Compartir Tweet



WhatsApp





César está listo para la guerra: simios contra humanos en la tercera entrega de la saga de ciencia ficción, cuyos efectos visuales son los más impresionantes en la historia del cine.

“El planeta de los simios: La guerra” se estrena este viernes en Estados Unidos y el 3 de agosto en Uruguay.

Detrás de estos animales que lucen completamente reales está Weta Digital, un estudio de imágenes generadas por computadora (GGI, en inglés) fundado por Peter Jackson y cuya reputación no ha parado de crecer desde su exitoso debut en la serie de “El señor de los anillos”. Filmada sobre las nevadas e inhóspitas montañas de Alberta y Columbia Británica, en Canadá, el director Matt Reeves muestra a simios rápidamente evolucionados en un mundo en ebullición con divisiones y rabia.

Una banda de soldados liderados por el coronel Kurtz -el papel de Marlon Brando, interpretado ahora por Woody Harrelson- lanza un ataque con el objetivo de destruir a los simios de una vez por todas. La película muestra una vez más a Andy Serkis en el rol de César, por el que ha recibido más aplausos que por otros personajes digitales como Gollum en “El señor de los anillos” y King Kong.

“Físicamente en esta película, César es mucho más derecho y usa ahora más sus manos, es más un humano en la piel de simio”, indicó Serkis en notas de la producción.

“Pero así como se hace más inteligente y sus habilidades han crecido, las cosas que siente y recuerda se han hecho más desalentadoras”, añadió. Como en las otras películas, Serkins vistió un traje gris con puntos de reconocimiento facial para capturar el mínimo movimiento, gesto y emoción de su simio.

El actor de 53 años, a quien muchos creen que merece un Óscar por estos papeles pioneros, ha mantenido siempre que no hay diferencia entre interpretar vistiendo un traje de captura digital y hacerlo con vestuario y maquillaje. “Uno no está solo ahí parado esperando que la magia ocurra después. No estás simplemente representando un personaje, es que tú eres el personaje”, dijo en un programa tras bastidores difundido por Fox.

“La guerra” muestra una docena de personajes simios claves, que interactúan cada vez con más sofisticación, no solo entre ellos, sino con el medio ambiente, incluida una nevada.

“Aterradoramente avanzados”

La producción contó con 50 técnicos de efectos especiales, una unidad de cámara de 10 personas y un ejército de analistas de computación, topógrafos y fotógrafos que escanearon en 3D cada centímetro de las locaciones de la película.

Están detrás de las más de 1.400 altamente complejas tomas con efectos a través de avanzados programas de computación que ultrapasaron niveles de complejidad y mostraron como la piel digital se comporta e interactúa con el mundo.

“Todos nuestros sistemas de piel, como modelamos la forma en que la luz se mueve en la escena… es significativamente más sofisticado”, explicó el supervisor de efectos especiales de Weta, Dan Lemmon, que entró en la compañía en 2002 con “El señor de los anillos: Las dos torres”.

Una nueva caja de herramientas llamada “Manuka physLight” modeló con precisión exacta cómo las cámaras captaban y respondían a la luz para que el equipo de tecnología pudiera iluminar los simios como si estuvieran en el set de filmación.

Se estudió cómo la nieve se pega a las pieles de los gorilas, como cae, como se mueve mientras los animales caminan en estos invernales ambientes.

César por ejemplo tiene un millón de mechones de pelo. “Luce impresionantemente real”, expresó Serkins. “La guerra”, que compite con la nueva cinta de “Hombre araña” y “Mujer maravilla”, consiguió 96% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes, que une y promedia las críticas, todas en este caso muy entusiasmadas con grandes calificativos para los efectos especiales.

“Las texturas de piel coriácea y el pelo grueso son tan convincentes que rápidamente se olvida uno que está viendo actores en trajes de captura de movimiento”, escribió el crítico de la BBC, Nicholas Barber, quien pese a que no le gustó la película halló los efectos especiales “aterradoramente avanzados”.