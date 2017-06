Compartir Tweet



De Nápoles a París. Cambió una ciudad que vive para el fútbol, por una orbe que pasa del balompié. Relegado a la banca por Laurent Blanc, hoy el ‘Matador’ es el goleador de Europa. El uruguayo basa su éxito en la fe que Emery le entrega. Y la fe propia. Aunque –como creyente- critica a la religión “no me gusta porque te impone reglas. Yo vivo la fe a mi manera”.

En esta entrevista que brindó Cavani a Enzo Olivera, periodista uruguayo radicado en España y que escribe asiduamente para TRIBUNA, el salteño no solo charló sobre fútbol sino que abrió la cancha hacia temas más profundos.

Así fue la charla íntima con Cavani:

¿Es tu mejor momento deportivo junto con lo vivido en Nápoles?

-Creo que la carrera, la vida de un futbolista está basada en etapas y momentos. A veces te toca pasar muchos momentos lindos y otras veces momentos más difíciles, pero esta etapa de mi vida y de mi carrera, creo que vivo un gran momento. Pero si me pongo a hilar fino, también tuve grandes momentos en Italia, momentos increíbles que he vivido también en Nápoles, en donde tuve tres años fantásticos. En lo profesional muchos goles y en lo humano lo que me entregó el napolitano aún me lo guardo en el corazón. Creo que hoy en Paris estoy viviendo algo muy similar. En otra dimensión, otro equipo, otra realidad. Lo disfruto, trato de pensar sinceramente que es lo que me lleva a hacer que las cosas salgan bien. En eso me concentro, en enfocarme y trato de seguir pensando y trabajando en lo que me va a llevar al éxito, que sólo es el trabajo a conciencia.

Te quiero sacar de la actualidad deportiva y llevarte a tu vida en Paris. Venías de una ciudad como Nápoles que vive para el fútbol y estás en Paris en donde la gente pasa un poco del futbol… La gente hace otras cosas aquí… Y vos también… Supe que estás estudiando agronomía ¿Qué pensás del ser futbolista hoy? Porque no sólo sos un deportista sino que también hay otra persona detrás ¿Por qué estás estudiando? ¿Qué intereses tenés en eso? ¿Qué se viene después del fútbol?

-A todos nos llega el momento en que empezás a crecer y empezás a darte cuenta de un montón de cosas. Le das un sentido a la vida en general, más profundo. Sinceramente yo hoy juego al fútbol y soy un profesional y ta. Lo disfruto, lo aprovecho, pero sé que eso algún día va a pasar y esto será solamente una parte de la vida que me tocó, mi historia el día de mañana. Por eso trato un poquito de perfeccionarme, de prepararme para el día de mañana, y qué mejor que hacerlo en lo que me gusta, instruirme en lo que me vio nacer, el campo. Encontré una plataforma muy interesante en el plan agropecuario del Uruguay. Lo que resalto de este estudio y que yo remarqué, es que le da la posibilidad a cualquier persona de prepararse, de no tener la obligación de contar con un estudio terminado para poder hacer un curso y poder especializarse en algún rubro del campo para poder trabajar. Esa fue una de las cosas que sinceramente me interesó mucho, porque yo sinceramente no terminé mis estudios básicos, lo que en Uruguay llamamos el Liceo. Pero tengo muchas ganas de aprender y muchas veces ciertas cosas, por la burocracia, se te trancan por no tener terminado el Liceo.

Por el Liceo y también por el fútbol. Porque en Uruguay llega un momento en donde tenés que elegir entre los estudios o el fútbol… ¿Vos tuviste que elegir?

-¡Claro! Yo decidí el fútbol y las cosas se me dieron. Pero te digo la verdad, esa no es una excusa. Yo creo que uno se podría seguir preparando. Lo que si reconozco, es que el fútbol profesional te requiere muchísimo tiempo y cambios de horario que a veces no podés acompañarlo con el estudio. Pero ta, a veces si uno quiere uno puede dedicarse un poco al estudio. Yo no lo hice, quizás por vago. Porque me gustaba más jugar al fútbol. Entonces, como te digo, comenzás a crecer y a darte cuenta que hay cosas importantes en las que uno tiene que prepararse en la vida, porque el fútbol va a pasar y hay muchas cosas en las que uno tiene que estar preparado en la vida.

¿Le falta al futbolista eso? De darse cuenta que hay algo después…

-Los futbolistas vivimos en un ambiente raro, en una nube, una burbuja. No todos, no generalizo. Pero si, falta darse cuenta de que hay un futuro que tenés que vivir. Que esto dura sólo 15 minutos. Lo que pasa es que el ambiente del fútbol te lleva, te agarra, te lleva, por todo lo que implica, por todo lo que mueve, por todo lo que significa el fútbol a este nivel. Entonces toda esta fama, los medios, los goles, los fans, las redes sociales, el lujo. Todo eso te envuelve y a veces no te deja ver la vida realmente como es. Entonces, yo creo que después de un tiempo te empezás a dar cuenta, te empezás a preparar.

¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas prepararte más?

-Cuando vi que el futuro es hoy. Que me quedan quizás unos pocos años de jugador profesional y empezás a cuestionar tu vida. Por eso, como te digo, hice un curso en el plan agropecuario del Uruguay el que ya terminé. Fue un curso sobre sistemas de riego en plantaciones. Eso me sirvió para ir aprendiendo un poco de lo que me gusta, en donde nací. Porque yo me crié en el interior del Uruguay, me encantaba el campo, iba mucho, pero claro, no teníamos las posibilidades para invertir, para trabajar, para producir. Y bueno, hoy me preparo porque es uno de mis deseos poder realizar alguna empresa el día de mañana en mi país en un área de productividad que me interesa mucho y que seguro me hará feliz. Por eso trato de tomar todos los cursos dirigidos al campo y dejar un rato el fútbol para colocar estas ideas en mi mente.

¿En qué tenés fe Edinson?

-Nosotros siempre fuimos católicos. Pero la rama de la religión –para mí- es algo más personal. Yo me crié en un colegio católico en donde nos inculcaron la religión. Pero con el tiempo vos empezás a crecer y a ver la vida a tu forma, en este caso, en la vida –aunque no sé nada de vida- pero en lo que llevo de mi carrera afuera de mi país, he visto algunas cosas. Por ejemplo en el tema de la fe, creo que es algo que vos tenés que manejar en forma personal porque es algo que depende de uno. Muchas religiones te imponen cosas, cosas que tenés que seguir al pie de la letra. Para mí no es tan así. Yo no puedo inculcarte algo o tratar de meterte en la cabeza algo, porque sólo vos lo sentís y lo incorporás a tu vida. Porque si el otro no lo siente de verdad, por más que trates de inculcar algo, el otro jamás se va a dar cuenta cuál es tu fe. Yo tengo mi fe, en dios, la que me da fuerzas en el día a día.

¿Qué encontrás en la religión que te llena?

-Para mí la fe es algo general, no es solamente tener fe en dios. Para mí la fe es algo que te ayuda muchas veces a dar pasos importantes. No es solamente tener fe en dios, sino también tener fe en la familia, fe en los amigos, en aquellas círculos que uno crea en la vida y en tu alrededor. Y si no tenés fe en todo esto, creo que es imposible vivir, porque vivís todo el tiempo vacío, vivís todo el tiempo a la defensiva, pensando que todos te van a hacer mal. Es por eso que la fe es algo personal. Por eso no me gusta hablar de religión, sino de fe, la religión no la comparto, pero respeto a la gente que la práctica y que lo toma de esa manera.

¿Por qué no compartís la religión?

-Porque me parece que la religión es algo como si estuviese pactado, determinado. Es como algo con reglas, que tiene que ser así, de tal y tal forma. Yo vivo la religión, para mí la fe, la llevo de forma muy personal, muy íntima, le dedico tiempo, pero mi tiempo interior. Está bien congregarse, está muy bien ir a la Iglesia porque es la casa de Dios, porque ahí podés sentirte cerca, ahí podés sentir esa paz interior. Reconozco que ya hace un tiempo que no voy a una Iglesia, que me gustan mucho, pero no he podido tomarme ese tiempo en toda la vorágine del fútbol y esta profesión, se me ha hecho muy complicado, pero te digo que mis momentos de oración los tengo en forma muy personal y es algo que me da mucha fuerza en el momento de despertarme día a día y en el momento de enfrentar cada situación de mi vida.

En esos momentos de silencio… ¿Qué hacés? Sé que te gusta leer… ¿Qué libro estás leyendo hoy?

-Me gustan los libros, las historias difíciles, sufridas, complicadas. Ahora estoy leyendo un libro que se llama ‘La fuerza del corazón’. Se trata un poco lo que implica la fuerza del corazón en la vida de una persona. Se trata un poco de un tipo que cuando era niño estudió por sus padres, sus viejos lo enviaron a perfeccionarse mucho. Y él por cumplir con ellos, les dio el gusto, estudió, fue el mejor, se recibió de abogado, pero se dio cuenta que eso no lo llenaba. Se dio cuenta que lo había hecho por no decepcionar a sus viejos. Lo hizo para no fallarles a ellos pero se dejó totalmente de lado en lo afectivo, transformándose en un tipo triste.

¿Qué es la tristeza para vos?

-Es como estar muerto por dentro. Es más que no poder marcar un gol. La tristeza es cuando no ves a tus hijos. La tristeza es cuando tu familia se acaba. Yo hago ese paralelo con este libro. Porque gracias a la tristeza, gracias a sentir ese momento de amargura. El protagonista comenzó a sentir algo en el pecho, una angustia, que le decía que él no era feliz, que la abogacía no lo llenaba y quería saber qué era eso que el sentía. Un día, en el silencio de su cabeza él siente la necesidad de cambiar y se dio cuenta que era la fuerza del corazón la que lo hacía dar ese paso de dejar la profesión e inicia un viaje en donde comienza a entrevistar a un montón de gente, científicos, filósofos, sicólogos.

Se vistió de periodista…

-¡Claro! Porque comienza a entrevistar a muchas personas, unas conocidas, famosos, otras no tanto, otros desconocidos, gente de la calle. Y de a poco empieza a obtener sus conclusiones de la opinión de cada uno de los entrevistados. Todos le entregaron diferentes puntos de vista, pero todos concluían en que el corazón era la fuerza, el motor, la razón por la que se generaba el impulso de tomar las decisiones importantes en la vida.

¿Qué conclusión lograste?

-El mismo libro te la da. Aquí el protagonista concluía que el noventa por ciento de las decisiones que uno tomaba con el corazón, eran positivas, porque lo hacías con el corazón, porque lo hacías queriendo, lo hacías con voluntad.

¿Vos tomas las decisiones con el corazón o con la cabeza?

-Y la verdad es que saqué muchas cosas de este libro, para mí día a día. Una de ellas es de las cosas que se cuestionaba protagonista. Si el ser humano toma, supuestamente, las decisiones lógicas con la cabeza… ¿Por qué cuando tenemos una gran emoción nos agarramos el corazón y no la cabeza? Y es la verdad. Para mi es así, somos seres humanos que podemos tomar decisiones pensadas por mucho tiempo, con la cabeza, pero siempre nos duele el corazón, no la cabeza, con estas decisiones y emociones.

¿Te tocan el corazón algún libro futbolero?

-Ahora estoy leyendo ‘Hasta la última gota’, la vida de Fabián O’Neill. Él cuenta muchas cosas en ese libro. Esas son las historias que quedan, las historias de vida, no de fútbol, sino de la vida misma, de los sufrimientos, de la pobreza, la falta de recursos, las lágrimas, los llantos, la fama, la gloria y el fracaso.

Te tocan la fibra esas historias… ¿Más que historia y estadística?

-Totalmente. Porque uno se basa más en la vida de lo que fue la persona, no en cuántos goles hizo y qué ganó. De donde salió, esos técnicos que le tuvieron confianza, que lo bancaron de chiquito, quién lo descubrió, su éxito, su gloria y su caída al alcoholismo por ejemplo. Esas son las cosas duras. Su familia, su abuela que siempre lo apoyó en sus inicios, todas esas cosas de barrio que son muy típicas de nuestro país. Me gusta leer.

Tuviste varios técnicos en tu carrera: Tabárez, Mazzarri, Blanc y ahora Emery… ¿Qué los diferencia el uno del otro? ¿Cuál te marcó más? Recuerdo cubrir la conferencia de prensa cuando Emery llegó al PSG y me dijo: “Mi equipo parte con Cavani”

-Viste, esa frase de Emery la engancho con lo que estábamos hablando antes sobre el tema de la fe. Lo que te hace la fe muchas veces es tener confianza en el que tenés al lado, porque tenés fe y crees en esa persona, en este caso, Emery tuvo fe en mí, creyó en mí, y me parece que esa es una de las bases, de las claves de los amigos, de la familia, porque si tenés la confianza de tu gente, te sentís más fuerte. Yo me siento muy fuerte aquí en el PSG y lo he demostrado porque el DT me da la confianza de ser el referente de ataque, que es en donde más me siento pleno en el fútbol.

¿Todos te marcaron así?

-Son diferentes etapas, por ejemplo Tabárez me ha marcado en todo, en lo deportivo y en lo personal. El ‘Maestro’ me dio la confianza siempre, incluso cuando cumplí la función de jugar por las bandas, porque en los referentes eran otros, el Loco Abreu, Suárez, estaba Forlán que estaba más enganchado, yo estaba más relegado.

¿Sos capaz de sacrificar una posición en el campo por vestirte de celeste?

-¡Por supuesto! Te juro, me daba lo mismo, yo si tengo que jugar por la celeste juego donde sea. Si él me daba la confianza de colocarme entre los 11 titulares, era porque él creía en mis condiciones. Y yo traté de hacerlo de la mejor manera. Esa confianza que él me daba, me entregaba la tranquilidad para jugar. Entonces, el ‘Maestro’ nos enseñó mucho, nos enseñó, nos marcó muchos puntos a seguir dentro y fuera de la cancha.

Por ejemplo… ¿Qué puntos?

-Ellos marcaron el punto, el valor de la responsabilidad y el respeto dentro del grupo de la Selección de Uruguay. Eso fue clave, tanto en el cuarto lugar en Sudáfrica como el título de la Copa América en 2011. Esa postura la mantuvo siempre y le dio resultados. Aunque yo siempre digo, en la selección nadie me regaló nada, todo me lo gané a pulmón. Tabárez se convirtió en un verdadero maestro frente al grupo, en actitudes, hechos concretos que como vos tenés frente a unos alumnos y frente al profesor en la escuela y eso fue clave para el éxito, porque en el momento de él elegir, él eligió no solamente buenos futbolistas, sino que cada jugador debía tener valores de amistad, de compañerismo y eso fue lo que nos hizo dar pasos importantes en la selección.

¿Qué te sorprendió de Emery?

-Sobre todo su manera de trabajar. Un profesionalismo al detalle. Eso se ve porque el tipo lo transmite en cada momento. Rigurosidad y perfeccionismo. Además, se nota que es un entrenador que se nota que tiene ambición, ambición sana de ganar y eso trata de inculcárselo a los futbolistas en los equipos en donde ha estado. Esas ganas que él tiene de éxito es algo que me ha contagiado aquí en el PSG.

En Uruguay hay un conflicto por los derechos de imagen…¿En qué lugar estás vos en todo esto?

-Edinson Cavani es un futbolista que piensa en jugar al fútbol y hacerlo de la mejor manera. Hoy yo formo parte de un grupo y bueno, estoy con mi grupo y lo respeto. Entonces, a mí en la vida nadie me regaló nada. Si hubo mucha gente que estuvo al lado de mi familia en muchos momentos, pero que nos hayan regalado algo, nunca nadie nos regaló nada. Entonces yo creo que por ser parte del grupo de la Selección en donde venimos caminando juntos hace varios años juntos, yo respaldo a mi grupo y estoy en eso. Pero te digo, no estoy para hablar de problemas, estoy para hablar de fútbol. Son muchas cosas las que se han hablado en este tiempo en Uruguay sobre este tema. Pero como yo dije anteriormente, yo no quiero hacer mal a nadie, porque la verdad eso no me interesa. Lo único que me interesa es que las cosas se solucionen. Y que se haga todo en conjunto, que todo sea para el bien de nuestros futbolistas, mejores condiciones para nuestro fútbol. Porque sinceramente, han salido muchos futbolistas del Uruguay. Nuestro fútbol en el mundo es bien visto por el hecho de tener excelentes canteras y que de ahí salgan muchos jugadores de gran nivel es increíble. Pero todos ellos la pasan mal en un inicio, cuesta mucho salir. Entonces, hoy nosotros como grupo queremos lo mejor, sin hacerle mal a nadie, tratando que las cosas sean más organizadas y en buena fe, como tiene que ser, me parece que desde nuestro lugar, como referentes, debemos velar por eso hoy. Es nuestra responsabilidad.

¿Qué momento vive hoy el PSG?

-Se puede decir que el PSG va en ascenso, que siempre va creciendo más, en todo sentido. En lo futbolístico y en imagen hacia el mundo. Y el club va dando que hablar. Yo creo que siempre la historia de los clubes, de los grandes equipos la van dando los títulos, en lo nacional lo hemos logrado, en lo internacional estamos en deuda. Pero te digo, estoy muy orgulloso del equipo, del grupo al que pertenezco, porque seguimos intentando lograr historia. Hoy se habla del PSG a nivel internacional, eso, se hayan o no logrado algunos objetivos y otros no, me llena de orgullo. Hoy el Paris está haciendo un gran esfuerzo para tener una plantilla de lujo y enfocarse en el trabajo de las series juveniles, eso dará que hablar a futuro.

¿Qué metas te ponés en el PSG hoy?

-Todo lo que estamos jugando. Más allá de que se haya ganado la Ligue 1, hay que seguir demostrando de por qué se ganó ese título. También enfocarnos en las demás competiciones como la Copa de la Liga y la Copa de Francia, que ambas son competiciones muy importantes para nosotros como plantel y para el club. Ya iremos viendo los cruces. Creo que no tenemos que cambiar tantas cosas, porque creo que lo estamos haciendo bien, más allá de los golpes que hemos tenido, creo que en lo global estamos haciendo un buen trabajo. Debemos enfocarnos mucho en lo que se viene, porque la hinchada lo pide y porque nosotros como grupo de jugadores lo queremos.

¿Cómo analizas el escenario europeo hoy?

-El futbol con el pasar de los años ha cambiado. Hoy se resalta mucho más lo que son los equipos. Hay equipos que juegan mejor al futbol, que cuidan el estilo. Otros equipos que tienen más entrega, como por ejemplo el Atlético con su inconfundible garra. Lo ha demostrado y lo viene demostrando hace años. Todo esto es parte de los condimentos del fútbol. Tener la pelota es clave hoy, como lo hace el Barça. La Juventus también está muy fuerte. La verdad que hay muchos equipos que están sobre la mesa y son candidatos. Más allá de todo, hoy y mañana, siempre te diré el PSG.

Con Laurent Blanc no eras el referente de área, sino ibas por las bandas. Incluso estuviste en la suplencia ¿Cómo ves ese momento hoy?

-No solamente las cosas positivas son buenas para aprender, sino que de las cosas negativas se aprende mucho más. Y quieras o no, más allá de las estadísticas y los resultados de grupo, yo creo que a nivel personal las cosas me fueron de dulce y agraz, en donde saco todo lo positivo de un montón de cosas que me enseñaron a crecer no solamente como futbolista sino que a crecer como hombre…

¿Por qué lo decís Edinson?

-Lo digo porque, todo el mundo lo sabe. No es una cosa que es solamente mía. Yo llegué a París de una forma y luego fueron sucediendo cosas normales del fútbol, normales de nuestro ambiente y demás en donde me tuve que empezar a adaptar a circunstancias y bueno, acá estamos, como uruguayo, siempre con esas ganas de levantarse y adaptarse con esa facilidad que tenemos de adaptarnos y luchar en circunstancias que cuestan y que, bueno… Por eso es que te digo que saco cosas positivas de todas que han pasado, sean buenas y sean malas en Paris.

(Edinson Cavani para la revista ‘Líbero’ de España, la cual pueden apreciar en su formato original ingresando a este link: https://revistalibero.com/blogs/contenidos/nuevo-numero-especial-homenaje-y-adios-al-estadio-vicente-calderon)