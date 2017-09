Por: Otto Radiccioni Sánchez, Ciudadano del mundo

El viernes 8, cerca de mil participantes, nos reencontramos, quienes vivimos la represión carcelaria, parte del terrorismo de Estado a que nos sometió antes – persecución, vejámenes, torturas, etc.- los que vivimos en el odioso cercenar de años de vida libre, humana, extendida a todas nuestras familias, como al propios pueblo sufriente, y en esas instancias materiales, como para reubicarnos en el frío de la soledad y en el fango del aniquilamiento físico, anímico, moral.

La base de iniciación del Memorial de Libertad, se realizó a la vera de la Ruta 1 a Colonia, en el ingreso a ex Penal de “Libertad”, cuyo nombre era una miserable parte de ” El mundo al Revés” del gran Galeano que nos acompañó siempre, hasta en la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, contra el desplazamiento de la digna Jueza Mariana Mota, también en valiente juzgamiento de los terroristas, ladrones, torturadores y genocidas de las Fuerzas Conjuntas.

Contra aquel oscuro pasado y el gris del frío, la lluvia, el viento y el fango, todos estábamos con risas o sonrisas a flor de labios, porque estábamos reiterando, que quienes habían vencido éramos nosotros, nuestras familias y nuestro pueblo ( no me refiero a las valientes y sacrificadas compañeras) más que nosotros, porque en ese Penal no estaban ellas, era sólo de hombres).

Quienes llegamos del FUSNA, ya sabíamos como , concretar y extender la solidaridad y la vida colectiva, inteligente. Todo fue una escuela de exigencias nuevas, trasladar al hombro con cincuenta años cuartos de vaca de los camiones a la cocina, organizar y persuadir para sólo trillar (caminar en torno a las canchas) en silencio, cuando murió la madre y no lo dejaron asistir a su velorio a Jorge Mazzarovich , repartir el rancho en función del estado de cada compañero, cruzar de ala y de piso para recibir a nuevos compañeros de trabajo, barrio, familiares, riesgos del temible “islazo”; en la “Isla” contrarrestar toda represión, como no dar colchonetas para la noche, y hacer trepidar el suelo con el chorro fortísimo del caño de la taza de necesidades que impedían dormir, eludir el guardia y subirte a la reja para recibir por espacios abiertos del muro de la “Isla” en el atardecer un poco de sol, pedir aspirina para delinear mapamundo en sucias paredes y hablar de él, con él- cuidándonos de que no nos viera la guardia, de “no aflojarte” con un cigarrillo que nunca fumamos, pero si pedir tabaco y hojilla y armar un pucho para pasarnos noticias de afuera después de las visitas; de recibir de mi compañera perseguida hasta en Italia, el texto marxista –aprobado por Lenin – del luego renegado Kautski ” Génesis y orígenes del cristianismo”, como también sacar decenas de veces de la biblioteca del penal para difundir la novela histórica de Stefan Zweig “Momentos estelares de la Humanidad” que narra el viaje de Lenin desde Alemania a Rusia revolucionaria en abril 1917.

El Penal fue una escuela sin fin, así vimos girar sin sonido un OVNI, vimos porquelos perros del penal nos odiaban al ser castigados y días sin agua ni comida por soldados con el uniforme gris de los “pichis” y bien tratados y comidos por soldados con su uniforme verde de custodia . El sentimiento colectivo de compartir “el bolso” que a expensas de sus propios pocos recursos nos traían madres, esposas e hijos cada quince días.

Contra violencias del sectarismo partidario, el ejemplo nunca olvidado del compañero Gerardo Cuestas-ex dirigente del sindicato único metalúrgico y ex diputado por la 1001. Cuestas fue uno más de los asesinados , – otros llevados al suicidio, en la “Isla” por ejemplo, – porque debiéndolo operar lo tuvieron moribundo, sufriendo atrozmente hasta su muerte en el Penal. Cientos de acciones profundamente humanas, tejieron una mejor y mayor calidad de hermandad.

El plumerillo rojo plantado en frente a la ruta l, al ingreso al Penal, significa el cierra de una etapa de esa ex cárcel de la dictadura cívico –militar, y la nueva de razones y luchas que está construyendo nuestro pueblo, con las mujeres y la juventud a la cabeza, pero con claros-oscuros, y que defenderemos del proceso desigual y combinado, lo más emergente y decisivo, que es la necesidad objetiva y la voluntad y consciente subjetiva de un cambio económico-social, de democracia participativa, con justicia y paz social. Una real alternativa para nuestro masa trabajadora, empobrecida, desocupada, que cierre el giro de muertes violentas, de dos suicidios diarios, de continuo asesinatos y feminicidios, de 11 mil cuatrocientos presos –mayoría sociales – en inhumana sobrevivencia (en el pomposo ” Instituto Nacional de Reabilitación Unidad No.3- Libertad con más de 3.500 ).

Sistema de explotación y violencia que degrada a todo tipo de adicciones sociales, varios con récords continentales o mundiales ( 57% de la población en la capital, consumo de whisky, suicidios, presos, consumo de psicofármacos, abortos, menor tasa de natalidad, área territorial contaminada por glisfato y herbicidas cancerígenos, más drogas, violencia sexual, todo tipo de juegos de azar, etc.).

En un mañana próximo, ese templo de terror y sacrificios, como Zabalza y muchos, quisimos su desaparición, abriremos puertas y ventanas de una patria Artiguista, Centros Transitorios de Recuperación y reintegro a la sociedad, abiertos a los brazos fraternos, solidaros, plenos de amor humano, que es su déficit principal. Ese Penal convertirlo en un Memorial de Heroísmo por ideas sociales, para la función superior, en una Universidad Agraria de jóvenes que enriquezcan esos campos sin trabajar o acaparados por la envenenada soja extranjera, ellos con su amor a la Pachamama-tierra y su irradiante creatividad de vida y amor colectivo en función de un todo artiguista.

Perdimos una batalla, pero de esa escuela de lucha y vida, se vivió un futuro de hoy-mañana, en la jornada continuada en la Casa de la Cultura de la ciudad de Libertad. Desbordada de ex presos/as, de familiares, de luchadores, sociales, dirigentes y representantes gubernamentales, vecinos y vecinas, de Libertad y de San José, que se desbordó el Teatro de la Casa de la Cultura, plantaron firmes retoños de un ayer por un mañana-hoy. Así se expresaron R. Benítez de Crysol, L. Lazo del Ministerio de Obras Pública, Edil de Maldonado Gonzalo Rodríguez, Ministra de Educación y Cultura M.J.Muñóz, y se leyeron dos mensajes de solidaridad de las Abuelas de Plaza de Mayo y de la Revista Masa de Argentina, con las luchas del pueblo uruguayo, uniéndolas con su lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la defensa del pueblo mapuche, que fueron muy aplaudidas por todos los asistentes. También estuvo el Ministro de Trabajo E. Murro.

Los medios de comunicación de Libertad y San José hicieron importante presencia, realizando amplias entrevistas y servicios para la TV y diarios. Conversamos con el Alcalde de Libertad Sergio Valverde y un Edil de San José, donde coincidimos en la necesaria pero faltante convocatorio al Estudiantado que en sus genes está guardados fielmente toda esta etapa del Terrorismo de Estado, la histórica Huelga general de estudiantes, trabajadores, empleados, funcionarios públicos, de todos prácticamente, y que ellos la Juventud debe vivir todo para participar como sujeto dirigente en esta nueva etapa de profundos cambios en curso. Constatamos que de un pasado de dolor, de resistencia, nos sentimos en una nueva fase, que a la luz avances de América Latina de la revolución permanente continental, el pensamiento de Artigas, San Martín, Bolívar y el gran líder continental y mundial, Hugo Chávez Frías.

Convertiremos fosas de asesinados y desaparecidos, cuarteles y cárceles de martirio y muerte, en Escuelas, Universidades Tecnológicas y de Ciencia para la soberanía, la democracia participativa y la justicia social.