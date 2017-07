"Es que no nos conocemos bien" dijo sobre su frustrada boda

“Que nada dura para siempre es una frase muy común, que suena muy diferente desde que te fuiste tú”, canta Cristian Castro que ya llegó a los 42 años. La frase de “Vuélveme a querer” refleja el duro momento que vive el intérprete mexicano tras su abrupta separación de Carolina Victoria Urbán, una chica de tan sólo 29.

El cantante le pidió la mano a su futura ex esposa mexicana ante todas las personas que habían ido a ver su show en mayo de este. “Me da mucho gusto ser mexicano y pedir hoy la mano de una mexicana que amo tanto, que ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida”, dijo Castro en aquella ocasión.

Acto seguido y con una caja roja en la mano, de rodillas preguntó: “Mi amor, ¿te casarías conmigo?”. La violinista dijo “sí”, muy emocionada. Antes de que terminara el mes, celebraron la boda. Pero la relación duró solo 28 días y se distanciaron en la luna de miel.

“Estoy consternado, preocupado”, dijo el hijo de Verónica Castro sobre su problemática vida amorosa en una entrevista para el programa de tv argentino.

“No es un chiste, no es un juego. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto descubrimos que no podemos llevarnos bien”, explicó el cantante, quien se encuentra en Buenos Aires trabajando en unos arreglos para su próximo disco.

¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a distanciarse de la joven? “Es que no nos conocemos bien. No nos dimos tiempo para eso. Esa es la versión real. Y por eso hubo malos entendidos y malos humores de ambos, que no estaban previstos”, respondió.

“Fue en la luna de miel, por así decirlo. Rompimos 28 días después de casarnos. Una vergüenza. Me avergüenza, pero así se va a presentar el destino… Yo cumplí y traté de estar bien. Y ella también. Pero no se pudo”, finalizó Castro.

Antes de casarse con Carolina Victoria Urbán, el intérprete ya había contraído matrimonio en dos oportunidades: primero con la paraguaya Gabriela Bo; y luego con la argentina Valeria Liberman, con quien tuvo dos hijos.