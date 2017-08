Compartir Tweet



WhatsApp





El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió en la noche de ayer el levantamiento de la declaración de esencialidad resuelta el miércoles 9 para todos los servicios de las unidades asistenciales y servicios de apoyo de ASSE, así como al Patronato del Psicópata.

Esto se dio luego de que el PIT-CNT comunicara la desocupación del Patronato y solicitara que se revea la medida.

La carta de la central –que fue enviada a los ministros Ernesto Murro (MTSS) y Jorge Basso (MSP)- pedía al gobierno “se levante el decreto de esencialidad relativo al conflicto en Salud Publica” e informaba la FFSP iba a desocupar el Patronato –lo que se efectivizó en la tarde de ayer- y agregaba que los no médicos de Salud Pública no tienen medidas previstas en el sector hasta tanto no se desarrolle el Plenario Nacional de delegados Consejo Federal de la FFSP, lo cual sería la semana que viene.

Sin embargo, los trabajadores si adherirán al paro del PIT-CNT del próximo miércoles 23, aunque con una paralización de 24 horas en el sector, la que prevé guardias gremiales en urgencias, emergencias y atención a pacientes oncológicos.