“Puedo ser cualquier cosa que me proponga porque he hecho mis contactos. Los negocios se basan en eso. Ahora son las marcas las que me contactan a mí para trabajar conmigo”. Esta frase digna de un ejecutivo de mediana edad la pronuncia un adolescente de 15 años conocido como Money Kicks.

Rashed Belhasa, nombre real de este chico, vive en Dubái, tiene 600.000 seguidores en Instagram y, a pesar de que le queda mucho para alcanza la mayoría de edad, ya ha diseñado una línea de ropa deportiva y otra de zapatillas que pretende convertir en el mayor negocio de su país. Este, cuenta, es solo el inicio de su plan para convertirse en el empresario de éxito más joven de Oriente Medio. Ambición que probablemente deba a su familia: los Belhasa dirigen más de 20 empresas en la ciudad.

Money Kicks es solo uno de los Niños Ricos de Dubái, nombre de la cuenta de Instagram que retrata el inabarcable estilo de vida de los jóvenes más privilegiados de la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos con 2.698.600 habitantes. Paseos en Ferrari o en yate frente a los rascacielos de la ciudad. Viajes en helicóptero y baños en piscinas que coronan las azoteas más altas de la ciudad.

Así es el lujoso día a día que cientos de miles de internautas (la cuenta ya tiene 164.000 seguidores), se debaten entre envidiar o aborrecer, en función del ánimo con el que les pille. Otro caso es el de Moe Jabry, conocido como Moe Money en Internet. Jabry se ha servido de su cuenta de Instagram para vender lujo y despilfarro sin ser el dueño de los coches que muestra ni de las casas que exhibe en sus redes sociales.

Sin embargo, les llueven las críticas. “El 0,01 % de la población es cada vez más rico, mientras el resto del mundo pasa por la peor crisis desde la Gran Depresión”, reflexiona un usuario en una imagen donde aparece un adolescente posando sentado en el capó de su Mercedes deportivo. “Ver estas fotos duele”, “los odio”, “que poca vergüenza”, continúan las quejas.

“Yo tengo el mismo modelo, pero de juguete”, bromea otro comentando la foto de un coche de lujo. Una de las imágenes más comentada de Niños Ricos de Dubái es una donde aparece un cachorro de guepardo sentado en el interior de un auto de lujo. “Tratar animales salvajes como si fueran domésticos es imperdonable”, “pobre animal”, “hay que ser muy superficial para tratar así a los animales exótico”, comentan los más críticos.

Y así continúa el debate: las fotos van aumentando en extravagancia y los comentarios van subiendo de tono…