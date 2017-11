Compartir Tweet



WhatsApp





“Casi todos los casos de femicidios se resuelven, pero lo importante es conocer las situaciones” que llevan a cometer un delito de este tipo, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la apertura de un seminario internacional sobre investigación de femicidios y otros crímenes de odio, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Policía de Montevideo. “Por eso es necesaria una mayor prevención social”, sostuvo, para luego informar que se implementará en 2018 una dirección de investigaciones separada de la de seguridad, que será la verdadera auxiliar de la Fiscalía con el nuevo Código del Proceso Penal e intervendrá en los casos de femicidio.

“Los cambios en la sociedad no se detienen y nos demandan que, como actores institucionales al servicio de la ciudadanía, estemos preparados y coordinados –señaló Bonomi- Por ello, reforzamos las capacidades de la Policía en diversos temas”.

En el foro participaron 250 funcionarios policiales de diversas unidades ejecutoras y fiscales. A partir de esa actividad, se generarán insumos para dar comienzo al proceso de elaboración de un protocolo uruguayo para la investigación criminal de femicidios y sus tentativas.

El jerarca subrayó que es importante que los actores se capaciten y se profesionalicen en estas temáticas, pero que no puede haber un policía en cada casa. “Investigar las situaciones que llevan a una posibilidad de femicidio es la clave del éxito, la prevención social del delito, que implica un cambio de cultura y en cómo se encara. Si eso no cambia, tenemos que seguir deteniendo a los que cometieron esos delitos. Lo más importante es que no se produzcan”, afirmó Bonomi.

Nueva herramienta: aplicación móvil para monitorear cautelares

“Una aplicación móvil específica, diferente a la del 9-1-1, para las personas con medidas cautelares por violencia doméstica, está en etapa de diseño, para así hacer un seguimiento más cercano”, informó por su parte la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

“Brindar herramientas para saber cuándo es un femicidio y un crimen de odio ampliará las posibilidades de investigación”, dijo, destacando que todas las jornadas de capacitación son útiles para conocer el fenómeno y ayudar a prevenirlo, puesto que “la tasa de femicidios es alta”.

Remarcó, además, que ninguna de las 24 mujeres asesinadas en 2017 contaba con el sistema de tobillera electrónica. Al respecto, precisó que desde febrero de 2013, cuando comenzó a funcionar este sistema, que es una prioridad para el ministerio, ninguna mujer protegida por esa herramienta fue asesinada.

Informó también que se instalaron más de 300 tobilleras y que esta medida comenzó a ponerse en práctica en los departamentos en los que aún no se había implementado: Artigas, Lavalleja, Río Negro, Rivera, Rocha y Soriano.

“El 20 % de las mujeres fallecidas había hecho denuncia previa para solicitar ayuda. Es un promedio que se mantiene”, dijo. En ese sentido, reflexionó que es necesario otro tipo de herramienta, complementaria a la tobillera, que ayude a la seguridad de la denunciante. “Con la aplicación para teléfono móvil, gratuita y específica, para las personas con medidas cautelares vigentes, se podrá monitorear más de cerca, es decir, se dispondrá de un equipo específico de policías que puedan dar seguimiento”, detalló.

“Habrá que evaluar si se comienza con un proyecto piloto en una zona y observar cómo resulta para poder llevarlo a la generalidad, de acuerdo al éxito”, indicó.

IM lanzó campaña “MontevideoXigual“

La Intendencia de Montevideo, con la presencia del intendente Daniel Martínez y de la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género, Patricia González Viñoly, lanzó el Mes de Lucha contra la Violencia de Género, anunciando que desarrollará una campaña de sensibilización, bajo la consigna “MontevideoXigual: por una ciudad libre de violencia de género”.

González Viñoly recordó que “la violencia empieza con la desigualdad. Son asesinadas muchas mujeres por año y vemos que hay dificultades para poder transmitir a la gente qué es lo que está pasando. Lo que decimos es que es imposible que esto no pase si construimos de manera desigual y nos vinculamos de esa manera“.

Añadió que existen “muchas pautas instaladas en la gente y naturalizadas que tenemos que empezar a discutir. Lo que proponemos en esta campaña es eso: son niñas y niños los protagonistas, porque justamente no queremos que ellos aprendan eso, lo que queremos es construir otra ciudad y vivir de otra manera. Para eso, para actuar sobre los hechos concretos, lo determinante será que cada uno se cuestione algo y haga algo diferente”.

Martínez destacó que así como las mujeres avanzan en derechos e igualdad, el problema de la violencia de género y “esa discriminación tan arraigada” se resiste, “generando en algunos seres humanos lo peor en cuanto a la agresión, tanto física como verbal o psicológica, que destruye la autoestima. Es una violencia que viene de lo más profundo de la historia y que la convierte en la discriminación y desigualdad más extendida en el tiempo. Por eso, es algo por lo que tenemos que actuar todos los días para lograr cambiar y convencer ´´.