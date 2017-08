De León: “Es increíble que nos unamos a un gobierno golpista”

Compartir Tweet



El senador Leonardo De León cuestió con crudeza la posición uruguaya sobre Venezuela: “Es increíble, que nos estemos uniendo a los gobiernos reaccionarios de Paraguay y golpista de Brasil. Por otro lado, que dualidad!!! Se perdona el golpe en Brasil y se condena a Venezuela. NO HAY OTRA ALTERNATIVA QUE LA DEFENSA DEL DIÁLOGO, LA NO INJERENCIA. Lo que viene ahora es la intervención armada de los “dueños del mundo”.

El comunicado e la Lista 711 expresa: “No compartimos y rechazamos enfáticamente, la resolución tomada por el conjunto de los Estados parte del MERCOSUR, de suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos sus derechos y obligaciones como Estado Parte del MERCOSUR”. “La resolución, que contó con el respaldo de nuestro Gobierno, no contribuye en nada a los esfuerzos que se vienen desarrollando en procura de la prevención de la violencia y por ende la pérdida de vidas humanas”, añade.