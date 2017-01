Luís Carlos Valois, el juez que negoció con los presos de la prisión Anísio Jobim, ha confesado al diario ‘Folha de São Paulo’, que lo que vio dentro de la cárcel era lo más horrible que había visto en su vida. En el motín perdieron la vida 56 presos, lo que lo convierte en el más sangriento desde la matanza de la cárcel de Carandiru, en São Paulo en 1992, en la que murieron 111 personas.

“Había una montaña de cuerpos, algunos descuartizados, sin brazos, sin piernas y sin cabeza; una escena dantesca, nunca vi algo tan horrible”, declaró el juez a la prensa local. Este juez había sido llamado por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Amazonas para mediar en la liberación de la docena de guardias que habían sido tomados como rehenes. La mayoría de los presos le conocían y le respetaban, por lo que era la persona idónea para llevar a cabo la negociación.

Según el relato del propio juez, fueron los propios presos quienes retiraron los cuerpos del patio donde se realizaron las ejecuciones. Los colocaron en la entrada de la cárcel y volvieron a sus respectivas celdas, tal como informa el citado diario brasileño.

“Infelizmente estamos delante de la mayor y más horrible masacre” ocurrida en el sistema penitenciario del país, según expresaron miembros de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), que también participaron en las negociaciones para terminar con el sangriento motín, a la cadena brasileña ‘Globo’. La OAB también señaló que varios de los presos fueron quemados y mutilados en sus celdas.

Narcotráfico

El ministro de Justicia brasileño, Alexandre de Moraes, aseguró que “más de la mitad” de los 56 muertos en el motín de Manaos no tenían vínculos con ninguna facción del narcotráfico.

Respondía así indirectamente a la primera versión oficial difundida por el gobierno de Amazonas, que atribuía la matanza a una pelea entre dos facciones rivales: la Familia do Norte (FDN) y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Eso es un error que no podemos cometer, pensar que, de una forma simplista, esa masacre y esas rebeliones son simplemente una guerra entre facciones”, dijo De Moraes en declaraciones a la prensa. Además, añadió que el hecho de que muchos de los presos que murieron no fueran narcotraficantes no se divulga porque “siempre es más fácil una explicación simplista”.

Tras estas palabras del ministro el secretario de Estado del gobierno de Amazonas, Sérgio Fontes, matizó sus palabras y explicó que las causas son variadas.

“La protección de fronteras, la masificación de las cárceles, encarcelamientos excesivos y otros factores también contaron mucho para la rebelión de aquí, así que estoy de acuerdo con el ministro”, aseguró.