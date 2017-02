Por: Nicolás Valdés, Punta del Este

Durante la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, se hizo presente el realizador Francisco Lombardi, quien además de presentar su último filme “Dos besos”, presidió el jurado. Lombardi nace en Perú en 1947. Es reconocido mundialmente por haber adaptado en cine las novelas de Mario Vargas Llosa “La ciudad y los perros” (1985) y “Pantaleón y las visitadoras” (1999), entre otras. Además, fue vicepresidente de la Federación Peruana de Futbol entre el 2003 y 2005.

¿Qué implicó adaptar “La ciudad y los perros” y cómo definirías tu relación con Vargas Llosa?

He tenido gran admiración por Vargas Llosa. “La ciudad y los perros” fue una novela que marcó mi adolescencia. Aún estaba en cuarto o quinto de secundaria cuando me tocó leerla y fue un impacto tremendo, porque la historia tenía que ver con una experiencia personal. Es una novela sobre estudiantes de un colegio militar, yo asistía a un colegio de curas, pero las calles por las cuales transcurren los personajes, las circunstancias que los rodean resultaron familiares. No eran esos libros que había leído antes sobre aventuras o fantasías, sino que había una veta muy cercana a la vida misma.

Cuando le propuse a Mario hacer la película fue un sueño hecho realidad. Él fue extremadamente generoso conmigo porque a pesar que mi proyecto no tenía gran presupuesto, y por tanto no teníamos dinero para comprar los derechos al precio de lo que realmente valían, convenció a su representante que nos diera la posibilidad de adaptar la novela.

Afortunadamente, le gustó la película con lo cual se estableció una relación de confianza. Cuando vino la oportunidad de hacer “Pantaleón y las visitadoras”, ya él confiaba en lo que yo podía hacer y facilitó mucho la adquisición de los derechos, siendo en este caso una película más grande de la cual no fui productor. También le gustó.

¿Cómo fue tu experiencia en el Festival?

Bien interesante. Normalmente los festivales, aún más en Latinoamérica, permiten mirar qué se está haciendo como un acercamiento a lo que podría forjar un cineasta. Al estar viendo, siempre aparecen cosas nuevas que de una u otra forma puedes incorporar… si no es directamente a un proyecto a tu formación general.

¿Cuál es el mayor peso de ser jurado?

La incomodidad de estar juzgando a mis colegas y ser totalmente arbitrario. Muchas veces algunos directores se terminan molestando porque no has premiado su largometraje. Lamentablemente en un festival hay quince, catorce, dieciocho películas. Se reducen a diez y, luego quedan tres o cuatro que siempre ganarán.

Involucrándote con dos culturas populares como el cine y el futbol (es presidente de la Comisión de futbol en el Sporting Cristal), ¿Existe alguna relación a la hora de realizar tu trabajo?

El fùtbol no es un trabajo porque no me da un beneficio económico, lo hago por afición. Separo totalmente el futbol del cine. Además, requieren aportes míos muy diferentes.

Yo que tengo más de veinte años metido en la dirigencia del futbol podría contar cantidad de experiencias referidas a la vivencia interna de un equipo: camarines, viajes, códigos misteriosos en el futbol… pero me parece que son cosas muy distintas. Mis amigos del futbol no son especialmente aficionados del cine, y viceversa. Son dos universos diferentes que conviven paralelamente pero en cuerdas separadas.

¿Hasta qué punto hacer cine es sinónimo de hacer política?

En términos generales toda actividad humana tiene un sentido político, pero para no generalizar y no decir cosas tan abstractas yo diría que hay películas que tienen un contenido específicamente político y otras no.

Mis películas tienen un enfoque más social que político. La mayoría son ficciones situadas en un determinado contexto social y por lo tanto al tener ese vínculo con lo social terminan teniendo un significado político. Sin que nunca sea un mensaje determinista sino un espíritu de sensibilización sobre determinada situación u hecho.

Parto de personajes reales que tengan sus contradicciones, sus riquezas y que no caricaturicen ni hagan una reducción de la realidad para contar un determinado mensaje. Siempre trato de tener una mente abierta: que los personajes no sean unidimensionales e incluyan contenido humano con pluralidad dentro de sí.

¿Cómo elegís la temática de tus películas?

Siempre pienso en historias que puedan ser compartidas con gente. Me pongo en el lugar de espectador, pienso que cosas me gustarían… me gustan las películas que no están encerradas en si mismas, que abren ventanas para que uno pueda entender y participar en lo que proponen.

Pretendo hacer un cine reflexivo, expresivo, y que al mismo tiempo pueda ser visto por un amplio público.

¿Y a qué público van dirigidas?

No te digo un público inmensamente masivo porque eso nunca se puede saber. En esta época, nosotros sufrimos la creación de una cultura distinta, la de los multicines. Es una cultura de gente que va solamente a divertirse al cine y es como una experiencia de salida, como ir a bailar, a tomar café, etc.

Hay que ver como una logra meterse por alguna rendija y acceder a esta nueva cultura que tiene un gusto distinto: de superhéroes, efectos especiales, etc. Hay algunas películas que lo consiguen sin necesariamente seguir las pautas del cine que está marcando Hollywood.

¿Cómo definirías “Dos Besos”?

Es un estudio psicológico de personajes: partiendo por un lado del individualismo, por otro de la hipocresía y el engaño. Muestra como las relaciones humanas están llenas de máscaras. Es como una fantasía sobre ese tipo de temas, a la que le dimos vuelta y terminó saliendo este thriller.

¿Cuál será tu próximo proyecto?

Estamos trabajando con tres proyectos, viendo cual tiene una mayor dimensión para mí. Hacer cine se ha vuelto duro, meterte en un proyecto te lleva un par de años de vida y como he estado haciendo poco lo que me interesa es tener una historia que realmente me movilice.

Las opciones son: una novela, un clásico de Dostoyevski actualizado al Perú y una historia original. Estoy trabajando simultáneamente con tres guionistas, para ver que sale más rápido y si se puede financiar.

