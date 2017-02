Por: Marcelo Hernández

Uno de esos artistas que ha visitado variedad de artes y que tomó gran connotación debido a los varios primeros premios que tiene en el carnaval, es desde hace más de 16 años un formador de talentos a través de su escuela de comedia musical.

Su nombre es Luis Trochón, que no para de crear y ahora enfrenta nuevos desafíos, ya que junto con sus colaboradores, especialistas en danza, actuación y canto, se tira al agua y sigue buscando perfeccionar a los jóvenes talentos uruguayos para actuar, bailar y cantar no sólo en nuestro país, sino por el mundo.

Para conocer más sobre este artista, LA REPÚBLICA dialogó con él en su segunda casa, su escuela de la calle Canelones y Requena.

¿Desde chico te vinculaste con lo artístico?

No tengo antecedentes artísticos en la familia, sólo un tío lejano tocaba el acordeón. A los 14 años empecé a tocar la guitarra. Mis primeras incursiones fueron con grupos de rock, pero componía muy mal ya en esa época.

Más adelante, con ‘Choncho’ Lazaroff idealizamos ‘Los que van cantando’, con Bonaldi, Galemire, fue la primera formación, después Di Pólito y Da Silveira, hasta 82 cuando dejamos. Volvimos en el 87 con Pitufo Lombardo como nuevo integrante.

Como solista tengo tres discos, los que fueron reeditados en 2016 por Ayuí. También hice un disco instrumental para niños. Fue en el 89 la primera vez que dirigí un espectáculo y me encantó.

Fue un proceso natural, ya había trabajado mucho para teatro. Me fascinaban los ensayos de directores y actores, como Jorge Curi, Carlos Aguilera, Marcelino Duffau.

Mi primer musical fue en el 90 con ‘Pelota al medio’ en homenaje a Lazoroff un año después de su muerte.

¿Y tu trabajo en el carnaval fue importante en tu vida?

Mi contacto surge en 1995, haciendo la puesta en escena de Curtidores de Hongos, donde estaban Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y Bananita González.

No me gustaba el carnaval, no tenía contacto. De chico había ido alguna vez a algún desfile o tablado barrial, y nada más. Descubrí un mundo increíble, que me encantó. Creo que es un ámbito que permite una gran libertad creativa, de experimentar, y tuve esa fortuna. Trabajé en murgas, comparsas, humoristas, revistas y parodistas.

En estos una sola vez. Hace 10 años que no trabajo, pero lo tengo presente siempre ya que aprendí mucho y lo aplico. Estaba cansado y me fotocopiaba a mí mismo, y preferí alejarme. He tenido propuestas, pero por ahora no las he aceptado, pero no descarto para nada volver. Influenció esto también que en el verano son momentos en los que preparo los cursos del año siguiente.

¿Cuándo viste que era necesario formar a los artistas en comedia musical?

El 20 de agosto de 2001 fundo la escuela de comedia musical, la que ha tenido un crecimiento constante. Tenemos un promedio de 450 alumnos por año, desde 3 años hasta personas mayores.

¿A qué adjudicás que cada vez haya más personas estudiando arte como ser la danza, actuación, música, canto?

Conjunto de razones y circunstancias. En 1995 se me ocurrió la idea y la trabajé hasta 2001. Quise que fuera sustentable. Si no la hubiera creado, y cualquiera lo habría hecho. Era una necesidad. Actores miraban con mayor deseo cantar y bailar, los bailarines actuar y cantar, los cantantes bailar y actuar. El desarrollo del carnaval que trabaja a esas tres áreas independientemente de la categoría. La proliferación de los videoclips.

La fascinación mundial por lo coreográfico, ya que los videos integran cada vez más la danza. Lo de Tinelli, si bien no comparto su filosofía, ayudó, así como los realities de baile y canto. Un problema es que se instala la cultura del menor esfuerzo, del éxito tonto. La gente lo que quiere son las luminarias, sin formarse.

Tenemos muchos alumnos, pero hay muchas que dejan. No es apretar un botón y están actuando, cantando o bailando, lo que piensan muchos. Como en todos los órdenes de la vida, en la carrera artística lo primero es la disciplina. Por supuesto que hay que tener cierta dosis de talento, de condiciones, pero lo primero es el compromiso del rigor, arriesgarse, probar cosas.

¿En qué ayudás a formarse a los jóvenes que concurren a la escuela?

Desde que surgimos tenemos la carrera de intérprete profesional del musical, que dura tres años, que tiene una formación de varios géneros de baile, en canto, la parte técnica, repertorio, puesta en escena, al igual que la actuación.

Los egresados de nuestra escuela son muy buscados. Tienen una formación muy sólida. Se presentan a audiciones y muchos son elegidos. Están trabajando en Buenos Aires, Canadá, México, en Barcelona y Madrid, en España, en Holanda, en los cruceros. Hemos compatibilizado la formación técnica con una actitud. Es la que tiene el teatro independiente. Ese artista que hace todo, si tiene que pintar, hacer de boletero, las luces, lo hace.

Todos al servicio del grupo, de los demás. Un ambiente sano, donde la gente saluda, lo que debería ser normal pero hoy es un plus. Tenemos personal que nos permite brindar una atención personalizada, por eso tenemos 50 personas trabajando entre docentes, administrativos, limpieza, mantenimiento y demás.

¿Y seguís en tu continua búsqueda de mejorar, por lo que estás formando a personas no solo en comedia musical?

Desde marzo vamos a tener carreras Intensivas en danza y coreografía, actuación teatral y audiovisual, y músicos y cantantes. Son independientes, no tiene nada que ver con la comedia musical. La parte de actuaciones la armo Coco Ribero, la de danza Ibis Longo, y la de música Juan Ibarra. Por más información sobre estas carreras pueden entrar a http://escuelacomedia.com/escweb/.

¿En 2016 creaste nuevos espectáculos?

He dirigido espectáculos como Mucha Mujer, y la Juvenil en Broadway, en el Sodre, que fue una de las cosas más lindas que he hecho. Con 120 músicos, con un coro de 29 personas, 14 cantantes, 20 bailarines, en una sala que es una maravilla. Soy un afortunado de vivir de los que me gusta.

Pero más allá de esto, la gente me dice cuando voy a volver a cantar, componer. Nunca tomé una decisión, las cosas se dieron naturalmente. Nunca dije dejo esto para hacer esto otro. Las cosas se dieron. El uruguayo es muy de gustarle lo que no incomoda. Te preguntan por lo que no estás haciendo. Cuando haces cosas incomodás en algo.

¿Se le da un apoyo psicológico a los estudiantes para manejar el fracaso, el no llegar a concretar los sueños? ¿Se le dice cuándo no tienen condiciones?

Soy el malo de la película. Me han tirado esa responsabilidad y me gusta. Le digo a los alumnos, nadie más interesado que yo que haya personas deseando entrar a la escuela. Soy el primero que en vez de tener 400, quisiera que tengamos 800, pero soy directo. No mido eso. Digo siempre las puertas están abiertas.

Acá hay que trabajar y si no estás dispuesto, estás perdiendo el tiempo y el nuestro también, y lo mejor es que dejen porque vas ahorrar tiempo y plata. Eso lo digo por lo menos una vez por semana. Si no tenés suficiente fortaleza emocional para encarar este negocio, vas a ser un fracasado y es mejor que te dediques al croché, les digo.

No me vinculo. Miro como un espectador. Hago jornadas de devolución, y los periodos que dejan más alumnos es tras las devoluciones mías. Soy duro y eso que es mi negocio, pero la mejor prensa es saber que acá somos serios, exigentes, no le robó la plata a nadie. No se puede tener todo en la vida.

Querés estar en marquesinas, que se hable de vos, pero no estás dispuesto a pagar nada. Por ejemplo, las horas de sueño para las personas que trabajan con la voz son fundamentales.

Sobre el fracaso, cuando estas en la actividad artística no tenés que tenerle miedo al ridículo y al fracaso. Hay que aprender a convivir con ello. No es fácil asumirlo.

Su historia

Nació el 24 de noviembre de 1956 (60 años), en el Prado, Montevideo.

Desde 2009 vive en Villa Argentina, Canelones, su lugar en el mundo, a una cuadra de la famosa Águila.

Tiene tres hijos, dos varones y una nena, y se casó tres veces.

Es músico, profesor, compositor.

Labor como director

“Pelota al medio” (sobre canciones de Jorge Lazaroff, Teatro del Notariado, 1990)

“Un bolero, por favor” (Teatro del Notariado y Pub “Treinta y Pico”, 1990-91)

“Los últimos días de Johnny Weissmuller” (Teatro del Notariado, 1991)

“Troupe Ateniense / ¿Estás ahí, Montevideo?” (Teatro Solís -con la Orquesta Filarmónica de Montevideo-, Teatro El Galpón, Teatro de Verano, 1992)

“Troupe Ateniense / La verdá que sí” (Estadio Centenario, 1993)

“Todos somos Gardel” (Palacio Peñarol, T. del Círculo, 1995-96)

“Troupe Ateniense / La Troupe en el corazón” (Teatro del Círculo, 1999)

“Ópera Negra” (Sala Zitarrosa, 2000)

“El mundo está loco de Candombe” (Sala Zitarrosa, 2001)

“Chicago” (Sala Teatro Moviecenter, 2004-2005)

“West Side Story” (Teatro Comedia, 2006)

“Las Productoras” (Teatro comedia, 2014)

Puestas en escena de espectáculos

“Jorge Bonaldi para niños/ Sala Verdi” (1991)

Murga “Curtidores de Hongos” (1995)

Murga “Don Timoteo” (1996)

Murga “La Gran Muñeca” (1997)

“Por amor al arte” (1998)

“La bandita del saludo” (para niños, 1998-99)

Revista “Milenio” (1999)

Murga “La Divina Comedia” (1999)

Humoristas “Los Carlitos” (1.er. Premio en el Carnaval de 1999)

“El gran Candidato” (con Bananita González, 1999)

Comparsa de Negros y Lubolos “Yambo Kenia” (1.er Premio Carnaval 2000)

Revista “Milenio” (1.er. Premio Carnaval 2000)

Humoristas “Los Carlitos” (1.er. Premio Carnaval 2000)

Murga “Araca la Cana” (2000)

“Maxineo y Paolieta” (para niños, Teatro del Círculo, 2000)

Comparsa “Yambo Kenia” (1.er. Premio Carnaval 2001)

Humoristas “Los Carlitos” (2.º. Premio Carnaval 2001)

Revista “Milenio” (2.º. Premio Carnaval 2001)

Parodistas “Nazarenos” (Carnaval 2001)

Murga “Araca la Cana” (Carnaval 2001)

“Canciones para barrer la mufa” (Bonaldi-Ducret; Sala Zitarrosa, 2001)

Comparsa “Yambo Kenia” (1.er. Premio Carnaval 2002)

Comparsa “Yambo Kenia” (2003)

Murga “Momolandia” (2004)

Murga “Colombina Ché” (2006)

Comparsa “Yambo Kenia” (1.er Premio Carnaval 2006; Elegido “Mejor Espectáculo del Carnaval 2006”)

Comparsa “Yambo Kenia” (1.er. Premio Carnaval 2007).

“Agarrate Catalina” en el teatro (2010)

Discografía – Solista

Barbucha (Ayuí / Tacuabé a/e21. 1979)

De canto, puño y letra (Ayuí / Tacuabé a/e41. 1983)

Movimiento (Ayuí / Tacuabé a/m27k. 1985)

La vuelta de los sueños (Ayuí / Tacuabé a/e51k. 1986)

Con Los que Iban Cantando

Uno (Ayuí / Tacuabé. 1977)

Dos (Ayuí / Tacuabé. 1978)

Juntos (Ayuí / Tacuabé. 1981)

Enloquecidamente (Ayuí / Tacuabé 1987)

Reediciones

Uno – Dos (Ayuí / Tacuabé cd)

Enloquecidamente (Ayuí / Tacuabé pd 2002. 1999)

Averiguaciones / De canto, puño y letra (disco que contenía un álbum de Jorge Bonaldi y una reedición de Trochón. pd 2008. 1999).