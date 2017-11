Por: Matías Canabarro

Uno de los abanderados del Movimiento Más Unidos Que Nunca, Santiago López, charló con TRIBUNA sobre el conflicto de los jugadores con La Mutual.

El “Bigote” repasó en qué está la cosa, se refirió a los dichos de Enrique Saravia (el presidente del gremio dijo “si son tan rebeldes, que se desafilien” y sostuvo que “varios jugadores firmaron engañados” el pedido de remoción de la directiva) e intentó buscar los porqué de la “revolución” de los futbolistas.

Además, dejó en claro que, pase lo que pase en el futuro, lo que viene pasando puede considerarse una victoria de los jugadores. “Me pone muy contento que los futbolistas piensen en sus derechos, y en los derechos de los que vienen atrás. Eso es lo más genial de toda esta lucha. No importa mucho quién gana o quién pierde”, manifestó.

¿En qué etapa está el conflicto?

Las cosas siguen más o menos igual que cuando terminó el campeonato. No hubo muchos avances. Estamos con la denuncia del MEC y esperando una resolución.

Me parece que los plazos burocráticos a veces son así. Las denuncias administrativas tienen plazos que dan la impresión de ser largos, pero en realidad están dentro de los parámetros normales.

Sí me parece que el MEC debió pronunciarse antes por la importancia del fútbol, y por todas las coas que siguen generándose a raíz de que no den un veredicto. Nos gustaría que se pronunciaran sobre el tema para saber cómo accionar.

¿Te sorprenden los comentarios de Saravia?

No me sorprende. Siempre digo lo mismo. No tengo ningún problema con él. Lo que no compartimos y criticamos desde el Movimiento es la forma directriz que tiene La Mutual.

Después, el tendrá sus modos y sus manejos, que ya demostró que son así. Nosotros sabemos por lo que peleamos, lo que queremos y a lo que apuntamos, y seguramente no vamos de la mano con él. Queremos otros caminos y otra orientación.

Me da la impresión que él se lo toma como que es personal, se lo toma muy a pecho y empieza a hacer denuncias penales para meter en cana a futbolistas. Me parece que está equivocado, pero él se hará cargo de las cosas que dice y hace.

¿Qué responderías a la acusación de que hubo jugadores que firmaron engañados?

Desde que arrancó esta movida él viene diciendo que los jugadores están engañados. Es una acusación seria y sin fundamentos. Es una mentira que tiene patas cortas. La realidad es que no engañamos a nadie, le dijimos a todos para qué se firmaba.

Y a las pruebas me remito. No hubo un solo jugador que fuera a la prensa diciendo que le habían mentido, ni nos dijo nada en la interna. Me parece que es una estrategia bastante absurda la de Saravia.

¿Se evaluó la posibilidad de la desafiliación?

Si tengo futbolistas que son rebeldes, yo estaría orgulloso. Es buenísimo tener futbolistas que peleen por sus derechos. Saravia está equivocado. El encabeza un gremio y sus futbolistas están pensando.

Yo no creo en la desafiliación, creo mucho más en cambiar las cosas desde adentro. Desafiliarse es decir ´Saravia tiene razón´ y perder la batalla. La cosa no pasa por ahí.

Que quede bien en claro, que es una cosa que a veces me parece que no queda claro, es que nosotros no estamos en contra de La Mutual. Engrandecemos todo lo que es y los dirigentes que hubo. Lo que cuestionamos, y con lo que no estamos de acuerdo, es la forma directriz de Saravia.

¿Por qué la “revolución” de los jugadores se produjo en este momento?

Creo que fue un cúmulo de cosas. Me parece que los jugadores de la selección impulsaron para que esto pase. Para que las revoluciones sucedan, y no solo en el fútbol, sino repasando a Lenin y la revolución rusa, la revolución industrial, etcétera, siempre tiene que acontecer algo, siempre parten de un punto.

La selección pesó mucho, y también tener cabezas pensantes en el fútbol uruguayo, que salieron de la burbuja de lo que es el fútbol y pensaron un poco más allá, vieron más allá. La pobreza día a día nos sumerge y no tenés otra que buscar una salida.

Saravia demuestra una indignación hacia otro lado en vez de defender los intereses de los jugadores. Por todo eso creo que surgió la revolución. Determinar por qué es difícil, lo importante es que pasó.

Saravia dice que hubo elecciones y no se presentó nadie. Está bien, capaz que en ese momento se estaba carburando una idea, un sujeto crítico de pensar un poco más allá, y surgió esta posibilidad. La verdad, me pone muy contento que los futbolistas piensen en sus derechos, y en los derechos de los que vienen atrás. Eso es lo más genial de toda esta lucha. No importa mucho quién gana o quién pierde.

¿Cómo es La Mutual a la que aspira el Movimiento?

Nosotros queremos una Mutual que represente los derechos de los futbolistas, que pelee realmente por los derechos del jugador y haga valer lo que firma con la AUF. Me parece que nosotros tenemos contratos firmados que no se respetan. Mínimo, casi todos los clubes tienen una deuda de al menos dos meses de sueldos.

Hay que respetar mucho más al trabajador, entender que somos laburantes, emparejar un poco el sistema, que inclinó la balanza siempre para un lado. Habría que repartir un poco más, y que todos tengamos un mejor pasar. La Mutual actual hace la vista gorda de todas esas cosas.

Personalmente, si puedo aportar algo a que hoy o mañana, lo haré. Es importante tener sujetos críticos, es la gran batalla de la sociedad. Que los jugadores sean pensantes, que sepan por qué pelean, que son trabajadores y que tienen derechos. Esa es mi gran batalla dentro de todo esto.