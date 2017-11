LOL Big Surprise: el juguete que está de moda en Estados Unidos

Compartir Tweet



En lo que respecta a las niñas y por qué no a algunos niños también, sin lugar a dudas en 2017 el objeto más codiciado es el denominado LOL Big Surprise del fabricante MGA Entertainment, una especie de cartera o bolso con un recubrimiento abrillantado que incluye en su interior 50 regalos distintos envueltos individualmente.

Las sorpresas pueden ir desde simpáticas muñecas, pasando por sendos accesorios, bombas de baño efervescentes y tatuajes de tipo temporario entre una variedad de enigmáticos paquetes. La demanda viene siendo tan elevada que el juguete que comenzó costando USD 70 en los EEUU hoy cotiza en mercados de reventa online la friolera suma de USD 180 o más, lo que representa un aumento de más del 100 por ciento. El problema radica en que más allá de la considerable suma que se deberá desembolsar para ver una sonrisa en la cara de los respectivos vástagos, la disponibilidad en tiendas minoristas como Toys R Us y Target es tan limitada que los representantes de dichos establecimientos han tenido que anunciar la ausencia de stock del juguete, al menos por los próximos días.

A pesar de que distintos reviews de usuarios compartidos online aseguran que la calidad de las sorpresas deja que mucho que desear, con piezas extremadamente pequeñas que se pierden con facilidad y muñecas que defraudan por su reducido tamaño, parece que no hay forma de hacer cambiar de parecer a las niñas.