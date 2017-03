La mujer que por decisión de la jueza Pura Concepción de Mercedes debió seguir adelante con su embarazo, pese a haber iniciado el procedimiento legal para abortar dijo que tiene una lesión en el útero y que por eso no puede desarrollar un embarazo normal sin estudios previos de alta complejidad y cuidados especiales.

Contó a Subrayado que esa lesión se presentó ya en su primer embarazo (su hijo tiene ahora cinco años) y que entonces estuvo varios meses en quietud y bajo observación médica.

El abogado de la mujer, Daniel Benavídez, presentará en las próximas horas ante la Justicia documentación relevante sobre el estado de salud de la mujer lo que, sostiene, podría provocar un giro en el caso.

En tanto la magistrada que le ordenó mediante medida cautelar continuar con su embarazo, a pesar de que la mujer se había amparado en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aseguró que no ha habido “dilaciones en el tiempo”.

En declaraciones al portal de Soriano Reportes Uy, la jueza Pura Concepción Book, dijo que el abogado del padre Federico Arregui tiene tiempo para responder hasta el viernes 3 de marzo, luego que la mujer apelara el fallo.

“Ni bien se conteste por la parte actora, se notificará a las partes en el momento, vía electrónica, elevándose el resultado al Tribunal”, indicó la magistrada de Mercedes.

“Todo va a hacerse antes de las 12 semanas de gestación”, agregó y dijo que “no ha habido dilaciones”. La mujer tiene ya más de 10 semanas de embarazo. Según Pura Concepción “el expediente llegará a tiempo para que pueda resolver el Tribunal”.

“Para mi siempre la discrepancia debe efectuarse con altura y respeto. El Poder Judicial es un servicio. Siempre lo he hecho. Sin tener dubitaciones y sin influencias de nadie”, finalizó.

Cabe recordar la asociación de jueces respaldaron a Concepción y cuestionaron “intromisiones indebidas”.

“Fallo no respeta decisión de la mujer”

Por su parte la organización “Taller por la liberación de la Mujer, Célica Gómez” dio a conocer un comunicado que indica: “este fallo no respeta la decisión de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y proceder a la interrupción del embarazo, ni su derecho a elegir voluntaria y libremente la maternidad, de tener hijos o no tenerlos. Este sistema capitalista, que desarrolla relaciones sociales patriarcales, nos asigna roles, de tal modo que no se admite el “no” a la maternidad por parte de una mujer”.

Más adelante dice el comunicado: “lamentablemente este fallo constituye un nefasto antecedente para seguir vulnerando los derechos de las mujeres. Esto se enmarca en un accionar del Poder Judicial que denunciamos está totalmente desprovisto de perspectiva de género, por lo que es una de las cuestiones que hacen al Estado y al gobierno responsable por la perpetuación de la violencia hacia las mujeres”.