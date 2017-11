Lista de Sendic sale a criticar a Astori por tarifas públicas

Compartir Tweet



“Estamos frente una disyuntiva: Aprovechamos el cambio de la matriz energética del país para beneficio de los uruguayos o lo usamos para recaudar y equilibrar el déficit fiscal estructural que tenemos”. Así comienza la columna publicada este lunes en el portal de la lista 711, el grupo que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic.

“En el día de hoy recibimos la noticia que se aumentarán en promedio un 7% las tarifas de UTE. En la siguiente propuesta, planteamos que los excedentes energéticos, aproximadamente del 10% de lo que se genera en el país anualmente, sean utilizados para promover sectores productivos generadores de empleo, utilizando esa energía generada a costos reducidos”, agrega el texto, en una crítica directa a la posibilidad de que el Ministerio de Economía suba la tarifa eléctrica, como informó Búsqueda el jueves 16. El semanario informó también que UTE sugirió una baja de las tarifas del 5%.

El ministro Danilo Astori y el subsecretario Pablo Ferreri dijeron que no hay ninguna decisión tomada al respecto de bajar o subir las tarifas. El presidente de UTE Gonzalo Casaravilla dijo lo mismo

“Sin lugar a dudas, estamos frente a diferentes visiones en cuanto al papel de las Empresas Públicas en el Uruguay. Nosotros creemos que estas deberían ser dinamizadoras de la economía, estar al servicio de los uruguayos, en cambio, otros sostienen que deberán servir para ‘corregir’ problemas estructurales del país, como es el déficit fiscal”, dice el texto de la 711, en otra referencia directa, aunque sin nombrarlo, al ministro Danilo Astori.

El sector de Sendic recordó que UTE ha tenido un “resultado positivo” cercano a los 350 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Y calcula que si se mantiene la proyección, las ganancias sería del doble. “Es casi el 1,5% del PBI”, resaltó la 711.

“Desde 2014 UTE ha registrado una fuerte caída en los costos de generación producto de la consolidación y expansión de los parques eólicos. Sin embargo, ese beneficio fue trasladado parcialmente a tarifas ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha solicitado en el último año un mayor aporte de utilidades a esta empresa. En 2016, UTE volcó a las arcas del Estado unos US$ 240 millones”, señala el texto.