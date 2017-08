Compartir Tweet



En primer lugar, es necesario que ASSE esté integrado a la Junta Nacional de Salud. Recordemos que si 4 de cada 10 uruguayos están en ASSE, es raro que los prestadores privados nos estén representando.

Hoy el gasto por usuario en ASSE es bastante menor que el gasto por usuario de las mutualistas, a pesar de que cada vez tenemos más usuarios Fonasa.

ASSE tiene servicios que no tienen las mutualistas, algunos de ellos son muy costosos. Los servicios oncológicos pediátricos son todos de ASSE, aunque hay gente cree que existen algunas organizaciones o fundaciones que se encargan de ello. Mientras tanto, ASSE pone una parte muy importante de su presupuesto todos los años para atender a los niños con cáncer.

Prácticamente los servicios de salud mental de más de 30 días solamente los atiende la Administración. Quienes viven en situación de calle y los pacientes más vulnerables siguen siendo atendidos por el sistema público. Aún el narcotraficante más poderoso de toda América latina, si está preso en una cárcel, es usuario nuestro. Los servicios de salud rural prácticamente también son exclusivos de ASSE.

Tenemos hospitales de más 100 años por lo que el mantenimiento no es el mismo que el de una infraestructura moderna. También es cierto que en la crisis de 2002, los vecinos hacían con bloques y con chapas de zinc policlínicas en los distintos barrios, conseguían que algún equipo de salud fuera a atenderlos, y voluntariamente. Hoy no ocurre eso.

Hemos acordado con estos vecinos y hemos puesto los recursos humanos en salud, pero hubo que empezar a adecuar las plantas físicas. Esta bueno hacer esta Rendición de Cuentas para que los ciudadanos sepan en qué son usados sus fondos. Ellos también ponen su plata para mantener a las mutualistas, por lo que son servidores públicos. El Fonasa nos administra a todos y yo me pregunto: ¿Están seguros sobre qué se hace con ese dinero?

¿Qué piensa sobre lo que ocurrió en el Hospital de Ojos?

Todo surge a partir de una denuncia de algunos funcionarios porque entendían que la directora no debería operar. Pero en realidad no es así. ASSE ha hecho una autorización para que todos los directores hagan algunas cirugías porque si no se pierde la mano. Todos los que trabajan el área quirúrgica tiene dicha autorización. Se les pide que dicha actividad no sea en su horario de gestión.

En el caso de la directora, lo que sucedía era otra cosa. Los funcionarios no advierten que cuando se ingresan las cirugías al sistema informático no es en el mismo momento en que se hace el procedimiento. La tarjeta de la directora estaba marcada y ella estaba en el hospital, mientras estaba haciendo la cirugía, lo cual no quiere decir que haya sido en el mismo momento en que se ingresó al sistema informático. A eso llega la investigación.

¿Ha estado en contacto con legisladores en los últimos días?

Tuvimos una reunión antes de la preinvestigadora, en la cual el diputado Gerardo Núñez presentó una serie de argumento de forma prolija. Sin embargo, los temas que él plantea son los que ASSE investigó y tomó medidas. Hay otros temas que aparecen en esa investigadora que pueden ser cuestionables. Me parece que no hablan de corrupción.

Por ejemplo, se cuestiona, entre otras cosas, que en el centro de salud de la Costa no existen vestidores para el laboratorio. Me parece bien la observación, pero no habla de corrupción. De ese ejemplo hay varios. El último capítulo de la investigadora es sobre la estafa al Fonasa que correspondería al Ministerio de Salud y no a ASSE.

¿Cómo está el tema monetario para la “mutualista más grande del país”?

No es la Rendición de Cuentas que hubiéramos querido. Habíamos trabajado con expectativas de una Rendición de Cuentas de la que pudiéramos obtener más recursos. Se lograron cosas importantes, por ejemplo, correr la fecha de presupuestación. Hay dinero bien importante para infraestructura. La propia Administración hace una readecuación de sus créditos. También aparecen algunos proyectos de obras. Sin embargo, es una rendición cortita. Creo que son 5 artículos y no colma las expectativas de los distintos gremios.