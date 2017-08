Compartir Tweet



El Mundial que tuvo lugar en las aguas de Medemblik, Holanda, ya es historia. Llegó a su final durante la víspera y, para mala suerte de la uruguaya Dolores Moreira, no se llevaron a cabo las dos últimas regatas debido al poco viento que soplaba, impidiendo el normal desarrollo de las etapas finales del campeonato de mayores de la categoría clase radial.

Esto conspiró contra la sanducera, que finalizó en la decimosexta posición debido a que en la novena y décima regatas, las últimas dos que se llevaron a cabo, salió en los puestos 34 y 35, cayendo del top 10 en el que se había metido gracias a sus excepcionales actuaciones en la primera parte del Mundial.

De cualquier modo, sería una locura decir que lo hecho por “Lola” fue malo. Terminó entre las 16 mejores veleristas del mundo (superando incluso el decimoséptimo lugar cosechado el año pasado) con apenas 18 años, lo que no hace más que confirmar el brillante presente y futuro que aguardan a quien es una de las mejores deportistas uruguayas de la actualidad.

Lo sucedido en Holanda fue el punto final de su pasaje por Europa, en que fue subcampeona Mundial sub 19, quinta en el Mundial Sub 21 y decimosexta en el de mayores.

Fernando Cáceres, de la Secretaría de Deportes, valoró lo hecho por la sanducera. Puso en Twitter: “Excelente Lola Moreira. El camino es largo y vendrán más sonrisas y alegrías. Se aprende de los aciertos y más de los errores”.