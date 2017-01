Por: Por Marcelo Hernández

Vuelven a escena Los Moonlights, banda legendaria y de las más populares, que junto a otros emblemáticos conjuntos de las décadas de los 60’s y 70’s formó parte del nacimiento del rock nacional y en su momento, fue considerado su mejor exponente.

Después de años de retrasos inexplicables dentro de la dinámica del show business internacional, sobre la cual no tuvieron oportunidad de ejercer control alguno, y, en manos de la extraña configuración del destino que es propio del Karma, su tercer larga duración “Otro día en la ciudad”, que fue grabado a finales del 2015 en los mismos históricos estudios de Sóndor.

Su nuevo material fue concebido a lo largo de periplos rockeros por las carreteras del mundo, y gracias a su “luz de luna” resplandeciente, han podido nuevamente completar el círculo, sin que las tinieblas prevalecieran sobre él.

El grupo conformado básicamente por los hermanos Sergio y Osvaldo Iriarte, en 1977 dio sus últimos recitales de despedida y emprendió su viaje hacia Europa, afincándose en España.

Ejercieron su arte en aquel país europeo hasta hace un par de años cuando Osvaldo emprendió el regreso al Uruguay. Posteriormente regresa Sergio y a fines 2015, retoman la actividad musical conjunta, grabando el nuevo disco que presentarán hoy en la sala Camacuá de AEBU, allí en la Ciudad Vieja.

Entradas en venta a través de TickAntel, locales de ANTEL habilitados y Tienda Inglesa, y en la boletería de la sala previo al toque.

Para saber más sobre el regreso de esta mítica banda del rock uruguayo, QUÉ VIDA del diario LA REPÚBLICA dialogó con Sergio Iriarte, su ‘alma mater’ y vocalista.

¿Cómo surgió la idea de conformar esta banda allá por los 60′?

Muy sencillo. Éramos imberbes, adolescentes. Había estado tocando desde los 12 hasta los 15 años en un conjunto folklórico que se llamaba “Los Litoreños”, lo que hoy se denomina canto popular. De repente aparecieron “Los Vétales” y nos cambió la vida totalmente.

Mi hermano Osvaldo se apareció con discos de los “Fab tour”, nos compramos botas Beatles, empezamos a dejarnos el pelo largo y junto a Pippo Spera (1ª guitarra), Hermes Luciani (baterista), mi hermano Osvaldo al bajo y yo, que había empezado a dar los primeros pasos en guitarra con Los Litoreños, nos lanzamos al camino y no lo volvimos a abandonar nunca.

Tras varios años en otras actividades ¿por qué volver a juntarse?

Siempre tuvimos como profesión primordial la música. No sólo en Uruguay, sino que también cuando nos fuimos y el show business del mundo exterior nos devoró. Con la base de mi hermano Osvaldo y yo, estuvimos actuando como dúo, en trío, cuarteto y quinteto, en sesiones de grabación, discotecas, salas de fiesta, etc., etc.

Tuvimos durante 18 años y hasta hace tres años, nuestro centro operativo en un restaurant concert de Marbella en los que tocábamos todos los días, y salíamos a hacer actuaciones cada tanto por todos los circuitos de España y países aledaños.

La base siempre fue la misma y siempre nos llamamos “Los Moonlights”. Ahora vamos a ser más Moonlights que nunca porque vamos a tocar con primos hermanos nuestros, Carlitos, Sergio y Juanjo, los tres González Iriarte, a los cuales les inoculamos el virus musical para siempre, y con Ricky Añón (baterista), que tocó, antes de que partiéramos a Europa, con nosotros, pero como tenía 16 años, los padres no le permitieron irse.

Una banda sólida. Cuando nos fuimos, estando en lo más alto de la notoriedad, y el barco se empezó a apartar del muelle, varios chicos entre la gente nuestra que habían ido a despedirnos, un gentío, me gritaron:”¡Sergio, tráenos algo!”, y eso es lo que me propongo.

¿Qué tiene el nuevo trabajo discográfico, de parecido con lo que hacían y de nuevo?

Conservamos las mismas características estilísticas, la misma fuerza, el mismo respeto y cariño por nuestros fans de siempre y las nuevas generaciones, la misma comunicación y dedicación plena. Pero, los años de experiencia crean sedimentos de evolución y eso se nota en nuestro trabajo.

¿Qué va a tener el show del 9?

Mucha música, mucho rock, muchos reencuentros, mucha historia y recuerdos, y por último pero no menos importante, mucho presente y futuro.