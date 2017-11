Lil Peep, joven promesa del rap, muere a los 21 años

Compartir Tweet



El rapero estadounidense Lil Peep, de verdadero nombre Gustav Åhr, ha fallecido a los 21 años a causa de una sobredosis. Su representante, Chase Ortega, ha confirmado su muerte el miércoles por la noche, en un tuit en el que decía que “llevaba un año esperando esta llamada”. Su amigo y colaborador Mikey Cortez también ha confirmado la noticia de la muerte de este artista emergente a través de su cuenta en Instagram. “Estoy completamente roto y perdido en este momento. Ni siquiera puedo sentir que no es real. Te amo y te echaré de menos siempre. Uno de los más auténticos. Por favor, que alguien me diga que esto no es real”, ha publicado Cortez. Ni Ortega ni Cortez precisan el motivo de la muerte, que se ha sabido porque un amigo suyo lo publicó en Twitter. “Estoy escuchando que Lil peep sufrió una sobredosis y está en el hospital”, dijo el amigo, Adam Grandmaison. El rapero, nacido en Nueva York de padre alemán y madre con raíces irlandesas, contaba abiertamente en sus letras su adicción a la cocaína, el medicamento xanax (sedante también comercializado como Trankimazin), el éxtasis y otras sustancias y en su cuenta de Instragram solía publicar imágenes de él bebiendo o tomando medicamentos. La última imagen de sí mismo, publicada hace tan solo 20 horas y en la que parece estar drogándose, se ha convertido en un improvisado libro de condolencias de sus fans.

En otra foto reciente en Instagram, donde se describía como “feo, lindo y moribundo”, Lil Peep escribió: “Cuando muera, me amarás”. “Soy un adicto a las drogas deprimido y me estoy acercando a mi punto límite”, dijo en febrero en Twitter, donde sobre todo hablaba de música. “Todo lo que amo está desapareciendo”, añadió el artista, cuyo estilo estaba entre el trap y el emo.

Tras varios éxitos en Youtube, donde su canal tenía más de 300.000 seguidores y sus vídeos sumaban cuatro millones de visualizaciones, publicó en agosto su miniálbum de debut, Come Over When You’re Sober, Pt. 1. Según The Independent, el joven murió apenas horas antes del penúltimo concierto de su gira promocional de este disco, que iba a ser en Tucson (Arizona) el miércoles por la noche. Muchos artistas de rap están publicando sus condolencias, como Marshmello, Post Malone, Zane Lowe y Diplo.