Tras tanto buscar y buscar Nacional encontró a su centrodelantero: Rodrigo Aguirre jugará en el tricolor. José Luis Rodríguez acordó la llegada del atacante por seis meses procedente del Udinese de Italia. No era al que “había apuntado Lasarte” pero en base a sus condiciones, el jugador intentará ganarle el lugar a Hugo Silveira en el equipo para revalorizarse.

Cuando Martín Lasarte llegó a Nacional, como sustituto de Gustavo Munúa, mandó a cubrir la baja de Nicolás López. Si bien le trajeron a Hugo Silveira, el DT apuntaba al delantero como un proyecto a futuro ya que entendía que no jugaría tanto porque se trabajaría en varios aspectos de su juego. Finalmente no llegó un delantero y el entrenador se vio obligado a apostar al ex Cerro, quien cumplió con grandes actuaciones.

Viniendo a este perioro de pases, el ataque para Lasarte siguió siendo un puesto a reforzar y pero esta vez no permitiría que no se encontraran respuestas. El DT apuntó a la contratación de Gabriel Fernández pero esto no sucedió por la lesión que no lo dejó llegar a Gremio de Porto Alegre.

A la par los dirigentes trabajaban en la contratación de Rodrigo Aguirre, lo cual parecía difícil ya que “mi prioridad es quedarse en Europa” dijo el jugador. Pese a esto, en la pasada jornada el presidente de Nacional, José Luis Rodríguez logró la incorporación del centrodelantero que entre hoy y mañana estará en Uruguay para realizarse la revisación médica y sumarse a los trabajos con el resto del equipo.

“Lo acordó el presidente con un pie en el avión. Es una transferencia que ya está cerrada”, dijo el dirigente de Nacional, Heber Lambert en Sport 890, confirmando el arribo del 9. En cuanto a las condiciones de su llegada, el futbolista viene del Udinese de Italia cedido en “préstamo por seis meses con una opción de que se quede hasta fin de año o por un año”.

La apuesta del club y del representante Pablo Bentancur es la misma que sucedió con Diego Polenta y Nicolás López. Estaban en Europa con escasa participación, llegaron al medio, realizaron un gran campeonato y se revalorizaron. Los resultados están a la vista, Inter de Porto Alegre desembolsó mucho dinero por el “Diente”, mientras que llegan ofertas por el capitán tricolor desde hace más de un año.

Consultado sobre el jugador que no fue pedidos por Martín Lasarte, Heber Lambert fue sincero y aseguró que “tal vez no sea el nueve que Martín quería, porque él había apuntado a Gabriel Fernández, pero lo de Fernández era un tema estrictamente médico. Si bien no se le ha dicho que no, necesitábamos cerrar el plantel”.