si su nariz estuviera siempre sobrevolando una cloaca, anunciaba que “estos” (los consejos de salarios) llegarían a su fin cuando la oposición -que integra y milita fervientemente- deviniera en oficialismo. Pobre “Don Ignacio”, que enfundado en su poncho patrio color té con leche y con los pulgares sostenidos en su chaleco, una vez más, se tuvo que comprar un banquito por cinco años esperanzado en que 2019 sea por fin el año de los oligarcas.

Sin embargo, más acá en el tiempo, debo admitir, que escuchar a Carlos Perera, actual presidente de la corporación empresarial me resulta también digno de disfrute con su estilo chapucero, tosco y ramplón. Su derechista visión del país deja chiquititos a los dirigentes de los partidos tradicionales de la derecha que a diferencia de éste, no tienen su naturalidad y franqueza de este hombre de negocios.

El hombre culpa al costo del Estado de los males de nuestra sociedad para justificar por qué su corporación empresarial no puede pagar $20.000 de salario mínimo para los trabajadores del comercio. Berrea desaforadamente, no renuncia en amenazar y en acusar al gobierno con una pasmosa verba radicalmente reaccionaria y conservadora.

No disimula su resentimiento por los 12 años de gobierno progresista, por los consejos de salarios y la libre organización sindical. Lo que él denomina “rigidez laboral”, paradojalmente el derecho laboral garantista, lo define como derechos laborales.

Es llamativo que estos empresarios “New Age” subrayan que no son hombres ideológicos y por tanto no hablan de ideología sino de libre competencia.

Lo que son las casualidades: todos coinciden con el discurso del novel populista y neopachequista Edgardo Novick, el hombre que construyó su fortuna a fuerza de levantar cajones de lechuga y atados de acelga… de la plusvalía apropiada nada declara.

La hipocresía derechista “made in Uruguay”.

Cada día me convenzo más de que parecen monárquicos pero de esos bien anticuados, aquellos que usaban pelucones con talco para que no se les apolillaran. Ellos son los restauradores, los representantes del “Antiguo Régimen”, son los que a diferencia de nosotros, no tienen autocrítica, ni culpa y mucho menos vergüenza, ya que no se hacen cargo de nada.