A sala llena en Enjoy Punta del Este el humorista argentino Dady Brieva presentó Recuerdos de barrio, DadyMan con una sorpresa que dejó ratificado el inminente regreso del trío humorístico más exitoso del Río de la Plata: Los Midachi.

En un espectáculo de una hora y media, que formó parte del ciclo Enjoy Live y fue coproducido por Blue Team Enterprises, Brieva con “Recuerdos de barrio” desplegó todo su encanto de la mano de sus entrañables personajes, anécdotas y particulares monólogos, que estuvieron acompañados por música y canciones para relatar las historias desde su infancia en la ciudad de Santa Fe – Argentina, hasta sus primeros tiempos en Buenos Aires.

Luego de una desopilante performance Dady para finalizar el show, aprovechó la presencia en la platea de sus grandes amigos, Miguel del Sel y Darío “El Chino” Volpato para sorprender a la colmada sala. Dady invitó a subirse al escenario por primera vez luego de seis años a sus excompañeros de Midachi y dejó la puerta abierta para el regreso del famoso trío humorístico.

Entre otras personalidades que disfrutaron desde la platea esta gala de risas se encontraron el abogado y secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Alejandro Balbi, el futbolista Sebastián el “Loco” Abreu, el exfutbolista y ?actual gerente deportivo del Club Nacional de Fútbol Alejandro Lembo, entre otros.

Según informaron desde Enjoy Punta del Este, ahora Dady se encuentra ahora disfrutando de la playa, los atardeceres y exclusivos tragos y platos del parador Ovo beach, mientras que durante la noche anterior a su show aprovechó el renovado Ovo Restaurant para compartir una cena con sus excompañeros de Midachi. En los próximos días, el artista continuará con su gira que lo llevará a recorrer toda Argentina.

Ante esa inesperada presencia de Los Midachi juntos tras seis años distanciados, en las últimas horas el humorista y político Miguel del Sel aseguró que dejaría todas sus actividades en la política si se concreta el regreso del trío humorístico Midachi.

“No pedí licencia cuando fui diputado para hacer mí campaña a gobernador, imaginen ahora. No me parece bien hacer eso. Creo que uno se la tiene que jugar en la vida. Volvería de Panamá, renunciaría a mi cargo y emprendería esta nueva etapa que nos llenaría de alegría (…) No adelantemos nada porque todavía no hay nada concreto pero la idea está y puede ser. Vamos a ver qué pasa” sostuvo en diálogo con Cadena tres.