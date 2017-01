Los goles de Lucas Cavallini están cada vez más cerca de Peñarol

El arribo del “9” que busca Leonardo Ramos se concretaría en cuestión de horas

La incorporación de un centrodelantero corpulento, el “9” clásico que parece estar en vías de extinción, encabeza la lista de pedidos de Leonardo Ramos. Al parecer, dicha solicitud está a punto de pasar a la columna de concretadas, ya que está todo encaminado para que Lucas Cavallini se transforme en la tercera incorporación de Peñarol, que ya se hizo con los servicios de Ramón Arias y Kevin Dawson. Otra hecho que encendió una luz de esperanza en filas mirasoles fue la llegada de Diogo Silvestre, el brasilero ex lateral izquierdo de Peñarol, a Danubio. Para algunos, esto reabre las puertas a la posibilidad de que vuelve a negociarse por Lucas Olaza. Sin embargo, directivos de La Franja fueron consultados y afirmaron que “una cosa no tiene nada que ver con la otra”.

Al caer

El buen nivel que fue capaz de sostener en el tiempo durante su pasaje por Fénix y sus cualidades como referencia de área hicieron que “Leo” Ramos posara sus ojos en Cavallini. La partida de Miguel Ángel Murillo, el pase caído de Carlos Garcés y la necesidad de encontrarle un compa- ñero a Junior Arias – el DT quiere el “9” arquetípico, categoría en la que no entra Gastón Rodríguez- se sumaron para incrementar el interés de los mirasoles en el atacante nacido en Toronto hace 24 años. “Lucas Cavallini tiene las características que estamos buscando. Entrega todo los 90′ en la cancha”, manifestó Sergio Perrone, miembro de la comisión de pases y contrataciones de la institución. Por su parte, Ramos admitió que “Era otro jugar en una lista primaria. Teníamos al ecuatoriano Garcés como una primera opción y entre las posibilidades, si no se cerraba, estaba Lucas”. Las negociaciones avanzaron viento en popa, y está todo encaminado para que Peñarol compre parte de la ficha del futbolista. La idea del cuerpo técnico es que se cierre antes del lunes, para que Cavallini esté junto al plantel en Solanas, donde a partir de ma- ñana tendrá lugar el tramo más exigente de la pretemporada. Se espera que el martes, a más tardar, trabaje junto a sus nuevos compañeros. De concretarse su llegada, el canadiense defenderá a su cuarto equipo, puesto que ya jugó en Nacional (club en que además realizó su formación), Juventud de Las Piedras y Fénix. Durante su estancia en Capurro, anotó 22 goles en 57 partidos.

¿Qué pasa con Olaza?

No es una novedad que Lucas Olaza es el futbolista que el cuerpo técnico de Peñarol tiene en la mira para reforzar el lateral izquierdo. “Estamos convencidos que es el jugador que necesitamos para el lateral izquierdo de Peñarol. En caso de que no llegue hay una lista de otros jugadores que tendrán su posibilidad de llegar para reforzar al equipo y entre ellos está Alejandro Villoldo”, manifestó Leonardo Ramos. Sin embargo, la dirigencia de Danubio sometió a voto la posibilidad de rescindirle el contrato y negociarlo a otra institución del medio local, a lo que finalmente no se accedió. Sin embargo, el hecho de que los franjeados incorporaran a otro jugador para ese puesto (Diogo Silvestre, quien se transformó en la primer cara nueva del club de La Curva), es interpretado por algunos dirigentes como un renacimiento de la chance de contratar a Olaza. Al preguntársele al respecto, dirigentes danubianos manifestaron que “Lo de Olaza para nosotros es un tema cerrado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra”. De modo que la historia parece tener escrito el final.

Misión imposible

Otro de los jugadores que figuraba entre las prioridades del cuerpo técnico liderado por Ramos era Walter Gargano. “La verdad en un principio era uno de los jugadores en carpeta, pero no tuvimos mayores novedades. Es un jugador importante, de experiencia que podría aportar mucho a Peñarol”, confesó el DT. Como dijo el entrenador, las cosas no avanzaron demasiado, y hoy parece utópico pensar que el “Mota” termine recalando en el club. Es que Monterrey está dispuesto a cederlo, siempre y cuando que el club en que recale pague al menos la mitad de su salario. “Peñarol no puede hacerle frente a su contrato”, admitió su representante, lo que anuncia que el volante central no será aurinegro.