Por: Heber Perdigon, Paris, Francia

Compartir Tweet



WhatsApp





Leandro Marziotte (Salto-Uruguay 1984) cautiva al público francés en el marco del Festival de música barroca de Sablé sur Sarthe a 250 Km al Nord oeste de Paris (Francia). Marziotte es ganador del Primer Premio en el Concurso Internacional Händel 2014 realizado en Göttingen Alemania. El contratenor se presentó con “Le Concert Etranger” bajo la dirección de Itay Jedlin, fundador y director del Ensemble. Marziotte interpretó “Misa en Si” de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

El contratenor es poseedor de una voz y de un timbre muy particular, aborda una amplia gama de repertorio vocal solista desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento y destacándose en el esplendor del periodo Barroco. Interpretando obras de grandes compositores como Claudio Monteverdi, Bach, Henry Purcell Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel entre otros. Johann Sebastian Bach reúne al final de su vida cuatro volúmenes de composiciones que forman la “Misa en Si”.

Es un políptico monumental que reúne piezas originales, parodias de cantatas que fueron creadas para ocasiones diversas, cuyas versiones primitivas remontan a 1714. La “Misa en Si” constituye un verdadero caleidoscopio de la producción vocal de Bach. En esta versión los cantantes interpretaron las partes corales, pero también partes de solistas y dúos. Hicieron revivir con singularidad los momentos más exigentes de la escritura instrumental de Bach. Marziotte conversó con “La República” antes de regresar a Barcelona, ciudad en donde vive actualmente.

¿Cómo ha sido la preparación para este concierto?

Muchas semanas y horas de estudio para la preparación del concierto. Uno trata de no hablar demasiado, de calentar la voz de vocalizar. Pero no tengo esa locura que muchos cantantes líricos tienen. Tomando cosas raras. En el mundo de música barroca, que es mi mundo, hay mucho menos divismo que en el mundo lírico romántico.

¿En el pasado había interpretado la “Misa en Si” de Bach?

Si la interpreté en Canadá hace dos años. Yo cantaba la parte de solos con un coro de 30 personas. Eramos 10 cantantes e hicimos todo en el Festival de música barroca de Sablé sur Sarthe. Cantamos las partes de solistas y los coros. Muchas veces los coros son dobles, entonces somos una persona por cada voz, con toda la orquesta. Te exige más vocalmente y es mucho más cansador.

¿Cómo siente al público?

El público que viene a escuchar es sensible a la música barroca. Me acuerdo en Holanda cuando habíamos hecho un Mesías muchas personas del público venían con su partitura para seguir la ópera. Eso demuestra que la gente sabe. En Alemania Bach hace parte de su historia. No todos son melómanos pero les gusta escuchar. La música religiosa se mantuvo a través del tiempo coralmente. Van al culto protestante y cantan con diferentes voces, tienen otra escucha.

¿Tiene algún compositor preferido?

Si me gusta mucho Händel por todas sus óperas. Vocalmente todo el repertorio operístico de Händel me queda perfecto. Si bien no era italiano escribía de forma italiana, el texto y la manera de ejecutar me hacen sentir mucho más cercano. También me gusta Bach.

¿Cómo encara el éxito que tiene en Europa?

Tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta. El éxito es muy efímero, va y viene. Depende de uno, pero también de los directores, te pueden cambiar por otros cantantes más jóvenes. Pienso que hay que tener siempre eso en mente. Vivir de lo que hago que es cantar, es un enorme privilegio. Las cosas se van dando paso a paso, vamos encontrando gente que le gusta lo que hacemos. Con mucho esfuerzo naturalmente y trabajo. Cuando estaba en Uruguay me puse a estudiar en la Universidad y todo era muy complejo.

Estudié durante 5 años, si bien estudiaba y me dedicaba nunca tuve un diploma, por que la administración era compleja y los planes iban cambiando por eso no pude lograrlo. Luego me viene a Europa y en 7 años obtuve, un diploma de música, una Licenciatura, un Máster y luego una especialización entre Francia y Holanda.

Las cosas se dan de manera menos complicadas a nivel de estudios y de trabajo. Quizás porque no hay una enseñanza barroca en la Escuela Universitaria de Música o en el SODRE donde se enseña canto. En Uruguay se enseña ópera romántica, la música barroca está un poco de lado. Por eso tuve que emigrar a Francia.

¿Cuáles son sus proyectos?

Seguir haciendo ópera que es lo me gusta. Estoy trabajando con mi agente que es una señora alemana. Por suerte en Alemania hay muchas casas que hacen óperas, se dedican a producir muchas óperas al año. En Alemania existen 80 casas de óperas que trabajan con contantes fijos, cantantes de ópera estudio (principiantes) y cantantes invitados, tres categorías de cantantes.

Para mi es ideal, porque tengo más espacio y muchas posibilidades. En España en donde vivo actualmente hay muy poca ópera, Francia tiene mucho menos, Italia tiene muchas casas de óperas pero se hacen menos. Para mi Alemania en estos momentos es como el paraíso de la ópera en Europa.