Consultados por LA REPUBLICA, dirigentes del Partido Socialista, MPP, PVP y Lista 711, festejaron la paridad de género que se aprobó en el último Plenario Nacional. “Todos los hombres y las mujeres tendrán las mismas posibilidades”, dijo el diputado Daniel Caggiani. “Habla de una madurez política importante, seguramente esto nos catapultará al cuarto gobierno”, afirmó la diputada Susana Andrade, mientras Gabriela Barreiro, expresó que “esto es un gran paso” que “nos deja muy contentos”.

El pasado fin de semana se aprobó en el Plenario Nacional del Frente Amplio la propuesta de armar las listas de la fuerza política con la misma cantidad de hombres y mujeres, moción que surgió de un Comité de Base, y desde varios sectores del Frente Amplio celebraron este paso que busca romper con las desigualdades. Desde el MPP, el Partido Socialista, la Lista 711 y el Partido por la Victoria del Pueblo, celebraron que”.

“Se aprobó un mandato dentro de nuestro partido Frente Amplio. Es un antiguo reclamo que ha tomado sobre si la mayoría mujeres pero muchos varones también dentro del frente, sino no se hubiera confirmado. Este es un logro de las mujeres al que lo han acompañado los hombres”, dijo a LA REPÚBLICA la diputada Susana Andrade de la Lista 711, quien aseguró que esto “habla de una madurez política importante, de una fuerza que es gobierno nacional desde hace tres periodos, y que seguramente esto nos catapultará al cuarto gobierno. Lo siento así, porque más participación y más igualdad es más democracia, sin dudas”.

En la misma línea opinó el diputado del MPP, Daniel Caggiani quien señaló a LA REPÚBLICA que la paridad para las listas electivas son un “un avance importante. El Frente Amplio dio un paso importante e histórico, es el primer partido político de Uruguay, con la fuerza que tiene, que le obliga a los diferentes sectores en sus listas partidarias a apostar a la paridad”.

“Es un mensaje importante a toda la ciudadanía sobre el compromiso de trasformarla. No todo es sobre la mejor distribución de la riqueza, de mejores ingresos a las casas, de mejores políticas públicas, sino también de que todo sea más inclusivo y se tenga la capacidad de equiparar el conjunto de los géneros para que tantos hombres como mujeres tengan iguales oportunidades para poder participar en política que es una herramienta fundamental para modificar la sociedad”, agregó.

La diputada Gabriela Barreira (PS), destacó que fue una “moción que se votó por una amplia mayoría, y nosotros como Partido Socialista estamos muy contentos con esa definición que tomó el Frente Amplio”. Justamente el Partido Socialista cuenta desde hace uno años con la paridad, de todas formas celebran que este paso del Frente Amplio. “Nosotros estamos muy contentos, como Partido hemos avanzado en ese sentido, hemos votado la parida no solo en las listas electorales, sino que también en los organismos de dirección. Pero esto es un gran paso para el Frente”.

Virginia Cardozo a su vez dijo que el del sábado “fue un logro importante, lo vivimos como una conquista. Después de la Marcha del 8 de marzo quedó clara la preocupación de muchos por la desigualdad. La lucha de las mujeres entro del FA viene dando frutos, y es el trabajo arduo, continuo, constante en la insistencia de seguir marcando en cada caso la desigualdades y, así como en el acceso a los lugares”.

“Traemos transición a miradas retrógradas”

La aprobación del proyecto, si bien fue por amplia mayoría, no terminó siendo por unanimidad debido a que algunos “compañeros” no apoyaron la moción, de tal forma que hubo dudas dentro de los sectores, así como opiniones diferentes. Los diputados opinaron sobre este camino que algunos parece costarle. Al respecto la socialista Gabriela Barreiro manifestó: “En la propia interna de los sectores también están procesando algunos debates en ese sentido. Hay sectores que incluso no votaron lo mismo. Nosotros hace más de 20 años que tenemos el tema de las cuotas, en el 2015 tenemos resoluciones de paridad, y para nosotros todo esto lo tomamos con mucha naturalidad, porque también nuestros organismos de dirección son paritarios”.

A su vez, Susana Andrade aseguró que “son procesos”, y “es resistido como lo fue en su momento el voto de la mujer en otra época. Pero traemos transición de estas miradas un poco conservadoras, retrogradas diría”, dijo. De todas formas no descartó que “también pueden haber matices a la hora de encontrar una solución para poner mitad de mujeres y mitad de hombres en las listas. Eso es de contemplar. Como el partido se mueve democráticamente, de esa forma se decidió aunque no sea por unanimidad”.

La senadora suplente, Virginia Cardozo, aseguró que aún “la izquierda clásica, compuesta por compañeros y compañeras es esa línea, les cuesta ir integrando pero vamos poco a poco haciendo mella y ganando un lugar. Eso del ‘otra vez con esto de las mujeres’ va siendo cada vez más integrado y se forma en lo políticamente correcto, que es el primer paso para el cambio”.