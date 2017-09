Compartir Tweet



WhatsApp





Los legisladores de la Lista 711 definieron como “lamentable” el proceso del TCP para fallar contra Raúl Sendic. De León y Carballo aseguraron que refutarán “cada uno de los fundamentos y conspiraciones”, para limpiar la figura del vicepresidente, que según indicaron no dejará su cargo. El PCU y el MPP continúan en la búsqueda por acuerdos de cara al Plenario, mientras que desde la Vertiente Artiguista y Asamblea Uruguay manifestaron respaldar al Tribunal y su fallo.

“Vamos a refutar las conspiraciones”

24 horas pasaron para que los legisladores del Frente Amplio comenzaran a manifestarse en torno al fallo del Tribunal de Conducta Política del FA sobre el uso que Raúl Sendic le dio a las tarjetas corporativas de Ancap.

El senador Leonardo De León y el diputado Felipe Carballo le salieron a la carga al órgano en cuestión señalando que el proceso de elaboración del dictamen “ha sido lamentable”. El senador cuestionó que a las 11:00 horas los integrantes del Plenario Nacional estaban recibiendo el fallo del TCP y “las 11: 10 el fallo ya estaba en los medios de comunicación”, donde “se ratifican todas las filtraciones que habían sucedido desde la presencia de Sendic en la comparecencia con la comisión asesora”.

Para De Léon el análisis del Tribunal es “muy superficial en algunos aspectos y hace una conclusión fuera de proporciones a partir de ese análisis parcial”.

Carballo, en la misma línea, indicó que Sendic “compareció en una única instancia” ante el TCP. “A todos los frenteamplistas nos habría gustado que se hubiera generado la oportunidad de recibirlo más veces para poder ampliar la información”.

En el Plenario “vamos a rebatir cada uno de los fundamentos y conspiraciones. Tenemos elementos para plantear con absoluta claridad. En el Plenario discutiremos todos los puntos de la gestión de Sendic en Ancap, tantos los positivos como los negativos”, añadió. Respecto a si Sendic pensaba en dar un paso al costado después de la contundencia del dictamen, Carballo expresó que “se mantiene firme”.

Concluyendo De León expresó que “no vamos a entrar en el juego que han diseñado algunos para que el fallo lo discutamos con toda la opinión pública. Lo vamos a analizar el 9 de setiembre en el Plenario Nacional”, por lo que no dará más información a la prensa.

Se buscan acuerdos

Espacios como el Partido Socialista, el MPP o PCU están negociando con los diferentes sectores y bases para llegar a un acuerdo de cara al Plenario Nacional del próximo sábado. El PS aún no se manifestó respecto al fallo del TCP, lo cual planean hacer en el próximo sábado. El Movimiento de Participación Popular recién el próximo jueves determinará una postura después de analizar el fallo.

En cuanto al Partido Comunista, el secretario general, Juan Castillo, expresó que “estamos procurando resolver en función de lo que dice el Tribunal y no del trabajo del Tribunal y no vamos a decir más que eso”.

El ex director Nacional de Trabajo expresó que el fallo del Tribunal de Conducta “es más duro” de lo que se preveía inicialmente. “Hay que tratar de resolver esto lo más rápido posible, lo antes posible para que el tema se termine el 9 de setiembre. Hay que dar vuelta la página rápidamente y pensar en el Frente Amplio el día después”, dijo. Concluyendo definió esta situación como “uno de los momentos más complejos que le ha tocado al Frente Amplio desde que es gobierno”.

VA y AU respaldan al TCP

Dentro de los sectores que se manifestaron a favor del Tribunal de Conducta Política, respaldando al órgano, está la Vertiente Artiguista. El exsenador Enrique Rubio dijo a LA REPÚBLICA que dan “su total respaldo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tanto como a su resolución. Esa es una decisión de la Directiva de la Vertiente”.

La postura que tomó la Directiva sobre el TCP es el inicio del camino para una posición final de cara al Plenario que se tomará en los próximos días. Consultado sobre si podían llegar al sábado con la idea de que Raúl Sendic fuera sancionado, Rubio señaló que de momento se respalda “en su totalidad al TCP, las consecuencias del fallo se verán en los próximos días”. Los sectores del FA están negociando acuerdos entre sí, al igual que con las bases y la Vertiente Artiguista no es la excepción. De todas formas el sector ha intercambiado diferentes puntos de vista pero no se llegó a un acuerdo.

Otro sector a fin del TCP es Asamblea Uruguay. Danilo Astori había manifestado previo al fallo que había que respaldar lo que el órgano señalara y acompañar si es que promovía alguna decisión.

Del fallo los astoristas no quieren manifestarse: Daniel Payssé, senadora por Asamblea Uruguay, dijo a LA REPÚBLICA que ya se ha dicho mucho por lo que “hasta el Plenario no voy hablar del tema”. En la misma línea se expresó Alfredo Asti en las redes sociales, quien señaló: “Nos llamamos a silencio fuera de los ámbitos Frenteamplistas y sectoriales, hasta el propio día del Plenario, para intentar colaborar en crear el mejor clima para la necesaria toma de las resoluciones en clave de Ética y Unidad frenteamplista por parte del Órgano de Dirección de mayor representatividad de nuestra institucionalidad”. De todas formas aseguró que “apoyamos plenamente al TCP”.

Diputado Darío Pérez: “No puede ser candidato en las próximas elecciones”

Darío Pérez, diputado por Liga Federal, indicó que su sector pedirá “la sanción más fuerte” para Sendic en el Plenario del próximo sábado. Entrevistado por Radio Carve, el legislador indicó que una opción puede ser inhabilitar al lider de la 711 para que en las próximas elecciones no use el lema frente Amplio: “Pensamos que el vicepresidente no puede ser candidato en las próximas elecciones”.

Respecto a las negociaciones entre los sectores, el diputado señaló que “no sé que van a negociar. No pueden haber dos versiones de esto”. Si bien reconoció que “no me gustaría estar en los zapatos de Sendic”, dijo que cada “uno es responsable de sus actos”.