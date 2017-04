“El Frente Amplio llegó al gobierno en 2014, prometiendo una transformación en el ADN de la educación. Pero, al contrario, la educación está en un nivel de estancamiento y de inercia mediocre.

El objetivo de la interpelación es demostrar al gobierno que todavía tiene tres años por delante y que debe cambiar las autoridades del Codicen”, afirmó a LA REPÚBLICA, Pablo Mieres, senador impulsor de la interpelación, que le realizará a la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz hoy.

Asimismo, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes, se preguntó, en entrevista a LA REPUBLICA, si realmente el país estaba atravesando una crisis educativa.

“¿Estamos en crisis educativa? Depende del nombre y significado que le queramos atribuir a este término. Creo que mientras haya respuestas es difícil que se pueda atribuir la palabra crisis. Hay mucha fortaleza en este país para responder a los nuevos desafíos, porque el Estado siempre se hizo cargo y se sigue haciendo responsable de los hechos.

Tenemos que seguir sintiéndonos muy conscientes de los problemas pero muy orgullosos de la capacidad que tenemos para adecuar nuestros proyectos educativos a las nuevas necesidades. No estamos negando los problemas, porque esto nunca lleva a un buen puerto, sino que los estamos enfrentando con fortaleza, con creatividad y con alianzas”.

Por su parte, Mieres explicó sobre cuáles fueron sus motivos para acudir a este recurso, cuál es el mayor problema al que se enfrenta la educación actualmente, y qué medidas propondría para realizar un cambio.

¿Cuál es el motivo para llamar al Ministerio de Educación?

El motivo es la convicción absoluta, en función de los datos y los indicadores de la evolución de la educación, de que ha sido un gran fracaso la política educativa. Los indicadores muestran estancamiento o retroceso y, en todo caso, Uruguay está cada vez más atrás con respecto a los países vecinos. Por tanto, es tiempo de reclamar un cambio.

El Frente Amplio llegó al gobierno en 2014, reclamando o prometiendo una transformación en el ADN de la educación, lo cual, en buen romance, significa una modificación estructural. Lo cierto es que no ha pasado nada. Al contrario, la educación está en un nivel de estancamiento y de inercia mediocre. El objetivo de la interpelación es demostrar al gobierno, que todavía tiene tres años por delante y que debe de cambiar las autoridades del Codicen.

¿Cuáles son los indicadores en los que usted se basa para decir que no se ha avanzado?

Cualquier indicador que consideres mostrará lo que te digo. Cobertura, egreso, aprendizajes, equidad, trayectoria, matrícula, entre otros, todos ellos muestran un estancamiento o retroceso. La tasa de egreso de estudiantes de enseñanza media es un indicador que presenta números alarmantes. Dicho indicador ronda alrededor del 38%, lo cual nos pone como antepenúltimos en toda América Latina. Es la tasa más baja, salvo Costa Rica y Guatemala. Para tener una idea, nos supera: El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y toda América del Sur.

¿Cuál es el mayor problema que usted considera tiene la educación?

El mayor problema que tiene la educación es el estancamiento y la falta de una conducción que busque un cambio real, una reforma educativa en profundidad. Ese es el mayor inconveniente: la voluntad política. El funcionamiento del sistema es el dilema. Tenemos una estructura que no ha hecho cambios y que tiene que cambiar. Y cuando hablo de sistema, me refiero a la conducción del Codicen y de la ANEP. Esuna organización lenta, que no tiene voluntad política, por lo que no quiere hacer cambios y lo único que hace es mantener las cosas como están.

¿Cuáles son los ejes de la interpelación de mañana?

Los ejes son, en primer lugar, mostrar el estado de situación de la educación y su evolución en la última década. De dicho análisis se puede concluir que hay un fracaso en la educación y que estamos ante una tragedia. En segundo lugar, esa catástrofe educativa es resultado del propio sistema y por último, se planteará cambiar a las autoridades.

¿Cómo cree que finalizará la interpelación?

Tengo la esperanza de que Vázquez, quien es mi principal destinatario porque es el que puede cambiar a las autoridades, se convenza de que todavía tiene tiempo para evitar que su período de gobierno sea un fracaso. Y digo esto aún sabiendo que él no va a asistir a la interpelación de mañana.

¿Cuáles son los cambios que usted considera que necesita la educación?

Son muchos, pero, para decirlo bien claro, los cambios que necesita la educación son: la autonomía de los centros educativos, un marco curricular común que ensamble al conjunto del sistema, una reestructura institucional de la conducción, una modificación de la carrera docente y una modificación de los planes educativos en cuanto a los contenidos.

Considera que los planes que se han planteado en los últimos años no son suficientes, ¿esto es así?

No lo han sido. Incluso algunos han sido erráticos, sin un debate sustancial de fondo. Tenemos un problema de feudalización del sistema, en el que hay malos consejos desconcentrados y no existen conexiones adecuadas entre los sectores.

¿A qué se refiere con feudalización del sistema?

Me refiero a que los consejos desconcentrados, los cuales son secundaria, primaria y UTU, actúan con un gran nivel de autonomía lo que produce un sistema totalmente desconectado entre sí. En él no hay una fluidez comunicativa.

¿En qué medidas cree que el gobierno ha fallado?

No puedo decir que el gobierno ha fallado en algunas medidas propuestas porque no se ha planteado nada nuevo. No se tiene una propuesta de cambio, el Codicen es continuista. El único impulso que ha tenido ha sido en la línea de burocratizar las estructuras intermedias de la ANEP, lo cual es totalmente contraproducente. Se burocratiza poniendo más cargos, los cuales no son de docencia directa sino que son de coordinación y de asesoría.

¿Cree que este aumento de cargos se hizo por rédito político?

Eso no lo sé. Pero admito que es una buena pregunta. Cabe la posibilidad que se hicieran por rédito político.

La visión contrapuesta

A diferencia de Mieres, quien no observa ningún cambio en el sistema educativo, Edith Moraes sostuvo que la organización ha estado realizando intensivas modificaciones. Para ilustrar dichas transformaciones mencionó desde el desarrollo del Plan Ceibal a la planificación de un plan de Equidad y Universalidad.

Además, afirmó que se ha optado, en los últimos meses, por realizar un apoyo personalizado a los alumnos. “Eso tiene todo un trabajo que no está muy visible y que fue muy intenso. Cada uno de esos jóvenes está teniendo un apoyo en su trayectoria de transición de la institución escuela a la institución liceo. Ese seguimiento se hace para que el alumno pueda sentirse integrado y para que los temas que se traten cobren sentido para él, lo que permita que no quiera irse del liceo”.

Por otra parte, mencionó que se ha transformado la visión sobre los planes de estudio, permitiendo que haya una mayor disponibilidad para el planteo de los intereses de los alumnos. “No pensamos en esa idea árida de que hay que estudiar porque mañana te vas a dar cuenta que te sirven los contenidos que tanto detestaste”.

También dijo que se están haciendo importantes cambios en la mirada que tiene la política pública de pensar a la primera infancia. Considera que se requiere una mayor intervención estatal, debido a que los niños necesitan tener condiciones favorables para su desarrollo integral desde su nacimiento.

“En estos casos se juega mucho lo biológico, lo psicológico y lo social. Esas condiciones tienen que ver con la alimentación, con la salud y con vínculos afectivos que contengan a esos niños. Por tanto, ante esta problemática son necesarios los abordajes interdisciplinarios e interinstitucionales”.

En cuanto a los indicadores educativos, Moraes habló, en particular, sobre las Pruebas PISA. En este punto, sostuvo que el país no está situado en una mala posición en contraposición con los países de la región. “Tenemos un lugar que no nos deja mal parados porque estamos, junto con Chile, haciendo punta, y después, por debajo, están los demás países.

Pero las preguntas centrales son ¿qué tiene que hacerse? y ¿por qué no nos satisface? La razón es que estamos en un nivel bajo y que nos estamos moviendo, a veces subimos y a veces bajamos, pero siempre dentro de un mismo sector. De los cinco o seis niveles, estamos en el segundo y un poquito en el tercero. Entonces, salir de esta estabilidad es la aspiración. Lo que tenemos que hacer es relacionar qué acciones son las que permiten que haya una mejora en la pendiente”.

Por último, en algunos aspectos Mieres y Moraes han coincidido. Al igual que Mieres, la jerarca mencionó que el mayor problema de la educación es el abandono que ocurre en los primeros años de secundaria. Sin embargo, planteó que es por esta razón que se trabaja con el estudiante para determinar los temas que le interesan. También ha coincidido con el senador en que la formación docente es clave para un correcto funcionamiento del sistema.

Moraes entiende que “los profesores están compitiendo con otros focos de información, que están distribuidos por todo el mundo. Ya no pueden creer que por tener el título están capacitados para trabajar durante muchos años. Hay que, permanentemente, ofrecer instancias de formación de posgrados”.