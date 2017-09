Compartir Tweet



Los sectores del Frente Amplio prefirieron llamarse a silencio después que se diera a conocer el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio el cual cuestiona el uso que el vicepresidente de la República Raúl Sendic le dio a la tarjeta corporativa de Ancap cuando éste dirigía dicho ente. “No vamos a hacer consideraciones sobre el contenido”, dijo la senadora Mónica Xavier, quien a su vez anunció que “nos comprometemos en trabajar una moción para arribar a una solución el sábado” (Plenario).

En el Parlamento todos los medios estaban a la espera de las palabras de los diferentes actores políticos del Frente Amplio para que se pronunciaran respecto al fallo del Tribunal de Conducta Política sobre Sendic, que terminó siendo duro y confirmando alguna versión de presa que adelantó el contenido del dictamen. Pero el “no hablo del tema” o “no leí el fallo” fueron las principales respuestas de los legisladores.

El líder del Movimiento de Participación Popular, José Mujica, tras ser cargado por los medios que esperaban sus declaraciones en cuento al fallo, se negó a hablar del tema. “Yo no leí nada, no sé nada, no hago declaraciones”, dijo excusándose. Quiero ver los papeles y después vemos”, añadió. Vale recordar que en el día del Comité de Base, el exmandatario expresó conocer el fallo.

El MPP no fue el único sector que se llamó a silencio. Rafael Michelini, senador del Nuevo Espacio, que ha cuestionado al vicepresidente señalando esperar un “gesto (la renuncia) de Sendic”, en la pasada jornada no quiso realizar declaraciones. “Hay que dejar que se procese el fallo del Tribunal de Conducta Politica”, manifestó.

La líder de Casa Grande, Contanza Moreira tampoco habló. “Hoy no voy a decir nada”, dijo, dejando la puerta abierta para señalar en los próximos días una postura respecto al fallo.

Legisladores del Partido Comunista se negaron a dar declaraciones, al igual que integrantes del Partido Por la Victoria del Pueblo. Estos últimos entendían que no es beneficioso declararse, más aún teniendo en cuenta que no fijaron una postura para el Plenario Nacional del próximo sábado, lo cual realizarán el miércoles que viene.

Desde el gobierno, quien fue consultada respecto al fallo del TCP fue la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Pese a la insistencia, señaló que “a mi me compete, dentro de la fuerza política, trabajar día a día por el programa de gobierno. A otros compañeros, a los que yo voté, que integran el Plenario Nacional, les compete tomar resolución sobre este tema”.

“El FA ha solucionado situaciones gravísimas con unidad”

En la misma línea que los sectores anteriormente mencionados se paró el Partido Socialista, con la diferencia que se negaron a hablar del tema pero no tuvieron inconvenientes en referirse al Plenario del próximo sábado donde se discutirá el fallo del TCP. “No vamos a hacer consideraciones sobre el contenido, son momentos en los que tenemos que trabajar para que el próximo Plenario Nacional se de en el clima de mayor firmeza y tranquilidad”, dijo la senadora Mónica Xavier. Los integrantes del PS conocieron el dictamen del órgano del Frente Amplio cuando sesionaba su secretaria.

La expresidenta del FA, dijo que “no era la idea de que saliera publicado el dictamen, no por el secretismo, sino porque el organismo tiene que pronunciarse y está bueno que tengamos el espacio para el intercambio”. Sobretodo “porque el Plenario Nacional resuelve con mayorías importantísimas, y por tanto hay que conversar para encontrar soluciones en clave de ética frenteamplista”, expresó.

Xavier indicó que están trabajando con los demás sectores y bases para llegar a un acuerdo de cara al Plenario. “En eso nos comprometemos”, dijo, “en trabajar una moción donde justamente creemos que al llegar al más amplio consenso para arribar a esa solución el próximo sábado”. “Creemos que el Frente Amplio merece una solución en unidad, y que no desmerece la firmeza con la que encaremos el tema, en que todos estemos unidos en ese sentido, sino la refuerza”, añadió.

Consultada sobre si el partido de gobierno logrará superar esta situación dura donde se tratará cuidar al Frente Amplio pero también al gobierno y la figura de Raúl Sendic, la senadora socialista indicó que “el FA en su historia pasó por situaciones gravísimas, y las ha solucionado con unidad. No se avanza cuando unos vencen sobre otros en una solución, sino que se avanza cuando logramos encontrar la unidad que nos permite avanzar”.

Malestar por las filtraciones

Dentro del Frente Amplio hubo mucho malestar debido a que a la hora de entregarse el fallo del TCP a los integrantes del Plenario Nacional, el mismo ya se encontraba circulando por todos los medios de prensa. Pero cuando tomó estado público el malestar fue mayor al darse cuenta que varios puntos que lo componían eran iguales a los que trascendieron públicamente en el último mes, sobre cómo se juzgaba a Sendic a la hora de usar las tarjetas corporativas.

Leandro Sanguinetti: integrante de la juventud comunista (que forma parte del Comité Central del PCU), manifestó: “Se irá Sendic, lástima que con el no se irán las deslealtades ni las campañas sucias por abajo junto a la derecha y búsqueda”, expresó. Además agregó: “No sé como hacen para dar clases de moral y ética a la misma vez que filtran a la prensa todo en función de su conveniencia”.

En la misma línea opinó la diputada del MPP, Margarita Libschitz, quien señaló: “El fallo fue filtrado hace rato, hoy el FA lo hizo público. Solo tenias que pasar a ver a la calle Colonia. Paupérrimo”.

La senadora del PVP, Virginia Cardozo, dijo a La República que “hay mucha discusión sobre las filtraciones pero creo que es un tema secundario. Una vez que se comunica, la prensa de alguna forma se iba a saber. Y si no era hoy era mañana porque los comités los iban a saber (los comité se reúne los martes)”, expresó. “Lo relevante es este asunto que esta en la mesa, que hay que resolver de la forma en la que se proteja la ética frenteamplista y el proyecto frenteamplista y que quede claro cual es el proyecto que defendemos”, añadió.

El DATO

Virginia Cardozo, senadora por el PVP, dijo a LA REPÚBLICA que “estamos abiertos a dialogar con todo el que quiera acercarse”, respecto a buscar acuerdos de cara al Plenario Nacional. De todas formas aún el sector no tiene una postura tomada, la cual la resolverán el próximo miércoles. Lo que se cuestionan desde el Partido por la Victoria del Pueblo es a quienes vienen opinando desde antes sin conocer el fallo. “Buscamos lo mejor para el Frente Amplio”, dijo la ex candidata a intendenta.

Los ex711 no maniatarán a sus representantes

RI no bajará línea a sus integrantes de las bases

Horas antes del Plenario Nacional las Bases de Canelones fijarán una postura respecto al fallo del Tribunal de Conducta Política sobre el uso que Raúl Sendic le dio a las tarjetas corporativas. Esto será el próximo viernes, donde los representantes de cada sector plantearán diferentes posturas para llegar a un punto común, el cual será presentado en el Plenario del 9 de setiembre.

Rumbo de Izquierda, sector que busca ingresar al Frente Amplio, el cual es liderado por Marcos Otheguy y cuenta con varios ex711, no obligará a los compañeros de las bases que están en este nuevo sector a tomar una postura final.

Integrantes del sector que quiere usar el lema Frente Amplio no se quisieron manifestar respecto al fallo del Tribunal de Conducta Política debido a la cercanía con la Lista 711, de donde ellos salieron. Si bien señalan haberse ido de buena forma, partiendo del sector por discrepancias a la hora del manejo, prefirieron no prenunciarse debido a que es un tema delicado y están vinculados a la figura de Raúl Sendic. Vale recordar que tiempo atrás Rumbo de Izquierda emitió un comunicado donde señalaron que pese a la difícil situación que para ellos era manifestarse, acompañarían el fallo del TCP debido a que el vicepresidente fue quien se puso a la orden.

Andrade salió en defensa de Raúl Sendic

“La ética al water, y tiraron de la cisterna”

La diputada por la Lista 711, Susana Andrade, horas antes que el fallo del Tribunal de Conducta Política llegara a manos de los integrantes del Plenario, y posteriormente a las de todos, se pronunció a través de las redes sociales manifestando estar espalda con espalda con el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. “Yo Susana Andrade apoyo a mi compañero Raúl Sendic”, manifestó en su red social.

Posteriormente señaló que “se reconoce el hostigamiento político. Nadie estuvo en circunstancias de tal magnitud para saber qué haría. ¿Responsables?”, se preguntó.

Menos de una hora pasó entre que los integrantes del Plenario Nacional tuvieran el fallo y lo tuvieran los medios de comunicación. Esto generó malestar en varias personalidades políticas pero sobretodo en la legisladora, quien señaló: “La ética al water y tiraron de la cisterna. Canal 4, El País, El Observador tenían el informe al toque. Se lo dieron los “compañeros”? No están a la altura de las circunstancias. Lamentable”. “De orden estudiar caso a caso uso de tarjetas corporativas por autoridades”, agregó.

Ante las críticas de Esteban Valenti a Sendic, lo cual viene desde hace un tiempo a esta parte, Andrade expresó: “Me resulta muy difícil convivir con Valenti en el Frente Amplio. Me siento extraña, expulsada”. “Que salga Valenti por los comités de base a ver quién lo recibe como a Raúl”, finalizó la diputada.

FRASES

“Cuando se trata de ética no cabe el más o menos. Y se requiere firmeza. La misma que mostró el compañero al presentarse al Tribunal”. Yamandú Orsi, Intendente de Canelones

“Nos comprometemos en trabajar una moción para arribar a una solución el sábado”. Mónica Xavier, Partido Socialista

“Hay que resolver de la forma en la que se proteja la ética frenteamplista y el proyecto frenteamplista”. Virginia Cardozo, PVP