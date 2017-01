Por: Gustavo González, Analista

Con atención he seguido los correctivos salariales a partir del cierre de los llamados Consejos de Salarios. Me detendré en uno de ellos que alegró a muchos y es en particular el sector rural. Sabido es que el Poder Ejecutivo estuvo obligado a cerrar dicho convenio frente a la negativa de las patronales rurales.

Para las patronales, aunque no lo dicen de esa manera, aparentemente no estaban de acuerdo con la forma que se desarrollaron los mismos. Bien, a partir del decreto, un peón de los arrozales pasará a ganar 17.219 pesos brutos, un peón de tambo 14.751 brutos, otros peones 14.795 también bruto. Por su parte, hay que tener en cuenta que en la actualidad la canasta básica familiar está en 67.129 pesos.

Se opina que realmente hemos avanzado en esto ya que ahora se permite la sindicalización de los trabajadores rurales, que antes eran esclavos pues no tenían consejos de salarios y ahora sí lo tienen. Independientemente de ello, que es un avance, no podemos considerar que esto sea para tirar cohetes de alegría.

Porque, si así lo concebimos, en realidad nos estamos contentando con una situación que sigue siendo tremendamente injusta. Cuando la Asociación Rural dice que este país se levanta gracias al agro, deberían decir que este país se sigue levantando sobre los hombres y mujeres que ellos siguen explotando tremendamente.

El capataz de la estancia ganará 20.736 pesos brutos, es decir el mejor salario, si fuera el caso de que es casado seguramente su compañera ganará mucho menos que él y le será muy difícil llegar a la canasta ¡básica! Ni hablemos del caso del peón. Pero como si esto fuera poco, las patronales se niegan a firmar aún esto. La reforma agraria es un tema que solo con nombrarla los eriza y lo que es peor ya salió hasta del Programa real de la izquierda.

Cuanta falta nos hace que aparezca un nuevo Vivian Trías quien estudió realmente y en profundidad a los dueños del Uruguay. Ya que hay tantas investigaciones, una que sería de vital importancia sería saber quiénes efectivamente son los dueños de la tierra real, tanto extranjeros (que ya son varios) como nacionales, saber efectivamente sus ganancias y sus cadenas productivas.

Como conclusión solo una, los explotadores siguen siendo explotadores y los trabajadores rurales aún están muy lejos de ganar un salario que le permita llegar a la canasta básica.

Estos tiempos de cólera ideológica nos hacen muchas veces olvidar que la lucha de clases continúa y que sigue marcando la necesidad de que los cambios sean profundos y reales. Alguno puede pensar, antes estaban peor, pero me negaré siempre a razonar de esa manera, porque para un sin techo también una chapa de zinc le viene bien, pero nuestra lucha es por una vida decorosa.