Las denuncias de casos de acoso sexual en Hollywood han tenido un efecto rebote en el Río de la Plata. En las últimas declaraciones públicas la modelo, dj y actriz Calu Rivero (Dulce Amor) se despachó con duras acusaciones e intrigas sobre un supuesto mal momento que habría atravesado años atrás cuando grababa la novela Dulce Amor junto al actor Juan Darthés.

El misterio sobre la sorpresiva salida de Rivero de la popular novela en aquel entonces quedó sin aclarar pero el tema volvió a la luz cuando Calu salió con el anuncio que escribiría un libro. Ante las acusaciones el actor Juan Darthés ( a quien pudimos ver protagonizando Los ricos no piden permiso)salió a dar su versión de los hechos en Intrusos y prometió terminar el tema en la Justicia porque estima que estos rumores están dañando su imagen.

Si hacemos memoria, el tema comenzó cinco años atrás cuando Calu Rivero se fue de la novela Dulce Amor (que en Uruguay se emitió por Monte Carlo TV) y luego habló públicamente de malos tratos no especificando cuáles pero dejando entrever que el involucrado sería el actor Darthés.

“Yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada. Lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación, porque me costó volver a confiar en un compañero de elenco”, dijo la actriz, que además prometió lanzar un libro contando su dura experiencia. Si bien ella muy bien asesorada no nombra a nadie en particular, el público que ha seguido el tema da por entendido que hablaría de Darthés aunque ella nunca lo nombra.

Luego de los dichos de Calu se sumó la actriz Natalia Juncos, quien también denunció haber vivido un mal momento cuando participó en la novela Se dice amor.

“Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta”, relató Natalia en una nota con una radio cordobesa.

Ante estas dos fuertes acusaciones, Darthés decidió romper el silencio y eligió el programa de Jorge Rial. “Estoy con la tranquilidad de saber que nada de esto es cierto. Lo estoy llevando por el lado judicial porque son temas muy delicados”, expresó indignado el actor en diálogo con Intrusos.

En principio, Darthés demandará a Calu por “daños y prejuicios, y también por lo penal”. La abogada Ana Rosenfeld es quien lleva adelante su causa. “Tengo manera de comprobar todo. Mis compañeros, el productor y el director saben quién soy y estuvieron presente en las grabaciones”, afirmó.

“No tengo idea de a qué se refiere. No tengo su teléfono, su dirección, nunca tomé un café con ella, nunca estuve en su camarín. Si ella tiene algo, que lo demuestre”, desafió Darthés, que además reconoció que su relación con Calu antes de que ella deje la novela “no era la mejor, estábamos incómodos trabajando juntos”. Y relató una conversación que tuvieron a través de mensajes privados de Twitter. “Ella planteó algo de las escenas y yo le propuse hablar con Quique (Estevanez, productor de Dulce Amor) para hablar ese tema. Yo iba solo a trabajar y con la intención de volver temprano a casa” puntualizó.

El actor quien ha desarrollado una carrera sin escándalos salvo por este episodio no da crédito de lo que está viviendo. “Yo no puedo hacerme cargo de lo que le pasa a ella por la cabeza. Sí te puedo decir que cuando uno trabaja horas y horas en esto, es cuestión de hablar si hay algún problema. Esto es trabajo. Yo nunca mezclé nada. Me hace un daño muy grande. Tengo años en esta carrera y no he jodido a nadie para pasar por todo esto. Y menos mi familia”.

Con la voz quebrada Darthés agregó: “No sé si soy buen actor o buen cantante, pero te puedo decir que estoy orgulloso de la familia que tengo. Ellos son unos leones. Y muchos amigos de este medio me mandaron mensajes diciendo ‘estoy con vos’. Eso me llena el alma. Muchos amigos me dijeron que iban a estar disponibles para dar su testimonio ante la justicia, porque ellos estuvieron en la grabación”.

El actor también demandará a Natalia Juncos a quien dijo no recordarla. “Es imposible y ridículo todo lo que está diciendo”, la desestimó.

Darthés concluyó: “quiero que queden las cosas claras y que se haga justicia. Nada más que eso. Yo traté de no hablar, pero llegó el momento de contar mi verdad”.

Durante estos años la carrera del actor ha seguido de manera ascendente tanto en las novelas como en lo musical. El nombre de Darthés siempre es uno de los primeros en manejarse a la hora de armar elencos y sin importar canales y productoras. De hecho, luego de ser figura de Telefé, fue convocado por El Trece para ser parte del éxito Los ricos no piden permiso. En tanto, la carrera de Calu Rivero luego de su papel en Dulce Amor se enfocó en actos de presencia para marcas de la región y en especial ha sido convocada para pinchar música como Dj en diversas fiestas y eventos privados.