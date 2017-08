Compartir Tweet



Deshojando la margarita, el Ser o No Ser de Leo Ramos es una de las interrogantes de este equipo aurinegro.

El DT mirasol logró, en el Apertura pasado, un equipo utilitario que más allá de rendimientos o resultados era indudable que tenía una personalidad definida.

Velocidad, pressing y el ritmo de Nández y el Cebolla le imprimían.

Si bien careció siempre de profundidad y de delanteros desnivelantes, había un ADN que luego se fue diluyendo.

Hoy vemos un Ramos que no trasmite nada desde la línea de cal, y los jugadores parecen sentir esa falta de fe, de confianza.

Es una incógnita si Ramos intentará con estos jugadores volver al vértigo del Apertura o si esperará que los “cracks” exploten.

Ya ha cometido muchos errores técnico-tácticos que no puede darse el lujo de repetir. Entre ellos figuran la equívoca presencia de Ángel Rodríguez en el clásico, la posición de Corujo en el lateral, algo que corrigió, tarde, la presencia de Gargano por izquierda montándose en funciones con el Cebolla y con Maxi Rodríguez que nunca se supo de qué estaba jugando.

Lo anímico

Mientras Lasarte en el clásico, aun ganando, no cesó de alentar a sus dirigidos, la imagen de Ramos era inmutable y resignada.

Hay quienes que creen que Diego Aguirre es el único técnico capaz de sacar adelante a Peñarol, pues puede permitirse parársele a Damiani frente a frente y decirle: “Necesito a este jugador y a este otro ni lo traigas porque no va a jugar”. No creemos en salvadores unipersonales y además este técnico está muy cómodo en San Lorenzo, además de que ya dejó a Peñarol “colgado de un pincel” en más de una oportunidad.

Para que venga cualquier otro con el torneo comenzado, creemos que es mejor que siga Ramos.

Las palabras de Campomar

El directivo aurinegro expresó días pasados que o los jugadores no entienden al técnico o éste no entiende a los jugadores. O que de pronto están “bombeando” al DT.

Si bien sabemos que en la historia del fútbol se han dado situaciones de ese tipo, nos negamos a creer que esto esté sucediendo en Peñarol (lo de bombear al DT), porque si Peñarol no gana, pierden todos ellos, jugadores y cuerpo técnico.

Ramos tiene una gran virtud y es que tiene marcha atrás y posee autocrítica. Si bien demora en tomar las decisiones, finalmente las toma.

La interna del plantel

Urruti y Ronaldo han realizado duras declaraciones sobre el DT mirasol.

También otras fuentes nos han manifestado que Ramos no contaría con Palacios ni con Gastón Rodríguez para este Clausrua. Sin elementos para negar o afirmar ello, justo es decir que ninguno de los dos aprovechó las oportunidades que tuvieron en el equipo. Quizás Palacios tuvo muy pocas, pero ya se vio que no es el 9 que precisaba Peñarol.

En cuanto a la posible ida de Dibble a Gimnasia y Esgrima de La Plata y de Ángel Rodríguez a Huracán, debemos decir que ninguno dio la talla en este equipo carbonero.

La amenaza de Ronaldo

Expresó el jugador Ronaldo Conceicao que en algún momento “va a habar” cosas que impactarán.

Entendemos que por sus propios compañeros debería evitar seguir echando leña al fuego en un equipo que ya bastantes problemas tiene.

Hoy es el debut del carbonero en este torneo ante El Tanque Sisley. Peñarol debe demostrar que el equipo no está muerto y que dará pelea por lo único que le resta en el año: el clausura que le permita acceder a jugar finales.

Leo Ramos y los jugadores tienen el destino en sus propias manos.

A LA CANCHA

Cuando el reloj marque las 15.30 horas, Peñarol debutará en el Torneo Clausura ante El Tanque, encuentro que será arbitrado por Leodán González, Gabriel Popovits y Marcelo Alonso.

Los mirasoles formarán con Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Mathías Corujo, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez; Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri.

Los fusionados saldrán a escena con Johnny Da Silva, Matías González, Santiago Fosgt, Gonzalo Rocaniere, Emiliano Colombo, Mathías López, Ademar Martínez, Lucas Tamareo, Martín Arguiñarena, Alexis Ramos y Enzo Herrera.

La vuelta del “Lolo”

Pedido por los hinchas, volvió el Lolo Estoyanoff a Peñarol, su gran amor, esa camiseta que siempre ofrendó a su querido abuelo mirando hacia el cielo, en momentos de gloria deportiva.

Firmó por 6 meses. Hubo voces a favor y en contra. Tal vez fue para no sumar a los problemas existentes el encono de la parcialidad.

De una forma o de otra, pensamos que Estoyanoff va a ser muy útil en este equipo. Tuvo un muy buen rendimiento en el Apertura pasado. Se trata de un delantero veloz, con gol, que shotea tiros libres, que ha ganado clásicos y sobre todo, que “no le pesa la camiseta”.