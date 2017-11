Compartir Tweet



Tan cierto es que Lasarte tiene razón al decir que la considerable reducción de las posibilidades de que Nacional gane la Anual no depende exclusivamente de lo ocurrido ante Defensor, como que haber ganado este partido habría sepultado los malos resultados del pasados a ojos de casi todos.

En su conferencia post empate, que supo a derrota para los tricolores, el DT consideró: “Sabíamos que este era el partido clave. No haber tropezado en los últimos partidos nos daba chances, pero lamentablemente no la pudimos aprovechar. Igual, empatar con un equipo como Defensor no es lo malo; lo malo nuestro es lo anterior. Hoy me acuerdo de El Tanque, de River, de Danubio. Pero es lo anterior, y ya no tiene sentido recordarlo”.

Luego, agregó: “Hay cosas que ocurrieron en el pasado que fueron mucho más determinantes que lo sucedido hoy (ayer). Ante Defensor fallamos, pero hubo otros encuentros que realmente los tuvimos en la mano y se nos escaparon. Eso lo estamos pagando hoy”.

“Posibilidades remotas”

Al momento de analizar el juego con Defensor, sostuvo: “El partido en sí me parece que fue, desde los dos equipos, que no pudimos hacer valer nuestras herramientas, más allá de algún matiz esporádico. La segunda parte fue más entreverada, y cada uno llevaba agua a su molino”.

Continuó: “Encontramos un gol en una jugada de otro partido, pero en un par de minutos nos empataron. No llegamos a asentarnos y administrar la ventaja. Peleamos pero no pudimos”.

En cuanto a las chances en la Anual, Lasarte fue claro: “Teníamos que ganar. Hay posibilidades remotas, según las matemáticas, y asumimos lo que viene al máximo, pero ahora estamos un poco contaminados por lo que pasó hoy. Queríamos ganar”.

Golpeados

Consultado sobre el estado anímico de los jugadores, contó: “El ánimo en el vestuario es que vinimos a ganar y no pudimos hacerlo”.

Más adelante, se le preguntó si no consideraba que arriesgo demasiado con la inclusión de Álvaro González en lugar de Tabaré Viudez, en lo que evidentemente fue un cambio para aguantar el 1-0. “Es muy fácil analizarlo así. Si nos hubieran empatado sin el Tata, hubieran preguntado por qué no reforcé la marca. Además fue un gol de pelota quieta. Estábamos haciendo un esfuerzo enorme y necesitábamos aire en la mitad de la cancha. Son decisiones”, manifestó.